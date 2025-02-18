Какой праздник можно отметить 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, в России и мире отмечают множество праздников из разных сфер жизни общества. Так, в эту дату справляют День доения коровы во время полета в самолете, День пельменей и День выпивания вина.

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День доения коровы во время полета в самолете

День доения коровы во время полета в самолете появился из-за того, что в США 18 февраля 1930 года произошел первый задокументированный случай полета коровы в самолете, сопровождающийся доением. Это было сделано в ходе научного эксперимента, чтобы выяснить, как перевозка на воздушном судне влияет на скот. Этот праздник стал символом того, как изобретательность и смелость людей способствуют развитию современных технологий. В этот день в некоторых авиационных музеях и на молочных фермах устраиваются тематические мероприятия.

День пельменей

День пельменей придумали отмечать в 2015 году в столице Удмуртии Ижевске. Здесь считается, что регион является родиной пельменей. В этот день устраиваются народные гуляния, во время которых жители города едят это блюдо в больших количествах. Например, в 2024 году во время фестиваля жители суммарно съели 11 тон пельменей.

День выпивания вина

День выпивания вина изначально появился в США в 2011 году. Его создателем стал любитель этого напитка Тодд МакКалла. В 2016 году по инициативе австралийской блогерши Кейси Брайан праздник стал международным. Цель торжества — делиться любовью к вину, а также рассказывать о его значении для истории и культуры разных стран. В этот день принято выпивать бокал этого напитка. Сорт вина при этом не имеет значения.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.