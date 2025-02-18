Красный кавалерист, руководитель Ставки: как жил маршал Семен Тимошенко

Исполнилось 130 лет со дня рождения маршала Семена Тимошенко. Он воевал в Первую мировую, во время Гражданской смог пробиться в осажденный Царицын, во время финской войны штурмовал линию Маннергейма. И, конечно, с первых дней Великой Отечественной Тимошенко был на фронте. О боевом пути маршала расскажет корреспондент «МИР 24 Дмитрий Барбаш.

Эту гильзу Семену Тимошенко подарили его солдаты после освобождения в 1941-м Ростова-на-Дону от немецких захватчиков, рассказывает внук маршала. Но сам полководец о войне почти не говорил.

« Н а с к о л ь к о я з н а ю , о н с к а з а л : п р а в д ы с к а з а т ь н е д а д у т , а в р а т ь н е х о ч у . В о т т а к . Н и ч е г о н е о с т а в и л .

Редкие кадры: маршал Тимошенко на отдыхе в кругу семьи. Семен Константинович с детства отличался огромной физической силой. И на пенсии сохранил прекрасную форму.

« О н ж е б у к в а л ь н о д о п о с л е д н е г о н а р у к а х л а з и л п о л е с т н и ц е , к о г д а н а д а ч у у н а с л е т о м в ы х о д и л . П о п о я с г о л ы й , т а м д ы р о к м о ж н о б ы л о о т п у л ь , о т с а б е л ь н ы х у д а р о в н а ч и т а т ь о ч е н ь м н о г о . И в р а й о н е с е р д ц а у н е г о б ы л о о т в е р с т и е » , – в с п о м и н а е т А л е к с а н д р К а п а л к и н .

Часть ран Семен Тимошенко получил в окопах Первой мировой. Он участник Брусиловского прорыва, на груди три Георгия. Другие рубцы на фронтах Гражданской. Отличился в боях с казаками атамана Краснова. Прорвался в осажденный Царицын.

« Б л а г о д а р я т о м у , ч т о Тимошенко им нанес удар во фланг, он сумел прорваться через кольцо. И там же, в Царицыне, он познакомился со Сталиным, который тоже принимал участие в обороне Царицына.

Это знакомство сыграло большую роль в дальнейшей карьере Семена Тимошенко. Сталин в красном кавалеристе увидел отважного бойца, которому можно доверять.

« К о г д а С т а л и н п р и е х а л в К о н а р м и ю , т а м д е д т о л ь к о и з б о я п р и ш е л . О н н е у с п е л с а б л ю п о ч и с т и т ь , о н а у н е г о в н о ж н а х . И С т а л и н п о д о ш е л , г о в о р и т , о н а у т е б я б у т о ф о р с к а я в р о д е . В ы д е р н у л , а о н а в с я в к р о в и . С т а л и н п о б л е д н е л » , – р а с с к а з а л А л е к с а н д р К а п а л к и н .

Тогда, под Царинцым, ковалась элита Красной Армии. В составе Первой конной, кроме Тимошенко, сражались будущие полководцы Великой Отечественной Рыбалко, Мерецков, Белов. Командовал Семен Буденный.

На второй день Великой Отечественной Семена Тимошенко назначают руководителем Ставки. От него требуют разобраться, что происходит на фронте. Но командиры на местах ситуацией не владеют. 10 июля начинается Смоленское сражение. Им непосредственно командует маршал Тимошенко. Задача прежняя остановить немцев. Развернулись ожесточенные бои. Разгромить противника тогда не удалось. Советские войска отступили. Но выиграли время для подготовки обороны Москвы.

« Н а о т д е л ь н ы х н а п р а в л е н и я х у н е м ц е в б ы л и н е п о з в о л и т е л ь н ы е п о т е р и . Ц е л ы е д и в и з и и в ы в о д и л и с ь н а п е р е ф о р м и р о в а н и е . И п о г и б а л и н е к а к и е - т о н о в о б р а н ц ы , а в е т е р а н ы в о й н ы в Е в р о п е . Э т о б ы л ц в е т В е р м а х т а , и х о т с у т с т в и е н а ф р о н т е с т а л о к р и т и ч е с к и м » , – о т м е т и л з а в е д у ю щ и й в о е н н о - и с т о р и ч е с к и м о т д е л о м С м о л е н с к о г о м у з е я - з а п о в е д н и к а А л е к с а н д р Ц е л у е в .

После Смоленска Тимошенко перебрасывают под Киев. Задача похожая удержать город. И Жуков, и Буденный считали, что Киев нужно немедленно оставить. Иначе окружение. Но командующий Юго-западным фронтом Михаил Кирпонос заверил Сталина: город не сдадут.

« И т е м с а м ы м п о д с т а в л я е т м а р ш а л а Б у д е н н о г о . С о о т в е т с т в е н н о , Буденного снимают, а Тимошенко туда еще не прибыл. Вот пока дела передавались, случился этот котел, который замкнулся 14-го, рассказал писатель», – историк Алексей Стаценко.

Это время оказалось роковым, отступить войска не успели.

Буквально через пару месяцев Семен Тимошенко проводит блестящую наступательную операцию. В конце ноября его войска освобождают Ростов-на-Дону. В ходе боев за город немцы потеряли семь с половиной тысяч солдат убитыми и ранеными. Еще около пяти тысяч обмороженными. Подбито 154 танка, сотни автомобилей. 29 ноября части Красной армии освободили город.

Имя маршала в Ростове-на-Дону носит одна из улиц. Примечательно, что 29 ноября 1941 года впервые в истории Великой Отечественной Сталин направил на фронт телеграмму, в которой поблагодарил Тимошенко. «Поздравляю вас с освобождением Ростова, написал в ней Верховный.

Тимошенко перебрасывают на Северо-Западный фронт. В 1943-ем он командует Демянской наступательной операцией и Старорусской. Но войска поставленной задачи так и не выполнили. С этого момента и до конца войны бывший нарком становится представителем Ставки.

« М ы е з д и л и к у д а - т о в С о ч и , в с а н а т о р и й . М ы и д е м , и в д р у г в с т а е т т а к о й , п о в е р н у л с я к д е д у и с м и р н о в с т а л . А э т о Р о к о с с о в с к и й б ы л . О н в с т а л т а к , п о в е р н у л с я и в д р у г т и ш и н а т а к а я . И в с е м у ж и к и , в с е п о в с к а к и в а л и » , – в с п о м и н а е т А л е к с а н д р К а п а л к и н .

Семен Тимошенко не оставил после себя никаких мемуаров. Он кавалер Ордена Победы, дважды Герой Советского Союза. Вторую звезду ему вручили в 1965-м за заслуги перед Родиной.