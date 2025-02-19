Пангея Ультима: почему Земля станет непригодной для жизни

Исследование Университета Бристоля, опубликованного в Nature Geoscience, предсказывает, что через 250 миллионов лет Земля станет практически необитаемой из-за экстремальной жары, усиленной вулканической активностью и образованием суперконтинента Пангея Ультима.

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Ученые использовали суперкомпьютер для моделирования будущего климата. Они обнаружили, что по мере слияния континентов образуется засушливый, перегретый суперконтинент, где температуры достигнут 40–70 °C. Дополнительно к этому солнечная активность увеличится, а вулканы выделят больше CO₂, что усилит парниковый эффект. Название Пангея Ультима отсылает к древнему суперконтиненту Пангея, который существовал около 300 миллионов лет назад.

Александр Фарнсворт соавтор исследования пояснил:

«Новый суперконтинент создаст тройной удар: эффект континентальности, более горячее солнце и повышение CO₂. Это приведет к крайне враждебной среде».

Млекопитающие, включая людей, адаптировались к холоду, но их предел переносимости жары остается неизменным. Они теряют тепло через потоотделение, но в условиях длительной жары и высокой влажности этот механизм перестает работать.

Сейчас Земля остается пригодной для жизни, но, по прогнозам, после слияния континентов только 8–16% территории останется пригодной для млекопитающих. Ученые подчеркивают, что это исследование важно не только для далекого будущего, но и для понимания текущего изменения климата.

Доктор Юнис Ло, соавтор исследования предупреждает:

«Мы уже видим экстремальную жару, негативно влияющую на здоровье. Это подчеркивает срочность сокращения выбросов CO₂».

Профессор Бенджамин Миллс добавил, что уровень CO₂ может вырасти с 400 ppm (сегодня) до 600 ppm и Земля останется практически без кислорода. Это особенно важно для понимания условий на экзопланетах: даже если они находятся в «обитаемой зоне», их пригодность для жизни зависит от расположения континентов и климата.