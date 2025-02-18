Почему время может течь не только вперед

Физики из Университета Суррея представили исследование, доказывающее существование так называемых стрел времени в некоторых квантовых средах. Согласно работе, система и окружающая среда могут двигаться во времени как вперед, так и назад.

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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко его описывает Phys.org. Основной вывод звучит так: время может течь вперед или назад из-за процессов, происходящих на квантовом уровне. А противоположные стрелы времени теоретически могут возникать из определенных квантовых систем.

Ученые поясняют, что время необратимо течет из прошлого в будущее только в нашем понимании реальности. А основные законы физики воспринимают его иначе, поскольку им все равно, в каком направлении течет время. Движется ли оно вперед или назад, уравнения остаются прежними.

" Н а п р и м е р , к о г д а в ы в и д и т е , к а к п р о л и т о е м о л о к о р а с т е к а е т с я п о с т о л у , с т а н о в и т с я я с н о , ч т о в р е м я д в и ж е т с я в п е р е д , - г о в о р и т в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я д о к т о р А н д р е а Р о к к о . - Н о е с л и б ы в ы п р о к р у т и л и э т о т п р о ц е с с в о б р а т н о м п о р я д к е , к а к в к и н о , т о с р а з у б ы п о н я л и : ч т о - т о н е т а к . В а м п р о с т о б ы л о б ы т р у д н о п о в е р и т ь в т о , ч т о м о л о к о м о ж е т п р о с т о с о б р а т ь с я о б р а т н о в с т а к а н " .

Однако, продолжает исследователь, существуют процессы, которые одинаково правдоподобно выглядят при движении в любую сторону. В качестве наиболее яркого примера он приводит движение маятника, пояснив, что на самом фундаментальном уровне законы физики напоминают маятник, так как они не учитывают необратимые процессы.

В новом исследовании ученые изучили, как квантовая система - мир субатомных частиц - взаимодействует со своей средой, известной как "открытая квантовая система". Команда сделала два ключевых предположения. Во-первых, рассмотрела обширную окружающую систему таким образом, чтобы можно было сосредоточиться только на самой квантовой системе.

Во-вторых, исследователи предположили, что среда, как и вся наша Вселенная, настолько велика, что энергия и информация рассеиваются в ней, никогда не возвращаясь. В двух этих случаях система вела себя одинаково, независимо от того, двигалось время вперед или назад.

Это привело физиков-теоретиков к мысли о том, что симметрия обращения времени сохраняется в открытых квантовых системах, то есть стрела времени может быть не такой фиксированной, как мы ее воспринимаем.