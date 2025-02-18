Если спросить, где в России жить дороже всего, большинство без раздумий ответит – Москва или Санкт-Петербург. Однако, вопреки распространенному мнению, самый дорогой город страны находится вовсе не в европейской части России. Это Билибино – небольшой город в Чукотском автономном округе.

Билибино – один из самых удаленных населенных пунктов страны, с населением около 5 тысяч человек. Город построен в советское время как центр добычи золота и стал известен благодаря самой северной в мире атомной электростанции. Однако жизнь здесь сопряжена с огромными расходами. Из-за сурового климата и транспортной изоляции практически все товары – от продуктов питания до строительных материалов – завозятся по воздуху или по зимникам, что делает их стоимость непомерно высокой.

Сколько стоит самый дорогой билет на поезд в России

Для сравнения: если в Москве килограмм картошки стоит 50-60 рублей, то в Билибино – 300-400 рублей. Литр молока здесь обойдется в 500 рублей, а килограмм курицы – в 1000-1500 рублей.

Такие цены обусловлены удаленностью от транспортных узлов, сложными условиями завоза товаров и практически полным отсутствием местного производства.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.