Тайны Валленберга: в феврале 1945-го Вторая мировая могла перерасти в Третью

Восемьдесят лет назад, 13 февраля 1945 года, Красная Армия овладела столицей Венгрии Будапештом. Это была одна из самых грандиозных битв Второй мировой войны. Замечу, что на Западном фронте ничего подобного не было. Те же Рим и Париж сдались практически без боя.

А вот бои за Будапешт длились 3,5 месяца, с 22 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года. Потери Красной Армии составили 80 тысяч убитыми и 240 тысяч ранеными. Немцы и венгры потеряли около 150 тысяч убитыми и 63 тысячи пленными.

Вспомним пронзительные стихи Михаила Исаковского: «И на груди его светилась медаль за город Будапешт…»

Гитлер приказал превратить Будапешт в город-крепость – Дунайский Сталинград. На подступах к городу было создано три линии обороны. Сотни домов превращены в опорные пункты. В бой за Будапешт немцы бросили 13 танковых дивизий. Ни в одном сражении не участвовало столько «Тигров», «Королевских Тигров» и «Пантер». На многих из них были установлены приборы ночного видения, которые в СССР создали только после войны.

Почему Гитлер так цеплялся за Будапешт? Там находилось 80% машиностроительных заводов Венгрии, и большинство их продукции вывозилось в Германию. Уверен, была и субъективная причина – без взятия Будапешта Красной Армии не могла прорваться в Австрию. А фюрер как-никак был австрийцем!

Взятие Будапешта поставило последнюю точку в секретнейшем плане Черчилля, Рузвельта и папы Пия XII по созданию Дунайской федерации. План был завершён в начале 1943 года. Главная цель его – предотвратить выход частей Красной Армии в Центральную Европу.

Первая часть плана – капитуляция Италии. Ну а итальянский «сапог» был идеальным плацдармом для вторжения на Балканы.

При этом Лондон и Вашингтон полагались не только на свои вооружённые силы, но и на дворцовые перевороты в Италии, Венгрии, Болгарии, Румынии и других государствах. Огромную роль в планах создания Балкано-Дунайской федерации играл Ватикан.

Римский папа Пий XII был ярым антикоммунистом и русофобом. Он открыто поддержал нападение Германии на СССР. Теперь главной своей задачей Пий XII считал заключение сепаратного мира между западными союзниками и Германией.

Так, 5 января 1943 года Пий XII обратился к президенту США с посланием, в котором подчеркнул необходимость торопиться с окончанием войны и выразил готовность предложить в любой момент своё сотрудничество в этом деле.

Ватикан параллельно зондировал вопрос о федерации с германскими дипломатами и представителями СС. Причём, генералы Вермахта и руководство СС не спешили обсуждать вопрос о федерации с фюрером. Федерацию планировали создать без него.

Венгерский диктатор Миклош Хорти уже в конце 1942 года вступил в переговоры с Англией и США о выходе из войны.

План создания федерации к сентябрю 1943 года оказался на грани реализации. Захват большей части Италии мог вызвать переход на сторону западных союзников правительств Венгрии, Болгарии, Румынии и Албании.

Понятно, что создание нового санитарного кордона серьёзно осложнило бы дальнейшее продвижение Красной Армии. Не был исключён и силовой слом кордона, что в свою очередь привело бы к конфликту между странами антигитлеровской коалиции, то есть попросту к перерастанию Второй мировой войны в Третью.

Операция была сорвана лихими действиями германских парашютистов. 8 сентября, батальон германских парашютистов, сброшенный с 50 самолётов Ju-52, захватил ставку итальянского верховного командования в местечке Монте-Ротондо, расположенном к северо-западу от Рима. Комплекс зданий и подземных сооружений в Монте-Ротондо охраняло несколько сот карабинеров, а также батареи полевой и зенитной артиллерии.

Тем не менее, парашютисты сходу захватили штаб с 35 генералами и сотней штабных офицеров. А через 3 дня ещё одна группа десантников во главе с Отто Скорцени освободила арестованного диктатора Бенито Мусолини.

Действия парашютистов парализовали волю итальянского командования, и немецкие войска за несколько дней без боя заняли почти всю Италию.

Но тут в дело вмешалась Красная Армия. 31 августа 1944 года наши танки вошли в Бухарест, 16 сентября – в Софию, 20 октября – в Белград, 13 февраля 1945 года – в Будапешт.

Лондон и Вашингтон, чтобы не дать русским войти в центр Европы, были готовы пойти на сепаратный мир с Германией. Причём, не с генералами вермахта, а с руководством СС при условии устранения Гитлера.

22 января 1944 г. президент Рузвельт издал не требующий утверждения Конгрессом Президентский Указ № 9417 о создании War Refugee Board (WRB) – Комитета по делам беженцев войны, уполномоченного входить в контакт с третьими странами и переводить деньги на вражескую территорию с целью спасения гражданских лиц, которым угрожало уничтожение.

Ведение каких-либо переговоров о спасении евреев было до этого запрещено как вид сепаратных переговоров, что противоречило обещаниям, данным Советскому Союзу в Тегеране. Президентский указ обходил этот вопрос, предоставляя администрации возможность вести такие переговоры через нейтральных посредников. Но тут Рузвельт сделал исключение и создал WRB.

WRB исправно переводил деньги в Швецию и Швейцарию, где на эти деньги покупалось в основном продовольствие для евреев. В Швеции эти деньги направлялись в банк «Энскильда», принадлежавший двум олигархам – Маркусу и Якобу Валленбергам.

13 июня 1944 года с одобрения посла США Джонсона Ольсен передал приглашение их племяннику Раулю Валленбергу на ужин в «Гранд-отеле», чтобы от имени посла предложить ему гуманитарную миссию в Венгрии. Кандидатура Рауля через несколько дней получила одобрение как шведского правительства, так и короля Густафа и президента Рузвельта.

Спасение Валленбергом венгерских евреев подробно описано в десятках статей и книг. Но как он мог это делать? Ведь Венгрия весной 1944 года была оккупирована германскими войсками. Куда смотрело гестапо? Ну, кого-то Рауль мог и подкупить, но нельзя же было купить всех! Нашлись бы фанатики, написали донос Гитлеру, и тогда…

А далее началась сказка. Высшие офицеры СС вытягивались в струнку перед второстепенным шведским дипломатом и выполняли все его указания. Ну, прямо Штирлиц, только не из фильма, а из анекдотов.

В конце 1942 года советский разведчик Ким Филби сообщил в Москву, что союзники ведут переговоры с немцами в Будапеште при посредничестве семейства Валленбергов.

И тут из тихой нейтральной Швейцарии в Будапешт выехал богатый русский эмигрант – граф Михаил Павлович Голенищев-Кутузов-Толстой.

А по прибытии в Будапешт граф, естественно, отправился в шведское отделение «Красного Креста», где подвизался Рауль. Вскоре он стал доверенным лицом «шведского Штирлица».

Через 4 дня после взятия Будапешта лично по приказу замнаркома обороны Н.А. Булганина маршал Малиновский арестовал и доставил в Москву Валленберга, швейцарских дипломатов Феллера (тесно сотрудничавшего с Валленбергом) и Майера, а также словацкого посланника Яна Спишака. Взяли и Михаила Голенищева-Кутузова-Толстого.

«11 апреля 1945 г. Сов. секретно Народному комиссару иностранных дел Союза ССР товарищу Молотову В.М.

НКГБ сообщает агентурные сведения, полученные в разных странах, о переговорах председателя Международного Красного Креста профессора Буркхардта и бывшего члена Швейцарского федерального совета Мюзи в Берлине…

Гиммлер собирается, устранив Гитлера, вступить в переговоры с Союзниками, используя в качестве заложников 600 тыс. евреев, находящихся в Германии.

По данным, исходящим из польских эмигрантских кругов в Лондоне, германское командование якобы договорилось через Буркхардта с англичанами и американцами относительно того, что все танковые и механизированные части будут сняты с западного фронта и переброшены на восточный фронт с целью удержания восточного фронта до тех пор, пока Союзники не оккупируют остальную часть Германии».

Через две недели граф вернулся в Будапешт и стал работать в советской комендатуре. Ему предоставили реквизированный особняк и довольствие маршала.

А Рауль Валленберг бесследно исчез. Он слишком много знал, чего не положено знать ни нам, ни нашим внукам.