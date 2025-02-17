«Самый пьяный генсек»: зачем на самом деле Брежнев спаивал СССР

Леонид Брежнев, руководитель СССР в 1964-1982 годах, любил выпить сам и был рад, когда выпивали другие. Именно при нём в Кремле стало по-настоящему много застолий, а в стране появились так называемые банкетные корабли. Страсть генсека, естественно, принесла свои совсем не сладкие «плоды»: к концу его правления потребление алкоголя на душу населения в Советском Союзе выросло почти в два с половиной раза. И хотя отчасти алкоголизация воспринималась как составная часть курса на «неуклонное повышение материального благосостояния советских людей», она имела также экономическую подоплёку.

Рюмка против пьянства: зачем Брежнев спаивал СССР
© Русская семерка

Время противоречий

Брежневская эпоха стала уникальным периодом для советского государства. Рост благополучия, взятый руководством в качестве ориентира, привёл к тому, что граждане оказались как никогда сыты, одеты и обуты. Символы красивой жизни: автомобили, часы и бытовая техника – не казались уже такими недосягаемыми. В то же время экономика страны деградировала, производительность труда неуклонно падала, а в политической жизни не происходило сколько-нибудь значимых событий.

В 1980 году СССР занимал второе место по объёмам производства промышленности и сельского хозяйства и был одним из пяти государств мира, выпускающим все значимые виды промышленной продукции. Параллельно с этим страна всё сильнее подсаживалась на «нефтяную иглу», почувствовав вкус лёгких денег после бума на рынке энергоносителей в середине 1970-х.

Власти всеми силами заботились, чтобы на столе «советского человека было всё», а лично Брежнев, когда ему вручали третью звезду Героя Советского Союза, говорил, что «хлеб и безопасность страны» всегда будут его главными заботами. Магазины действительно пополнялись регулярно, вопрос был только в качестве поступающей продукции и её количестве. Последнее далеко не всегда соответствовало спросу – при сравнительно невысокой цене товаров и постоянном ожидании дефицита граждане предпочитали закупаться впрок, из-за чего полки у продавцов быстро пустели.

Но чего на них всегда хватало, так это алкоголя. Его потребление в СССР непрерывно увеличивалось всё послевоенное время: в 1950-м, по некоторым оценкам, потреблялось 1,9 литра спирта на душу населения, в 1955-м – уже 2,9, а к 1960-му показатель увеличился до 3,5. Тенденция продолжилась и при Брежневе. К началу его правления среднестатистический гражданин выпивал 4,2 литра спирта в год, а к концу – 10,3. А самым пьяным оказался 1980-й, когда был установлен антирекорд – 10,8 литра спирта на человека, что приблизительно равно 54 бутылкам водки или почти 120 бутылкам вина.

Совпадение или нет, но 1980 год считается также одним из самых тучных годов в истории советского государства.

Рюмка против пьянства

Как правило историки объясняют постепенное спаивание населения СССР социально-психологической трансформацией общества и ослаблением идеологического пресса. По этой логике, советский человек, в 1930-х – 1950-х годах имевший чёткие ориентиры и цели, в 1960-х вдруг окунулся в будничное, бесцветное существование, не имевшее никакого высокого смысла. Следствием этого стала неудовлетворённость жизнью, которая и проявилась в форме массового алкоголизма.

Вместе с тем ряд историков отмечает, что процесс спаивания ускорялся самим государством. Например, доктор исторических наук Василий Попов считает рост потребления спирта следствием политики, начатой ещё при Иосифе Сталине. Эксперт поясняет, что в послевоенный период население стало потреблять меньше водки, увеличив расходы на покупку кондитерских изделий и ширпотреба. В результате доходы упали, и чтобы сохранить профицитный бюджет, советское руководство приняло решение снизить с 60 до 30 рублей стоимость полулитровой бутылки водки. Параллельно в 1947-1949 годах её производство увеличилось с 41,4 до 60 миллионов декалитров, что и послужило экономической базой для алкоголизации страны, уверен историк. Эту теорию подтверждают и цифры. Так, в 1950 году индекс продажи алкогольных изделий составлял всего 75 процентов к уровню 1940 года. Уже через три года, в 1953-м, он вырос до 122 процентов.

В дальнейшем показатель продолжал увеличиваться, причём в период «застоя» - наиболее активно. В 1962 году он составлял 226 процентов от уровня 1940 года, в 1970-м – 439, а в 1980-м достиг 777 процентов.

По некоторым подсчётам, при Брежневе продажа алкоголя выросла со 100 до 170 миллиардов рублей. В 2009 году депутат Татьяна Яковлева заявляла, что продажа алкоголя давала СССР треть доходов от торговли продовольствием, или одну шестую часть всего советского товарооборота.

И это при том, что формально советские власти объявили «пьянству – бой» — именно под таким лозунгом в 1972 году началась антиалкогольная кампания. 16 мая было опубликовано постановления «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». В соответствии с ним в стране время торговли алкогольными напитками крепостью выше 30 градусов было ограничено промежутком с 11 до 19 часов, производство водки крепостью 50 и 56 градусов и вовсе прекратилось, с прилавков исчезли 50- и 100-граммовые ёмкости. Были предприняты и другие меры: людей стали принудительно отправлять в лечебно-трудовые профилактории, разные проявления алкоголизма больше не считались поводом для выдачи больничного, а из фильмов исчезли сцены с употреблением спиртных напитков.

Однако на деле предпринимаемые меры были фикцией. Ещё в 1960-х годах, как отмечает кандидат исторических наук Марина Клинова, советское руководство взяло курс на увеличение потребления пива, вина, а также чуть более крепких портвейна и вермута. А как раз их производство, согласно постановлению, расширялось. Всё для того, чтобы не пострадала казна.

В какой-то степени это помогло ещё несколько лет удерживать на плаву советское государство, но прежняя политика аукается россиянам до сих пор. Потребление алкоголя на душу населения в современной России составляет немалые 9,7 литра спирта.

Истории
Василий Попов
Татьяна Яковлева
Леонид Брежнев