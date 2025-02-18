Моргенштерн — простое и смертоносное оружие Средневековья

Самое примитивное оружие — это обычная дубинка. Что может быть проще, чем отломить ветку потолще и огреть ею противника? Но это древнее орудие имеет огромный потенциал для модернизации — стоит добавить к дубинке несколько шипов и получится приспособление гораздо более опасное. А если часть с шипами изготовить отдельно и прикрепить ее к дубинке на гибкой связи, например, на цепи? В этом случае станем обладателями моргенштерна — оружия, способного проломить шлем вместе с головой.

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В переводе с немецкого моргенштерн (morgenstern) — «утренняя звезда». Именно на звезду похожа основная, ударная часть этого орудия — металлический шар, ощетинившийся шипами. Размер и вес шара, длина шипов и цепи, соединяющий его с древком, не регламентировалась — оружие изготавливалось «под руку» бойца, можно сказать, по индивидуальному заказу.

Классический кеттенморгенштерн (современная реплика)

Родиной моргенштерна принято считать Швейцарию. Сначала это смертоносное приспособление выглядело как дубина с металлическим шипованным навершием, а классическое оружие с цепью, которое называлось кеттенморгенштерн, появилось позднее. Прародителем этого изделия был обычный крестьянский цеп, которым молотили зерно.

Некоторые жители сельской местности, отправляясь на очередную войну, просто снимали гладкий наконечник с цепа и заменяли его на шар. Кое-кто делал еще проще, просто облачая ударную часть цепа, «било», в стальную оболочку с шипами. Обратное перевоплощение также занимало немного времени.

Изготовление моргенштерна не было ни сложным, ни затратным, с точки зрения ресурсов. Шипы к шару просто приваривались или, если кузнец работал на совесть, вставлялись «на горячую». В таком случае шип просто вставлялся в отверстие в раскаленном шаре, который, остыв, прочно удерживал деталь.

Самые примитивные моргенштерны делались кустарными способами — шипы или просто толстые гвозди забивали в деревянную основу. Такое орудие было недолговечным, так как шипы выпадали при ударах или даже сами по себе, когда рассыхалась древесина.

Выглядел моргенштерн зловеще, но эффективность показывал только в умелых руках. Впервые взявший это оружие в руки человек был опасен не столько для врага, сколько для самого себя и своих соратников, находящихся поблизости. Чтобы мастерски владеть этим приспособлением, нужно было серьезно тренироваться. Но зато в умелых руках моргенштерн отлично справлялся со своей задачей — выведением из строя воинов в тяжелых латах, как пеших, так и конных.

Шипованный шар легко пробивал кольчуги и шлемы, а при определенной сноровке справлялся и с тяжелыми панцирями и кирасами. Важно было то, что умело нанесенный по голове удар, даже попавший по шлему, наносил противнику серьезный ущерб. Тяжелый шар на цепи, опустившийся на макушку, был еще тем «подарком», даже для воина в прочном шлеме. Черепно-мозговая травма, перелом шейных позвонков, а если шипы достигли цели, то и проникающее ранение в голову, надежно выводили из строя.

Но были у моргенштерна и минусы, которые частично сводили на нет большую часть преимуществ. В первую очередь нужно упомянуть то, что даже в руках умелого воина такой цеп предоставлял не слишком широкий выбор тактик боя. Это инерционное оружие в плотном строю позволяло наносить только удары сверху вниз, при этом требуя значительного времени и свободного пространства для повторного удара.

Во-вторых, моргенштерн, как и любое орудие с древком, создавал слепую зону перед воином. Если противник навязывал ближний бой и подходил вплотную, то шар на цепи оказывался бесполезным. В третьих моргенштерн был громоздок и крайне неудобен в транспортировке. Из-за шипов он запутывался в одежде, а придумать для него удобный чехол не смогли даже за несколько столетий использования.

Ну и, последнее — застрявший в щите, крепостных воротах или чужом черепе шар с колючками не всегда удавалось молниеносно извлечь. Сложно сказать, скольким бравым солдатам и благородным рыцарям такая техническая неполадка стоила жизни в условиях боя.

© Иллюстрация из «Фехтбука» Пауля Майера

Моргенштерны использовались до начала 17 столетия, пока на арене боевых действий не начало господствовать огнестрельное оружие. Цеп с шипами был не только боевым орудием, но и турнирным. В этой роли он продержался немного дольше. Сам Пауль Гектор Майер, знаменитый писатель и фехтовальщик, в своем трактате описал несколько приемов боя с моргенштерном, оговорившись, что это оружие более подходит для спарринга, чем для боевого применения.