Несгибаемый генерал: история гибели военного инженера Карбышева

18 февраля 1945 года в лагере смерти Маутхаузен был убит знаменитый военный инженер Красной армии Дмитрий Карбышев. Потомственный дворянин, родственник революционера, подполковник Русской императорской армии, профессор Военной академии: у этого удивительного человека было множество регалий. Он был убит, не дожив двух месяцев до освобождения из плена. Подробнее о жизни и героической гибели Дмитрия Карбышева — в материале MIR24.TV.

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Начало военной карьеры

Дмитрий Карбышев был шестым и последним ребенком в семье военного чиновника Михаила Карбышева и его супруги Александры. Он окончил Сибирский кадетский корпус, который окончил и его отец. Старший брат Владимир был арестован за участие в тайном революционном кружке. Из-за этого семья Карбышевых находилась под надзором властей, а Дмитрий обучался платно. Но за особые успехи его перевели на обучение за казенный счет. Дмитрий окончил обучение в 1898 году первым по успеваемости. После он отучился два года в Николаевском инженерном училище и в 1900 году был выпущен со званием подпоручика командовать кабельным отделением телеграфной роты.

Он прошел русско-японскую войну без единого ранения и вернулся поручиком с пятью боевыми орденами. Но даже это не смягчило отношение полиции к участникам первой русской революции 1905-1907 годов: Карбышева обвинили в агитации среди солдат, что грозило как минимум тюремным сроком. За поручика вступились его сослуживцы-офицеры, отвергнув эти обвинения на офицерском суде чести. Тогда молодому Карбышеву пришлось лишь уволиться из армии.

Из подполковников в военспецы

Спустя год, в 1907 году, Карбышев вернулся в армию. В 1911 году он окончил Николаевскую инженерную академию. В качестве выпускной работы представил лучший на курсе проект фортификации, который отметили премией имени генерала-лейтенанта Романа Кондратенко. Первую мировую войну Карбышев встретил в звании капитана, которое было присвоено ему досрочно. Уже через два года он стал подполковником. Высокое звание не помешало ему еще в декабре 1917 года вступить в Красную гвардию и стать отрядным инженером красногвардейского полка в Могилеве-Подольском.

В мае 1918 года бывший подполковник стал кадровым военнослужащим Красной армии. Считается, что Карбышеву симпатизировала новая власть не только из-за причастности его старшего брата к революционному движению. Семья Карбышевых по идейным соображениям, не связанным с марксизмом, выступала против частной собственности на землю, а вместе с тем поддерживала в этом вопросе большевиков. Вероятно, Дмитрий Карбышев, как и многие другие офицеры русской армии, увидел в Красном движении силу, способную преобразить страну и защитить простой народ. За годы Гражданской войны Дмитрий дважды был отмечен наградой — золотыми часами от ВЦИКа.

Награды Карбышева

За свою карьеру Дмитрий Карбышев успел заслужить шесть орденов Российской империи и три прижизненные награды Советского Союза. В звании подпоручика Карбышев получил первую награду в сентябре 1904 года, после начала русско-японской войны — орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом — атрибутами, говорящими, что награда дана за военные заслуги. Награда была получена за бой под Вафангоу, там он вывел из окружения 60 подчиненных со всем снаряжением и оружием. После были присвоены ордена Святого Станислава III и II степени (с атрибутами наград за военные заслуги) и орден святой Анны IV и III степени. Эти награды офицер заслужил на русско-японском фронте. В 1915 году штабс-капитан Карбышев за заслуги в ходе штурма крепости Перемышль получил орден Святой Анны II степени, а также ему присвоили звание подполковника.

Первой советской наградой стал орден Красной Звезды, полученный 22 февраля 1938 года. Это было предпраздничное награждение в честь 20-й годовщины РККА. Помимо Карбышева награды удостоились еще более сотни военных «за проявленные ими мужество и самоотверженность в боях с врагами Советской власти и за выдающиеся успехи и достижения в боевой, политической и технической подготовке частей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В тот же день Дмитрий Михайлович был награжден первой советской юбилейной медалью — «ХХ лет РККА по тому же поводу. К 1940 году Карбышев получил звание генерал-лейтенанта и стал преподавателем академии Генштаба. В том же году был удостоен награды за заслуги в подготовке войск к прорыву «линии Маннергейма орденом Красного Знамени.

Годы Великой Отечественной войны

Великую Отечественную войну Карбышев встретил в звании генерал-лейтенанта. Он был направлен в инспекционную командировку в Беларусь. До начала августа, как и другие советские солдаты и командиры, он пытался вырваться из окружения и присоединиться к Красной армии. Однако 8 августа 1941 года во время попытки перейти через Днепр в районе деревни Добрейка (20 км к северу от Могилева) генерал был контужен, потерял сознание и был схвачен нацистами. Немецкое командование сразу же опознало известного советского военного инженера.

С первых дней Карбышева стали склонять к сотрудничеству с Германией, желая сделать из потомственного дворянина символ «русского сопротивления большевизму. По некоторым данным, именно Дмитрия Карбышева планировали поставить во главе РОА, но он отказался предать свою страну. На его решение не повлияли ни уговоры немцев, ни советы некоторых бывших сослуживцев Русской императорской армии, ни пытки и скитания по концлагерям.

Гибель несгибаемого генерала

В 1943 году 63-летнего Дмитрия Михайловича отправили в концлагерь Флоссенбюрг: туда отправляли советских старших и высших офицеров за особую несгибаемость и неповиновение. Отсюда начался путь генерала Карбышева по лагерям смерти: Майданек, Освенцим, Заксенхаузен и Маутхаузен — в последнем ему суждено было погибнуть. Точные обстоятельства смерти генерала неизвестны до сих пор.

Впервые сведения о том, как погиб Карбышев, стали известны в начале 1946 года — из рассказа майора канадской армии Седдона де Сент-Клера. Он сообщил, что в конце января 1945 года группу заключенных вместе с Карбышевым привезли в Маунтхаузен из Заксенхаузена и тут же отправили под ледяной душ, после которого вывели на улицу в одном белье и начали поливать холодной водой из шлангов. В какой-то момент упал и Карбышев. По словам другого бывшего заключенного Заксенхаузена, подполковника Сорокина, генерал погиб в ночь на 18 февраля при схожих обстоятельствах. В данной версии Карбышев пытался увернуться от струи воды и был убит ударом дубинки по голове. Правда, Сорокин этого не видел, а только передавал рассказы очевидцев. Архив Заксенхаузена был уничтожен в конце апреля 1945 года, поэтому по документам восстановить обстоятельства гибели генерала и других узников невозможно.

Имя генерала Дмитрия Карбышева стало символом стойкости и мужества. Вокруг обстоятельств его убийства стали ходить легенды. Чаще всего говорили, что генерала одного вывели ночью на лагерный плац и обливали водой, пока он не стал ледяной статуей. Эта версия гибели Карбышева стала почти официальной — так ее представляли авторы памятника несломленному генералу, который установили в Маутхаузене 28 февраля 1948 года.

16 августа 1946 года генерал-лейтенанту инженерных войск РККА Дмитрию Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза — «за исключительные стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне. И даже если обстоятельства загадочной гибели генерала были иными, его стойкость и мужество не ставятся под сомнение.