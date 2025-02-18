Как Сталин общался со своими телохранителями

До сих пор бытует мнение, что Сталина боялись даже те, кто вождя никогда вживую не видел. Что уж говорить об обслуге или телохранителях «отца народов», которые знали его наверняка лучше, чем кто бы то ни было? Удивительно, но среди них нашелся охранник по фамилии Туков, который позволял себе спать даже на работе. Что же Сталин с ним сделал?

Отношение Сталина к личной охране

Несмотря на то, что охрана Сталина считалась одной из лучших в мире, вождь относился к своим телохранителям без особой симпатии. Так утверждал охранник «отца народов» Владимир Васильев, слова которого приведены в издании «Добрый дедушка Сталин. Правдивые рассказы из жизни вождя» Алексея Богомолова. С точки зрения Васильева, Сталин вообще не считал своих охранников за людей и при встрече всегда смотрел сквозь них. Впрочем, Васильев уверял, что и разговаривать с вождем телохранителям было строго запрещено. Однако воспоминания другого охранника Сталина, Алексея Рыбина, противоречат всему, что некогда поведал Васильев.

Как пишет Елена Прудникова в своей книге «Самый человечный человек. Правда об Иосифе Сталине», Алексей Рыбин утверждал, что Сталин был вежлив и обходителен и даже интересовался домашними делами своих телохранителей. Рыбин рассказывал, как однажды вождь обратился к охраннику Мельникову, стоявшему на посту, с вопросом, сколько тот получает в месяц. Услышав сумму в 600 рублей, Иосиф Виссарионович произнес: «Небогато». Больше Сталин ничего не сказал, но вскоре всем сотрудникам охраны неожиданно увеличили заработную плату. Совпадение это или нет, но подобных случаев в жизни телохранителей вождя хватало.

Спящий телохранитель

Например, если верить Владимиру Логинову, автору книги «Живой Сталин», который в свою очередь ссылается на воспоминания начальника охраны Сталина Николая Власика, как-то раз один из телохранителей уснул прямо на посту. Об этом инциденте доложили вождю. Тот вызвал Власика к себе и спросил, какие меры были приняты к нарушителю. Николай Сидорович признался в том, что собирается отправить «соню» в Москву, видимо, для дальнейшего разбирательства (все происходило на даче). Но «отец народов» вдруг спросил, сознался ли охранник в своем проступке. После утвердительного ответа Власика Сталин велел оставить все как есть.

Неизвестно, был ли тем нарушителем телохранитель по фамилии Туков, но тот тоже частенько спал на работе. Александр Никишин, автор книги «Тайны русской водки», пишет о том, что Туков нередко сопровождал Сталина в поездках. Устроившись на переднем сиденье, охранник неизменно засыпал. Однажды кто-то язвительно спросил Сталина: «Кто кого охраняет?» Вождь, понизив голос, пошутил: «Это еще что! Он мне еще и свой пистолет сунул. Возьмите, говорит, на всякий случай!». Тем не менее Туков никаких взысканий за свои «тихие часы» никогда не получал, а как раз наоборот.

Судьба Тукова и другого проштрафившегося охранника

Евгений Гусляров на страницах своей книги «Сталин в жизни» со ссылкой на того же Алексея Рыбина пишет о том, что в конце концов Сталин намеренно или случайно узнал о том, что Туков все время засыпает только потому, что после смены не имеет возможности нормально отдохнуть, а вынужден находиться в одной комнате с супругой и больной дочерью. Поэтому вскоре вождь помог получить Тукову другое жилье. Интересно, что впоследствии Туков окажется одним из тех, кто будет переносить больного Сталина из Малой Столовой, где тому станет плохо, в Большой зал Ближней дачи.

Не уволил Сталин и охранника Михаила Старостина, который однажды посмел не выпустить вождя из дома. Как утверждает Александр Ушаков, автор книги «Утомленные вином», в тот вечер лидер страны чуть ли не впервые в жизни перебрал с алкоголем. Это случилось на поминках Андрея Жданова, о котором Сталин очень горевал. Старостин по указанию Молотова отказался открыть нетрезвому Сталину дверь, ведущую на улицу, для того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Вождь разозлился и заявил, что Старостин уволен. Однако утром «отец народов» попросил охранника забыть обо всем, что произошло ночью.