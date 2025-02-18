Почему сны на 19 февраля считались вещими

В православном календаре в этот день вспоминают преподобного Вукола, епископа Смирнского. Он - ученик апостола-евангелиста Иоанна Богослова, обратившего в христианство множество язычников. В народе 19 февраля называли днем Вукола Телятника, поскольку к этому дню часто начинали телиться коровы. Домашней скотине в этот период уделялось больше внимания, чтобы она благополучно принесла потомство.

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Святого просили послать здоровья всем членам семьи. В этот день детям давали молоко коровы, отелившейся в первый раз. Считалось, что если помолиться святому и попросить у него пару себе, непременно в этом или следующем году создашь семью. Сны на 19 февраля были вещими, сбыться они могли через неделю.

Была в этот день примета, что если родились два теленка одного цвета - это хорошо, а разный окрас животных предупреждает о неприятностях.

Нельзя было что-либо отдавать из своего дома, чтобы не ушли прибыль, здоровье и благополучие.

Считалось плохой приметой говорить в этот день о беременности или раскрывать пол будущего ребенка - якобы из-за этого на теле малыша могло появиться большое родимое пятно. Также плохой приметой было гладить телят по спине, если они недавно родились. Считалось, что от такой ласки они расти перестанут.

Смотрели и на погоду: оттепель 19 февраля означала, что не стоит ждать от коров много молока. Если стоят сугробы или усилился ветер - лето будет сухим. Морозный и холодный день предвещает теплый март и бурную весну.