Прерванный полет: самые страшные авиакатастрофы в мире спорта

Спортивный мир потрясла авиакатастрофа над Вашингтоном, которая в числе прочих унесла жизни 27 человек, связанных с фигурным катанием. Среди них были русские чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также 11 действующих фигуристов. К сожалению, это далеко не первый случай, когда трагическая судьба настигает атлетов в воздухе. "РГ" - Неделя вспоминает самые страшные крушения, жертвами которых стали спортсмены самых разных дисциплин.

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6 февраля 1958. Футбол

Кажется, футбольные команды чаще других попадали в авиакатастрофы. Но, пожалуй, самый известный случай произошел с "малышами Басби" из "Манчестер Юнайтед". Так называли молодых воспитанников "МЮ", которые перешли из молодежной команды клуба во взрослую под начало Мэтта Басби и, несмотря на юный возраст, выиграли два чемпионата Англии в сезонах-1955/56 и 1956/57. Болельщики души в них не чаяли: ведь это были свои, не купленные на стороне ребята.

Кто знает, каких еще высот они могли бы достичь, если бы не трагедия в Мюнхене. Самолет пытался взлететь в метель, но рухнул. Восемь ключевых игроков команды погибли, еще двое получили серьезные травмы. Следующую победу в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" одержал только в сезоне-1964/65.

15 февраля 1961. Фигурное катание

Над американскими фигуристами словно витает злой рок. Вашингтонская трагедия - не первая, в которой погибли представители этого вида спорта из Соединенных Штатов.

В 1961 году фигурное катание было в США невероятно популярно. Лидер национальной команды Оуэн Лоуренс даже появилась на обложке престижного журнала Sports Illustrated. По злой иронии, через два дня после выхода журнала Лоуренс, как и ее товарищей по команде, не стало. Фигуристы летели на чемпионат мира в Праге и должны были сделать пересадку в Брюсселе. Но при посадке самолет взорвался. Погибли все 72 пассажира. Выжил лишь пес, летевший в багажном отделении.

13 октября 1972. Регби

Крушение произошло на маршруте Монтевидео (Уругвай) - Сантьяго (Чили). На борту были игроки регбийной команды Old Christians, летевшие на товарищеский матч. Из-за плохой погоды рейс пришлось прервать и переночевать в аргентинской Мендосе. Но избежать стихии не удалось. Попав в циклон, самолет рухнул в Андах. Из 45 пассажиров и членов экипажа 12 человек погибли сразу, еще пять скончались на следующий день. Из оставшихся 28 выжили только 16. Причем, чтобы не умереть, им приходилось питаться телами уже погибших.

Без теплых вещей, горного снаряжения и лекарств люди продержались в горах. О выживших узнали только через 72 дня, когда двое пассажиров после 10-дневного перехода встретили чилийского фермера. В 2023 году об этой истории был снят фильм "Снежное братство".

14 марта 1980. Бокс

Как известно, США бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Однако американская сборная по боксу все равно бы до нее не долетела. 14 марта в рамках подготовки к Играм спортсмены вылетели на показательные выступления в Варшаву. При посадке не сработало шасси. Самолет должен был набирать высоту, но рухнул в ров посреди варшавского аэропорта. Все пассажиры и члены экипажа погибли. В том числе 22 члена боксерской команды. Несколько боксеров пропустили рейс. Среди них Марвис Фрейзер, сын легендарного Джо Фрейзера, которому чуть ли не приснился вещий сон, а также Бобби Чез, впоследствии чемпион мира по разным версиям. Интересно, что через 27 лет он попал в страшную уже автоаварию, пережил кому и две остановки сердца. А закончил упаковщиком в супермаркете.

7 сентября 2011. Хоккей

7 сентября - черный день российского хоккея. Ярославский "Локомотив" вылетал на первую игру сезона против минского "Динамо". Но сразу после взлета из аэропорта Туношна самолет потерпел крушение. На борту находились 45 человек. 37 из них были игроками, тренерами, сотрудниками клуба, восемь - членами экипажа. 43 человека погибли сразу. Хоккеист Александр Галимов умер на следующий день в больнице. В живых остался лишь инженер экипажа Александр Сизов. Причиной катастрофы назвали ошибочные действия пилотов.

© Катастрофа Як-42 // ТАСС

Человек, который дружил с Богом

Николай Долгополов:

Одна из самых известных в мире авиакатастроф произошла 6 февраля 1958 года в Мюнхене. Самолет с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" так и не смог взлететь со взлетной полосы. 23 человека погибли, 21 - выжил. Среди них 9 футболистов и спортивный репортер Фрэнк Тейлор. Сложилось так, что довелось встречаться с одним из лучших игроков "МЮ" Бобби Чарльтоном и журналистом Фрэнком Тейлором, которых судьба пощадила. Сэр Бобби был отличным парнем. Наплевав на всяческие запреты, сам получил визу и приехал в 1971 году на прощальный матч Льва Яшина в Москву. Рассказывал мне, что считал Лео своим другом. Но отношения с Чарльтоном были у меня на уровне великий спортсмен - журналист.

Спортивный репортер Фрэнк Тейлор

А с Фрэнком Тейлором связывало многое. Были знакомы, можно сказать, и дружили много лет. Он, президент Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС), был для меня, члена Исполкома, непререкаемым не начальником, а авторитетом. Но тактичным, вежливым, очень хорошо к нам, советским, русским, относившимся и наши просьбы-пожелания по возможности выполнявшим. Познакомились еще в 1979 году, когда Тейлор в очередной раз наведался в Москву. Он любил посидеть за столом, поговорить о делах, пошутить, поднять рюмочку.

Здорово хромал, быстро уставал при ходьбе, но, казалось, не обращал внимания на свою хромоту и никогда не давал никому повода для сочувствия. Иностранные коллеги говорили, что Тейлор "дружит с Богом". Он спасся при катастрофе и написал о ней книгу "День, когда погибла команда".

Со временем отношения с Тейлором и его милейшей женой Пег - Пегги, его ни на минуту не покидавшей, укрепились. Однажды набрался смелости или наглости и попросил рассказать о том самом рейсе N 609. Тейлор начал с того, что признался: их заледеневший лайнер снесло со взлетной полосы, он врезался в какой-то дом, наступила темнота, и на этом для него все закончилось. Когда очнулся в мюнхенской больнице, медсестра спросила, нужно ли ему что-нибудь. И Фрэнк попросил пива, пару кружек которого он мгновенно осушил. В палате лежало несколько футболистов "МЮ". И кто-то из игроков вежливо осведомился у доктора, а где остальные. Тот опустил глаза: "Остальных нет". И только здесь пришло понимание великой трагедии.

Футболисты, лежавшие рядом, восхищались героизмом вратаря Гарри Грегга, вытаскивавшего из самолета раненых и убитых. Благодарили Бобби (Чарльтона), который сначала никак не мог освободиться от ремней, а потом начал помогать Греггу. Тейлор признался мне: "Не понимаю, как остался на этом свете. Почему я - среди выживших?"

Долгие месяцы в госпитале, операция, попытка подняться - сначала неудачная. "Прогулки" на ходунках, на костылях. Он научился ходить, опираясь на неразлучную по-английски тяжелую массивную палку. Потом - книга о погибшей команде.

Кто виноват в той катастрофе? Тейлор знает: погода и люди. В Мюнхене неожиданно повалил снег, крылья заледенели. А самолет все гнали и гнали на вылет. Две попытки взлететь закончились неудачно. Зачем нужна была третья? Перед ней закралось дурное предчувствие. На борту гробовая тишина.

Действительно гробовая.