Полуденный выстрел: кому в Санкт-Петербурге разрешают палить из пушки

Традиции полуденного выстрела в Санкт-Петербурге исполнилось 160 лет. Обычно это делает специальный человек, канонир. Но в особых случаях палить из пушки разрешают почетным гостям. Корреспондент «МИР 24 Артур Ломидзе узнал подробности истории одного из самых старых ритуалов города.

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В Петербурге полдень! Выстрел совершает человек с очень редкой профессией - канонир. Полковнику в отставке Михаилу Шилину 71 год. 20 из них служит в Петропавской крепости. Пост на стене. Осечек не боится.

Михаил Шилин, канонир Петропавловской крепости:

«У нас есть дубликат, второе орудие, это раз. Мы приносим два заряда, это два. И, собственно, подготовка орудия, я уверен в нем, осечки не будет. Если вдруг, я извлекаю заряд, который не выстрелил, и заряжаю вновь. У меня на это уходит пять секунд.

Канониры палят в воздух с момента основания города.

Вероника Даниелян, начальник методического отдела Петропавловской крепости:

«Можно считать, что первый выстрел произошел, когда закладывали Санкт-Петербургскую крепость, то есть по новому стилю 27 мая 1703 года со дня основания крепости стреляли пушки отсюда, с Заячьего острова, стреляли при Петре по поводу и без. Он обожал пушечную пальбу, когда Россия одерживала победы, когда отмечали знаковые события.

Тогда пушки выполняли функцию будильника. Стреляли по нескольку раз в день: к началу работ и к отдыху, предупреждали о наводнениях. А вот полуденный выстрел начали давать 160 лет назад, 18 февраля 1865 года.

Вероника Даниелян, начальник методического отдела Петропавловской крепости:

«Александр II традицию эту начинает с адмиралтейства, но, когда набережная там застраивается, недолго для истории, семь лет, стреляла пушка. Год потратили на техническую реализацию, и с 1873 года отсюда, с Заячьего острова, стреляет пушка до года 1934-го.

Тогда появилось радио, и сигнал точного времени жители Ленинграда стали слышать из приемников. В 1957 году традицию возобновили. В праздничные дни выстрел из пушки производят почетные гости: президенты, заслуженные работники, известные спортсмены, актеры, музыканты. С Нарышкина бастиона стреляли и Михаил Боярский, и Принц Чарльз, теперь уже британский король Карл III.