Развод с «русским следом»: как облапошили богатейших людей Италии

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Однако в эпоху великого комбинатора еще не изобрели ни сотовую связь, ни социальные сети, ни искусственный интеллект. Остается только догадываться, с каким размахом сын турецкоподданного мог бы преуспеть в наше время, гоняясь за вожделенными миллионами. Некоторое представление об этом дает история, происшедшая на днях на Апеннинах. О ней поведал в соцсети Х министр обороны Италии Гуидо Крозетто (на заглавном фото), поневоле ставший ее главным героем.

Все началось 4 февраля, когда главе военного ведомства позвонил его приятель, крупный предприниматель, удивившийся, почему это секретариат министра вдруг запросил номер его мобильного телефона. Крозетто тут же навел справки и пришел к выводу, что имело место какое-то недоразумение: никто из его сотрудников с бизнесменом не связывался. Однако не прошло и часа, как в офисе министра раздался тревожный звонок другого местного миллиардера, с которым, по словам министра, он лично знаком не был.

« О н р а с с к а з ы в а е т м н е , ч т о е м у п о з в о н и л я , а з а т е м н е к и й г е н е р а л , и ч т о о н с д е л а л о ч е н ь б о л ь ш о й д е н е ж н ы й п е р е в о д н а с ч е т , к о т о р ы й е м у д а л э т о т « г е н е р а л » . Я г о в о р ю , ч т о р е ч ь и д е т о м о ш е н н и ч е с т в е и у в е д о м л я ю о б э т о м к а р а б и н е р о в , к о т о р ы е п р и е з ж а ю т к н е м у д о м о й и п о л у ч а ю т з а я в л е н и е » , – р а с с к а з а л К р о з е т т о .

Но этим дело не закончилось. Сообщения о новых жертвах телефонных мошенников, ссылавшихся на министра, стали поступать в его канцелярию одно за другим. В итоге через пару дней Крозетто пришлось обнародовать эту историю, чтобы «никто больше не подвергался риску попасть в ловушку». Сам политик обратился с исковым заявлением в прокуратуру Милана по статье о так называемой «краже личности», совершенной неизвестными злоумышленниками.

Естественно, после такого заявления министра журналисты бросились выяснять, кто же стал жертвой изощренных телефонных мошенников. Предварительный список пострадавших впечатляет. В нем фигурируют многие VIP-персоны – от великого модельера Джорджо Армани до «обувного короля», владельца марок Tod’s и Hogan Диего Делла Валле. В их числе также хозяева знаменитых итальянских компаний Prada, Beretta и Luxottica. Судя по всему, единственным из капитанов итальянского бизнеса, не клюнувшим на удочку вымогателей, стал искушенный патрон группы Pirelli Марко Тронкетти Провера, которого, как это хорошо известно в Италии, на мякине не проведешь. А вот нефтяного магната и бывшего владельца футбольного клуба «Интер» Массимо Моратти преступники "развели" как ребенка.

Именно этот миланский магнат оказался тем самым бизнесменом, о котором рассказал в соцсети Х Крозетто, и который первым перевел крупную сумму денег на счет аферистов. Как потом выяснилось, в Нидерланды ушли сразу два транша на общую сумму 980 тысяч евро. Правда, счет в голландском банке удалось своевременно заблокировать, и вскоре вся указанная сумма должна быть полностью возвращена нефтепромышленнику, о чем не замедлил сообщить все тот же глава минобороны. Но ведь были и другие счета, в частности, в Гонконге, о судьбе которых пока ничего не известно. Не названа также общая сумма, которую преступники выманили у потерявших бдительность миллиардеров.

© Почетный председатель миланского "Интера" Массимо Моратти // РИА Новости

Вообще далеко не все детали этого скандального дела ясны. «Профилю», правда, удалось узнать, что во всех случаях аферисты применяли следующий modus operandi: позвонив своей жертве от имени главы минобороны, они просили срочно оказать помощь и перевести на специальный счет круглую сумму для освобождения итальянских журналистов, якобы похищенных на Ближнем Востоке. Аргументация при этом была простая и убедительная. Частные средства нужны немедленно, дабы избежать неизбежных бюрократических проволочек, однако позже деньги, естественно, будут возвращены государством через центробанк. «Республика вас не забудет!» – уверяли новоявленные радетели о национальных интересах. Ну, как тут опять не вспомнить великого комбинатора, призывавшего именем «Союза меча и орала» немедленно сделать взносы для помощи беспризорным детям, потому что «дети – это цветы жизни».

Доподлинно неизвестно, пользовались ли мошенники современными программами для изменения и генерации голоса, работающими на базе ИИ, или они как-то иначе имитировали обращение Крозетто. Но затем в игру вступал некий «генерал» или «высокопоставленный чиновник министерства» по фамилии Монтальбано, который продолжал пудрить собеседникам мозги и давал им конкретные указания по поводу денежного перевода. При этом преступники беззастенчиво троллили своих жертв, поскольку комиссар полиции Монтальбано – это главный герой популярного в Италии телесериала, снятого по детективным романам Андреа Камиллери. С таким же успехом организаторы этого развода могли бы обращаться к своим жертвам от имени Мегрэ…

Интересно, что Крозетто, который за словом в карман не лезет, назвал эту историю «абсурдной». Все-таки сложно с этим согласиться. Попробуйте на минуточку поставить себя на место итальянского толстосума. Вам на мобильный звонит ближайший сподвижник премьер-министра и лично просит о помощи в святом деле освобождения соотечественников… Ну, кто же в такой ситуации откажется? Рассказывают, что министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти заметил по этому поводу коллеге:

« Т ы м о г х о т я б ы п о п р о с и т ь и х к у п и т ь г о с о б л и г а ц и и ! Т е п е р ь ж е е с л и п о з в о н ю я , м н е у ж е н и к т о б о л ь ш е н е п о в е р и т » .

Но есть у этой истории и еще один примечательный аспект, связанный с тем, что некоторые европейские СМИ и экспертные круги заняты привычными уже поисками «российского следа» в любом щекотливом деле. Так, газета Il Riformista, которую до марта прошлого года возглавлял экс-премьер Италии Маттео Ренци, опубликовала большой материал о возможной причастности «российских агентов» к афере. Указав, что «пока речь идет только о гипотезе», издание тем не менее отмечает: «за мошенническими телефонными звонками тянется российский след».

При этом в качестве основного аргумента в пользу такой возможности называется «аналогия с динамикой телефонного разговора», который осенью 2023 года провели с премьер-министром Италии Джорджей Мелони небезызвестные Вован и Лексус. Судя по всему, психическая травма, нанесенная тогда российскими пранкерами, которые выдали себя за высокопоставленного африканского чиновника, все еще не преодолена. «На сей раз московский комический дуэт Вована и Лексуса здесь ни при чем, но методика сильно напоминает то дело… Сделать «врагов» посмешищем – похоже, такова стратегия, используемая сверхтехнологичным аппаратом, помогающим российским спецслужбам и из своего центра в Санкт-Петербурге неоднократно наносившим удары по Европе», – резюмировала газета.

По мнению Il Riformista, Крозетто, который вместе с Мелони изначально принял сторону Киева в остром конфликте с Москвой, стал «побочной жертвой» масштабной операции, нацеленной на подрыв доверия к институтам власти в странах ЕС. В числе других жертв этой стратегии, якобы осуществляемой с использованием новейших технологий, газета назвала также испанского премьера Педро Санчеса и главу МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена.

Не знаю, знаком ли автор статьи с творчеством Ильфа и Петрова, но, возможно, стоило бы поискать «след» в истории с телефонными звонками от имени Крозетто среди духовных наследников Остапа Бендера, которых в Италии вряд ли меньше, чем в России.