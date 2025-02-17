Рюмка против пьянства: зачем Брежнев спаивал СССР

Леонид Брежнев, руководитель СССР в 1964-1982 годах, любил выпить сам и был рад, когда выпивали другие. Именно при нём в Кремле стало по-настоящему много застолий, а в стране появились так называемые банкетные корабли. Страсть генсека, естественно, принесла свои совсем не сладкие «плоды»: к концу его правления потребление алкоголя на душу населения в Советском Союзе выросло почти в два с половиной раза. И хотя отчасти алкоголизация воспринималась как составная часть курса на «неуклонное повышение материального благосостояния советских людей», она имела также экономическую подоплёку.

Время противоречий

Брежневская эпоха стала уникальным периодом для советского государства. Рост благополучия, взятый руководством в качестве ориентира, привёл к тому, что граждане оказались как никогда сыты, одеты и обуты. Символы красивой жизни: автомобили, часы и бытовая техника – не казались уже такими недосягаемыми. В то же время экономика страны деградировала, производительность труда неуклонно падала, а в политической жизни не происходило сколько-нибудь значимых событий.

В 1980 году СССР занимал второе место по объёмам производства промышленности и сельского хозяйства и был одним из пяти государств мира, выпускающим все значимые виды промышленной продукции. Параллельно с этим страна всё сильнее подсаживалась на «нефтяную иглу», почувствовав вкус лёгких денег после бума на рынке энергоносителей в середине 1970-х.

Власти всеми силами заботились, чтобы на столе «советского человека было всё», а лично Брежнев, когда ему вручали третью звезду Героя Советского Союза, говорил, что «хлеб и безопасность страны» всегда будут его главными заботами. Магазины действительно пополнялись регулярно, вопрос был только в качестве поступающей продукции и её количестве. Последнее далеко не всегда соответствовало спросу – при сравнительно невысокой цене товаров и постоянном ожидании дефицита граждане предпочитали закупаться впрок, из-за чего полки у продавцов быстро пустели.

Но чего на них всегда хватало, так это алкоголя. Его потребление в СССР непрерывно увеличивалось всё послевоенное время: в 1950-м, по некоторым оценкам, потреблялось 1,9 литра спирта на душу населения, в 1955-м – уже 2,9, а к 1960-му показатель увеличился до 3,5. Тенденция продолжилась и при Брежневе. К началу его правления среднестатистический гражданин выпивал 4,2 литра спирта в год, а к концу – 10,3. А самым пьяным оказался 1980-й, когда был установлен антирекорд – 10,8 литра спирта на человека, что приблизительно равно 54 бутылкам водки или почти 120 бутылкам вина.

Совпадение или нет, но 1980 год считается также одним из самых тучных годов в истории советского государства.

Рюмка против пьянства

Как правило историки объясняют постепенное спаивание населения СССР социально-психологической трансформацией общества и ослаблением идеологического пресса. По этой логике, советский человек, в 1930-х – 1950-х годах имевший чёткие ориентиры и цели, в 1960-х вдруг окунулся в будничное, бесцветное существование, не имевшее никакого высокого смысла. Следствием этого стала неудовлетворённость жизнью, которая и проявилась в форме массового алкоголизма.

Вместе с тем ряд историков отмечает, что процесс спаивания ускорялся самим государством. Например, доктор исторических наук Василий Попов считает рост потребления спирта следствием политики, начатой ещё при Иосифе Сталине. Эксперт поясняет, что в послевоенный период население стало потреблять меньше водки, увеличив расходы на покупку кондитерских изделий и ширпотреба. В результате доходы упали, и чтобы сохранить профицитный бюджет, советское руководство приняло решение снизить с 60 до 30 рублей стоимость полулитровой бутылки водки. Параллельно в 1947-1949 годах её производство увеличилось с 41,4 до 60 миллионов декалитров, что и послужило экономической базой для алкоголизации страны, уверен историк. Эту теорию подтверждают и цифры. Так, в 1950 году индекс продажи алкогольных изделий составлял всего 75 процентов к уровню 1940 года. Уже через три года, в 1953-м, он вырос до 122 процентов.

В дальнейшем показатель продолжал увеличиваться, причём в период «застоя» - наиболее активно. В 1962 году он составлял 226 процентов от уровня 1940 года, в 1970-м – 439, а в 1980-м достиг 777 процентов.

По некоторым подсчётам, при Брежневе продажа алкоголя выросла со 100 до 170 миллиардов рублей. В 2009 году депутат Татьяна Яковлева заявляла, что продажа алкоголя давала СССР треть доходов от торговли продовольствием, или одну шестую часть всего советского товарооборота.

И это при том, что формально советские власти объявили «пьянству – бой» — именно под таким лозунгом в 1972 году началась антиалкогольная кампания. 16 мая было опубликовано постановления «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». В соответствии с ним в стране время торговли алкогольными напитками крепостью выше 30 градусов было ограничено промежутком с 11 до 19 часов, производство водки крепостью 50 и 56 градусов и вовсе прекратилось, с прилавков исчезли 50- и 100-граммовые ёмкости. Были предприняты и другие меры: людей стали принудительно отправлять в лечебно-трудовые профилактории, разные проявления алкоголизма больше не считались поводом для выдачи больничного, а из фильмов исчезли сцены с употреблением спиртных напитков.

Однако на деле предпринимаемые меры были фикцией. Ещё в 1960-х годах, как отмечает кандидат исторических наук Марина Клинова, советское руководство взяло курс на увеличение потребления пива, вина, а также чуть более крепких портвейна и вермута. А как раз их производство, согласно постановлению, расширялось. Всё для того, чтобы не пострадала казна.

В какой-то степени это помогло ещё несколько лет удерживать на плаву советское государство, но прежняя политика аукается россиянам до сих пор. Потребление алкоголя на душу населения в современной России составляет немалые 9,7 литра спирта.