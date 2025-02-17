Оборона Москвы: как чекисты стали козырной картой Сталина

В преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ФСБ опубликовала копии рассекреченных документов о действиях органов госбезопасности СССР при обороне Москвы в 1941 году. На сайте ведомства размещены директивы, спецдонесения, справки и другие уникальные исторические материалы. По словам экспертов, советские спецслужбы сыграли колоссальную роль в разгроме нацизма, в том числе в ходе Битвы за Москву.

В преддверии 80-й годовщины Победы ФСБ опубликовала копии рассекреченных документов о действиях советских чекистов во время Битвы за Москву. На сайте ведомства размещены директивы, спецдонесения, справки и другие уникальные исторические материалы.

«До последней капли крови»

С самого начала войны советские спецслужбы принимали активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Круг задач, возложенных на органы госбезопасности и внутренних дел СССР, был обширен: защита важных государственных и промышленных объектов, охрана высших должностных лиц страны, нейтрализация подрывной работы врага на советской территории, организация вооружённого сопротивления и разведывательно-диверсионной работы в тылу противника и многое другое.

« Г и т л е р р а с с ч и т ы в а л б ы с т р о р а з г р о м и т ь С С С Р . И в к а ч е с т в е о д н о г о и з в а ж н ы х и н с т р у м е н т о в р а с с м а т р и в а л п о д р ы в н у ю и д и в е р с и о н н у ю д е я т е л ь н о с т ь . Х а р а к т е р н ы й п р и м е р — с п е ц п о д р а з д е л е н и е « Б р а н д е н б у р г 8 0 0 » , б о е в и к и к о т о р о г о м о г л и п е р е о д е в а т ь с я в с о в е т с к у ю ф о р м у и д е й с т в о в а т ь в н а ш е м т ы л у . Ч е к и с т ы д о л ж н ы б ы л и в с е м у э т о м у э ф ф е к т и в н о п р о т и в о д е й с т в о в а т ь » , — р а с с к а з а л в б е с е д е с R T и с т о р и к с п е ц с л у ж б И г о р ь П ы х а л о в .

Утром 22 июня 1941 года нарком госбезопасности СССР Всеволод Меркулов разослал наркомам ГБ союзных и автономных республик, начальникам краевых и областных управлений НКГБ директиву №127, предусматривавшую проведение срочных мероприятий «в связи с начавшимися военными действиями Германии».

«Нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского строя, порабощение народов Советского Союза и восстановление власти помещиков и капиталистов. Наша Родина оказалась в величайшей опасности. Органы НКГБ, каждый чекист в отдельности обязаны приложить все силы для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма... В случае вынужденного отхода частей Красной армии работники органов НКГБ обязаны до последней минуты оставаться на своих боевых постах в городах и сёлах, борясь с врагом всеми возможными способами до последней капли крови. Эвакуироваться можно только с последними частями Красной армии», — говорилось в директиве.

Органы НКВД с первых дней войны контролировали состояние охраны особо важных объектов Москвы и меры по светомаскировке в столице.

« С о в е т с к и е с п е ц с л у ж б ы н а р я д у с К о м п а р т и е й п р о н и з ы в а л и в е с ь о г р о м н ы й г о с у д а р с т в е н н ы й м е х а н и з м . Н е о б х о д и м о б ы л о к о н т р о л и р о в а т ь р а б о т у у ч р е ж д е н и й и п р е д п р и я т и й , о х р а н я т ь и х . В э т о м с м ы с л е ч е к и с т ы с л у ж и л и « п р и в о д н ы м р е м н ё м » г о с у д а р с т в а . И э т а р а б о т а б ы л а с в е р х э ф ф е к т и в н о й » , — п о д ч е р к н у л в б е с е д е с R T и с т о р и к с п е ц с л у ж б ы Александр Колпакиди.

21 августа 1941 года нарком внутренних дел Лаврентий Берия направил в ЦК ВКП(б) Иосифу Сталину докладную записку об организации участков охраны важнейших предприятий Москвы.

«Во исполнение Ваших указаний, в целях пресечения возможности вражеским элементам подавать световые сигналы самолётам противника, НКВД СССР отобрал 11 важнейших предприятий по городу Москве и на прилегающей к этим предприятиям территории ввёл особый режим», — писал Берия.

Сталин внимательно ознакомился с докладной запиской и оставил на ней свою резолюцию, в которой призвал обратить внимание также на обеспечение безопасности электростанций.

«Советские спецслужбы работали на порядок лучше всех других специальных служб государств, участвовавших во Второй мировой войне. Немцы пытались забрасывать десанты, поднимать кого-то против советской власти, но у них ничего не получалось. Эффективность отечественных спецслужб была во многом обусловлена тем, что они опирались в своей работе на народ, оказывавший им максимально возможное содействие», — рассказал Александр Колпакиди.

«Прекрасная зафронтовая работа»

Сложная обстановка на фронте в 1941 году потребовала от советских спецслужб принятия экстренных мер на случай, если придётся отступать из Москвы. Чекисты выработали комплекс мероприятий по оставлению в городе разведывательно-диверсионных групп и минированию крупных объектов, имевших стратегическое значение.

В июле 1941 года старшему майору государственной безопасности Павлу Судоплатову было поручено руководство Особой группой при наркоме внутренних дел для развёртывания разведывательно-диверсионной работы против гитлеровских оккупантов. В дальнейшем на её базе было создано знаменитое 4-е Управление НКВД — НКГБ СССР.

«В дальнейшем советские спецслужбы продемонстрировали прекрасную зафронтовую работу: вели разведку, проводили диверсии, ликвидировали видных представителей нацистской администрации», — отметил Игорь Пыхалов.

Наркомат внутренних дел формировал подполье, в состав которого вошли около 20 независимых групп под командованием опытных агентов. Кроме того, создавались небольшие ячейки для работы в автономном режиме. Ими руководили как кадровые сотрудники спецслужб, так и гражданские патриоты-добровольцы. Органы НКВД снабжали подпольщиков документами, оружием, боеприпасами и всем необходимым для работы в тылу врага. Особая группа при НКВД СССР располагала в Москве 59 складами с оружием, зажигательными и взрывчатыми веществами.

При наркомате внутренних дел СССР был организован штаб охраны Московской зоны обороны, в его подчинении находились и истребительные батальоны, тесно взаимодействовавшие с Управлением НКВД СССР по Москве и Московской области.

«Балашихинский истребительный батальон был организован 11 июля 1941 года в составе 500 человек. В процессе боевой учёбы батальон подготовил 20 снайперов, группы связистов, химиков и бойцов для борьбы с танками», — говорится в справке о служебно-боевой деятельности Балашихинского, Мытищинского, Серпуховского батальонов и Истребительной группы мотострелкового полка от 12 марта 1942 года.

В том же документе описывается случай, когда бойцы батальона, оказывая поддержку советской пехоте, действовавшей в районе деревни Кожино, «успешно форсировали реку Москву и внезапным налётом выбили из деревни сильно укрепившегося противника».

«Серпуховский истребительный батальон организован 7 июля 1941 года в составе 200 человек, а к 25 августа преобразован в боевую единицу в составе трёх рот с общим числом бойцов 415 человек... С 20 октября 1941 года была организована систематическая разведка о продвижении противника и его группировках. 5/XII группа бойцов под командованием лейтенанта Матвеева, производя разведку Тульского шоссе по маршруту деревня Кострово — Николо — Викунь, обнаружила до полка пехоты противника и 50 танков, направлявшихся к городу Серпухову. Эти данные были переданы штабу 49-й армии, который принятыми мерами предотвратил прорыв», — говорится в справке.

По словам Александра Колпакиди, подразделения НКВД в ходе Битвы за Москву часто выполняли несвойственные им функции, действуя в качестве фронтовой разведки или даже обычных пехотных частей, однако их бойцы в любой ситуации сражались с врагом, проявляя отчаянное мужество и добиваясь серьёзных результатов.