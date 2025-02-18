Убийство во сне: может ли лунатик убить человека

Лунатизм, или сомнамбулизм, представляет собой сочетание сна и бодрствования, факты которого в дальнейшем человек вспомнить не способен. Действия лунатиков могут быть такими же, как и в состоянии полного сознания; они ходят, разговаривают, занимаются приготовлением пищи и даже водят машины. А возможно ли вот так во сне убить человека?

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Почему называют лунатиками

О лунатизме человечеству известно давно, но исследования этого явления начались только в XIX веке. Немецкий химик, геолог, естествоиспытатель, барон Карл Людвиг фон Рейхенбах, получивший в Тюбингенском университете степень доктора философии, в 1839 году занялся изучением патологии нервной системы человека и, в частности, уделил большое внимание неврастении и сомнамбулизму. Опросив многих своих пациентов и исключив некоторые причины хождения во сне, такие как прием определенных лекарств, алкоголя или наркотиков, барон фон Рейхенбах пришел к выводу, что сомнамбулизм, как правило, поражает тех людей, чьи сенсорные способности оказались необычайно высокими.

Изучая труды немецкого врача и астронома XVIII века, Франца Антона Месмера, считавшего, что между всеми живыми и неодушевленными предметами происходит обмен энергиями, барон фон Рейхенбах выдвинул гипотезу, что на развитие сомнамбулизма влияет Луна. Ее положение на небосводе провоцирует определенный электромагнетизм, который люди с сильной сенсорикой ощущают и реагируют по-своему. После публикаций этой теории барона фон Рейхенбаха, пациентов, страдающих сомнамбулизмом, врачи стали называть лунатиками.

Убийства во сне

Обычно у лунатизма довольно редко бывают какие-либо трагические последствия. Зачастую лишь падения с большой высоты приводили к увечьям или смерти самих пациентов. И все-таки случаи, когда лунатики в своем сомнамбулическом состоянии убивали других людей, причем без каких-либо видимых мотивов, медиками и криминалистами зарегистрированы и их довольно много. Даже не учитывая трагические эпизоды, имевшие место в XX и XXI веках, можно привести в пример такие давние упоминания, как например, о лунатике Альберте Тиррелле. В 1845 году этот достопочтенный американец, имевший жену и двоих детей, влюбился в проститутку Марию Бикфорд и ушел к ней жить. А однажды утром он проснулся рядом с ней и увидел, что ее горло перерезано бритвой. Только Тиррелл уверил суд, что не делал ничего подобного, всю ночь крепко проспал, а утром жутко испугался, когда понял, что рядом с ним труп.

В 1878 году некоему Саймону Фрейзеру, страдавшему от ночных кошмаров, приснилось, что страшные чудовища ворвались в его дом. Одно из них запрыгнуло на изголовье кровати его сына и тогда Фрейзер набросился на зверя, пытаясь спасти мальчика. Но когда мужчина проснулся, то осознал, что во сне размозжил об стену своего полуторагодовалого сына. Этого мужчину суд тоже оправдал, потому что никаких явных мотивов для убийства собственного наследника у него не было.

Подсознательные желания

Причины возникновения агрессии в состоянии лунатизма в 1910-х годах пытался разгадать австрийский невролог, психоаналитик и психопатолог, Зигмунд Фрейд. Он выдвинул теорию, что в предсознательном состоянии человек желает претворить свои сокровенные мечты в реальность. И этот бессознательный импульс может быть выражен в виде подвижности во время сна и конечно, проявлений агрессии, особенно на сексуальной почве. Следует отметить, что большинство всех убийств, совершенных в состоянии лунатизма, относится к разряду бытовых случаев, когда мужчина лишил жизни женщину или ребенка. И все-таки, причины такого страшного действия, совершенного обычным человеком, долго оставались неизвестными.

Дефекты работы мозга

Современная наука практически разобралась в механизме развития агрессии в состоянии лунатизма. Так специалист по неврологии и расстройствам сна, профессор кафедры неврологии Бернского университета и директор Южного швейцарского нейроцентра, доктор медицинских наук Клаудио Бассетти опубликовал некоторые свои исследования в этой области. Для экспериментов с сознанием лунатиков он использовал метод однофотонной эмиссионной томографии – вводил добровольцам цветной радиоизотопный маркер в мозговой кровоток. Полученное изображение отражало то, какие области нейромозговых структур в момент сомнамбулизма больше всего снабжаются кровью.

Так, например выяснилось, что у лунатиков подавлялись центры проприоцепции в темени, дающие возможность определять себя в пространстве и времени. Также в их активных состояниях работала задняя теменная кора, которая руководит движением тела, а вот средневисочная область была не задействована, а она отвечает за распознавание лиц. Но главное, в момент сомнамбулизма у лунатиков были зафиксированы дефекты функционирования лобных долей головного мозга, ответственных за внимание, принятие решений и оценку окружающей действительности.

В результате, человек в лунатическом состоянии оказывается неспособен просчитывать свои действия, а также контролировать злость, агрессию, чувствовать свою и чужую боль, и даже слышать и воспринимать крики о помощи. То есть специалисты смогли выяснить, что во время сомнамбулизма некоторые части мозговых структур продолжают спать, в то время как другие бодрствуют. И когда у лунатика оказывается отключен «механизм» социальной и эмпатической оценки своих действий, он становится способен на убийство, как и любой хищник, к которому с примитивно-биологической точки зрения можно отнести человека.