Rambler&Co изучил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

В России вновь заговорили о возможности внедрения четырехдневной рабочей недели. Идею высказывают депутаты Госдумы, с ними дискутируют сенаторы и эксперты. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили российских интернет-пользователей, как они относятся к такой инициативе.

Согласно результатам опроса, 45 процентов респондентов встретили предложение положительно и давно его ждут. Однако 27 процентов отрицают такую возможность и считают, что это негативно скажется на экономике, а 21 процент уверены, что вопрос надо ставить не про количество дней, а про количество часов работы в них. Еще 7 процентов участников опроса сохраняют нейтральную позицию.

Более трети (34 процента) считают, что при четырехдневной рабочей неделе их продуктивность останется на прежнем уровне. При этом 29 процентов уверены, что будут работать эффективнее, а 21 процент, напротив, опасаются, что им придется делать больше за меньшее время. Оставшиеся 16 процентов не могут точно предсказать последствия, но хотели бы попробовать новый формат.

Участники опроса высказали пожелания по изменению привычного распорядка. 62 процента предпочли бы работать четыре дня по восемь часов с сохранением зарплаты. 17 процентов готовы работать четыре дня по 10 часов в день, а 18 процентов выступают за гибкий график в рамках четырехдневной недели. Только три процента согласны на пропорциональное уменьшение дохода ради увеличения свободного времени.

Большинство респондентов (61 процент) уверены, что сокращение рабочей недели положительно скажется на их настроении, уменьшив уровень стресса. Однако 21 процент считают, что ничего не изменится, а 11 процентов ожидают сложного переходного периода. Лишь семь процентов признались, что их настроение ухудшится, так как они любят работать.

Если четырехдневная рабочая неделя станет реальностью, 45 процентов респондентов планируют уделять больше времени семье и отношениям. 16 процентов займутся хобби и саморазвитием, а 14 процентов сосредоточатся на здоровье и спорте. Еще 16 процентов рассматривают возможность подработки или дополнительного дохода. Оставшиеся 9 процентов выбрали другие варианты.

Несмотря на интерес к новому формату, лишь 17 процентов респондентов считают, что большинство российских компаний готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Почти половина опрошенных (46 процентов) уверены, что на рынке никто к этому не готов, а 23 процента полагают, что только некоторые прогрессивные организации смогут внедрить такой график. Еще 14 процентов затруднились с ответом.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 6 по 13 февраля 2025 года, охват составил 75 015 интернет-пользователей.