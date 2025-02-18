Живший семь лет на могиле хозяина «Хатико с усами» пошел на поправку

Дагестанский кот, который на протяжении семи лет жил на могиле своего хозяина, сейчас находится в петербургской клинике и идет на поправку.

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— Чувствует себя намного лучше. Можно сказать, даже отлично. Анализы лучше пришли, лечение проводим, капельницы перестали капать. Сейчас только от тифа лекарства и для печени, почек. Одышки нет, кушает, ручной, ласковый, — рассказала волонтер Хадижат.

Она добавила, что питомец, несмотря на улучшение своего состояния, должен находиться под постоянным наблюдением врачей. Главврач клиники, где сейчас находится кот, готов забрать его к себе, если не появится других желающих, передает Telegram-канал «360.ru».

4 февраля СМИ сообщили о дагестанском коте, который в течение семи лет жил на могиле хозяина после его похорон, из-за чего его прозвали Хатико — в честь японской собаки, известной на весь мир своей преданностью. Однажды местная жительница Хадижат заметила, что у кота гниет ухо, и отвезла его в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у него испортились зубы и печень, также он страдал от пневмонии. Сначала кота лечили в клинике в Махачкале, где он постоянно находился в кислородной камере, а затем отправили к специалистам в Санкт-Петербург для лечения почек.