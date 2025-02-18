Тайны Дома на Набережной: куда в элитном здании пропал целый подъезд

Дом на Набережной впервые был так назван в одноименной повести Юрия Трифонова. С этим зданием и местом, на котором оно построено, связано множество легенд.

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Ещё в XVII веке на этом месте (которое издревле называли Болотом) начал возводить особняк боярин Берсень Беклемишев, но не успел достроить, поскольку был казнен по распоряжению Василия III. Строительство здания закончил дьяк Аверкий Кириллов, который был убит во время стрелецкого бунта и так и не пожил в своих палатах.

Постепенно Болото приобрело дурную славу. Здесь грабила заезжих купцов шайка знаменитого разбойника Ваньки Каина, здесь же часто устраивали казни государственных преступников.

В 1927 году здесь началось строительство «дома будущего» для партийной элиты. Общая площадь дома составила порядка 400 000 м2. Десятиэтажное строение насчитывало 505 квартир и множество инфраструктурных объектов. Здесь находилась парикмахерская, прачечная, магазин, детский сад, телеграф, почта, спортзал.

Первыми жильцами знаменитого дома стали Берия, маршалы Жуков и Тухачевский, дети Сталина. Расселение осуществлялось по особым правительственным спискам.

Интересно, что Дом на набережной не имеет 11-го подъезда. В 1930 году, когда объект находился на стадии строительства, случился сильный пожар. Застройщик опасался сорвать сроки введения объекта в эксплуатацию. Было решено отказаться от 11-го подъезда и распределить полезную площадь между подъездами 10-м и 12-м.

Квадратные метры квартир были перераспределены, но куда «ушли» лестницы, лифты и лестничные клетки – осталось загадкой. С тех пор стали ходить слухи о том, что «тайными коридорами» пользовались сотрудники Лубянки, чтобы следить за жильцами.

За жильцами действительно следили, но не так, чтобы уж очень тайно. В доме на первом этаже были конспиративные квартиры чекистов. Они работали в доме под видом комендантов, консьержей, лифтёров и в своих квартирах встречались со своими осведомителями или прятали таинственных жильцов, как, например, агента советской разведки в Южной Африке Дитера Герхардта.