Какие значения имеют дни Масленичной недели и как их надо проводить

В нынешнем году Масленица выпадает на 24 февраля. Этот древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства на Руси. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав ее Сырной, или Мясопустной седмицей, поскольку Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.

В старину на Масленицу принято было устраивать шумные гуляния — зиму провожали с частушками, песнями и плясками, а также различными играми. Одним из традиционных атрибутов праздника являлись блины.

В последние годы, особенно в связи с пандемией ковида, массовые гулянья стали отходить на второй план и все больше людей отмечают Масленицу как семейный праздник. Собственно, и в народной традиции часть масленичной недели расписана как семейные посиделки. Судите сами.

Понедельник

Понедельник называется Встреча. В этот день заготавливаются все яства, печется первый блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости.

Вторник

Второй день — Заигрыш. В деревнях постепенно начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. А еще на Заигрыш непременно устраивали смотрины невест.

Среда

Третий день Масленичной недели — Лакомка. Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день зятья ходили к теще на блины.

Четверг

Четверг — Разгуляй. Начиналось празднование Широкой Масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои.

Пятница

Пятница — Тещины вечерки. Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.

Суббота

Шестой день — Золовкины посиделки. В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, задобрить ее.

Воскресенье

Седьмой день — Прощенье. Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято досыта наедаться блинами, сжигать чучело. И главное — по церковному обычаю просить друг у друга прощения.