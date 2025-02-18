«Голым задом ежа не убьешь»: как Сталин использовал письмо запорожцев

«Письмо запорожцев турецкому султану» Иосиф Сталин носил на протяжении нескольких лет с собой. Его он настолько любил, что зачитывал во время застолий. У гостей же фразы из послания вызывали громкий смех…

Званый ужин

Застолья, которые устраивал Иосиф Виссарионович на своей даче, были своеобразной проверкой на прочность. Вождь любил подпаивать своих гостей, а потом наблюдал за их поведением.

Современники отмечают и любовь Сталина к непристойным выражениям. Во время всевозможных посиделок он мог исполнять нецензурные русские частушки, а в кругу близких людей использовать «крепкие» выражения и рассказывать неприличные анекдоты.

Когда же Сталина требовалось произнести тост, то он нередко зачитывал некое письмо. Полководец Иван Баграмян вспоминал – в 1942 году его пригласили на ужин к вождю, во время которого была «искусно создана непринуждëнная, товарищеская обстановка». Тосты же произносились в честь сражавшихся войск.

И тут в самый разгар вечера Иосиф Виссарионович поднял руку с трубкой, достал из кармана лист бумаги, исписанный мелким почерком, и, пряча улыбку в усах, предупредил – сейчас будет зачитывать весьма актуальный документ.

« К а ж д а я ф р а з а з л о г о , о с т р о у м н о г о , п е р е с ы п а н н о г о с о л ё н ы м и ш у т к а м и п о с л а н и я в ы з ы в а л а г р о м к и й х о х о т п р и с у т с т в у ю щ и х » , – о т м е ч а л п о з ж е Баграмян.

Завершив чтение, Сталин заявил – Гитлер и его приспешники заслуживают такого же презрения, ненависти и осмеяния, как тот, кому было адресовано прочитанное письмо. А Вячеслав Молотов утверждал, что советский лидер иногда проводил параллели между письмом и английской политикой.

За словом в карман не полезут

Так о чём же было легендарное послание? Оно приобрело известность среди широких масс благодаря знаменитой картине Ильи Репина «Запорожцы». На ней изображены казаки, пишущие ответ султану Османской империи Мехмеду IV.

Согласно легенде, правитель отправил запорожцам ультиматум с требованием сдаться, причем в весьма самовосхваляющей манере, как это принято на Востоке:

« Я , с у л т а н и в л а д ы к а Б л и с т а т е л ь н о й П о р т ы , с ы н М у х а м м е д а , б р а т С о л н ц а и Л у н ы , в н у к и н а м е с т н и к Б о г а н а з е м л е , н а д е ж д а и у т е ш и т е л ь м у с у л ь м а н , у с т р а ш и т е л ь и в е л и к и й з а щ и т н и к х р и с т и а н , п о в е л е в а ю в а м , з а п о р о ж с к и е к а з а к и , с д а т ь с я м н е д о б р о в о л ь н о . . . »

На казаков это послание впечатления не произвело и они ответили на него весьма крепко и с юморком. Их письмо изобиловало различными оскорбительными прозвищами вроде таких:

« Т ы – ш а й т а н т у р е ц к и й ч е р т , п р о к л я т о г о ч е р т а б р а т и т о в а р и щ , и с а м о г о Л ю ц е ф е р а с е к р е т а р ь ! К а к о й ж е т ы к ч е р т у р ы ц а р ь , к о г д а г о л ы м з а д о м е ж а н е у б ь е ш ь ? »

Оригинал послания не сохранился, но народ запомнил самый язвительный вариант. Именно его Сталин и любил зачитывать подвыпившим гостям.