Почему на планете Земле все еще остаются «белые пятна»

Люди ошибаются, полагая, что весь мир уже исследован и доступен. Существуют на Земле участки, куда человечество еще не ступало. Эти области в науке называют «белыми пятнами». Точное их количество все еще неизвестно, но таких мест достаточно.

Например, разлом Новых Гебрид в Тихом океане располагается в нескольких километрах от восточного побережья Австралии. Новозеландские ученые пытались исследовать этот регион, однако физически добраться до него им не удалось; вместо этого они использовали роботов, которые помогли обнаружить новые виды глубоководных организмов. Однако фотографии этого разлома до сих пор недоступны.

Еще одной неизведанной вершиной остается Гангкхар Пуенсум, высота которой составляет 7 570 метров. Она расположена на спорной границе между Китаем и Бутаном и была впервые описана в 1922 году. Все попытки покорить ее завершились неудачей, а с 2003 года доступ туда закрыт.

Кроме того, есть пещера Шондонг во Вьетнаме, в национальном парке Фонгня-Кебанг. Длина пещеры почти девять километров, местами ширина достигает 150 метров, внутри нее протекает река, и ее внутреннее содержание остается неизвестным.

Ранее учёные рассказали о "метановой бомбе" в Арктике. Кроме того, исследователи ледников рассчитали объём ежегодных потерь льда, после которого разрушение Гренландского ледяного щита станет необратимым.