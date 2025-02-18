История Дня России и как его празднуют

В июне отмечается День России. Он посвящен началу отсчета современной истории страны: именно в июне в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР — Российская Федерация обрела независимость. Конечно, СССР на тот момент еще существовал, но этот документ фактически запустил процесс отделения республики. «Лента.ру» рассказывает, как появился День России и как его празднуют.

Когда отмечается День России

День России ежегодно отмечается 12 июня, этот праздник считается государственным выходным. В 2025 году он выпадает на четверг, поэтому, согласно производственному календарю на июнь 2025 года, с 12 по 15 число россияне будут отдыхать. 9-11 июня — рабочие дни, но в среду рабочий день сокращен на час.

День России — официально выходной, согласно календарю выходных и праздничных дней. Предшествующий ему день — рабочий, но работодатель обязан сократить его на один час

Производственный календарь на июнь 2025 года

В июне 2025 года из 30 дней 11 — выходные (из них один – государственный выходной, День России).

Получается, что россияне, работающие 40 часов в неделю, в июне проработают 151 час. Те, у кого 36 трудовых часов в неделю, проработают 135,8 часа.

День России объединяет всех граждан нашей страны независимо от национальности или вероисповедания, подчеркнул юрист-международник, сопредседатель — статс-секретарь общероссийской общественной организации «Экологическая палата России» Вадим Петров в разговоре с «Лентой.ру». Это день, когда жители страны испытывают особенную гордость за свою страну, ее историю и достижения.

« Э т о т п р а з д н и к с л у ж и т н а п о м и н а н и е м о з н а ч е н и и с у в е р е н и т е т а и н е з а в и с и м о с т и , о в а ж н о с т и с о х р а н е н и я м и р а и с о г л а с и я , к а к г л а с и т п р е а м б у л а К о н с т и т у ц и и , « в е д и н о м м н о г о н а ц и о н а л ь н о м н а р о д е Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , с о е д и н е н н ы м о б щ е й с у д ь б о й н а с в о е й з е м л е » » , — Вадим Петров, юрист-международник.

История Дня России

Декларация о государственном суверенитете РСФСР была Борисом Ельциным. В документе указали, что с момента его вступления в силу Конституция РСФСР становится главным законом страны, а российские законы — приоритетными относительно советских.

Кроме того, в декларации гарантировали:

равные права для всех граждан, общественных партий и общественных организаций;

принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей;

а также усиление прав регионов.

Кандидат исторических наук, доцент ГУУ Юлия Надехина в беседе с «Лентой.ру» отметила, что и исследователи, и простые обыватели до сих пор спорят о причинах, предпосылках, механизмах и последствиях роспуска СССР. Процесс появления новых государств в постсоветском пространстве был крайне сложным. Активно начался «парад суверенитетов». Для России в тот момент важно было определить правовые отношения между СССР и РСФСР, поэтому настолько важна Декларация о государственном суверенитете РСФСР, считает Надехина.

12 июня 1990 года — начало новейшей истории российского государства

В следующем, 1991 году, 12 июня прошли первые выборы президента России, на них победил политик Борис Ельцин. Этот день сделали выходным — в честь годовщины принятия Декларации.

Официально праздник 12 июня устанавливали дважды — в 1992-м, а затем в 1994 году, потому что после октябрьского путча 1993 года и штурма Белого дома все решения Верховного совета утратили легитимность

В 1994 году День России имел другое название — День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

Впервые 12 июня отметили в 1995 году. В тот год президент в Кремле наградил государственными премиями ученых, актеров, певцов и писателей.

Привычное название праздник обрел лишь в 2002 году. Для принятия решения о переименовании потребовалось четыре года.

Первым идею назвать праздник Днем России выдвинул Борис Ельцин в 1998 году

Путаница в праздниках

Поскольку День России относительно молодой, традиция его празднования прочно не закрепилась в сознании россиян. Некоторые граждане путают дату 12 июня с другими государственными праздниками: с Днем флага, который отмечается 22 августа, и с Днем народного единства — 4 ноября.

« О с н о в н о е о т л и ч и е з а к л ю ч а е т с я в и с т о р и ч е с к о м к о н т е к с т е : Д е н ь ф л а г а п о с в я щ е н в в е д е н и ю р о с с и й с к о г о т р и к о л о р а к а к н а ц и о н а л ь н о г о ф л а г а , а Д е н ь н а р о д н о г о е д и н с т в а о т м е ч а е т о с в о б о ж д е н и е М о с к в ы о т п о л ь с к и х и н т е р в е н т о в в 1 6 1 2 г о д у . Д е н ь Р о с с и и ж е с и м в о л и з и р у е т н а ч а л о н о в о й э р ы в и с т о р и и с т р а н ы , п р и з н а н и е е е с у в е р е н и т е т а и н е з а в и с и м о с т и » , — п о я с н и л « Л е н т е . р у » Вадим Петров.

Еще одна распространенная ошибка — считать 12 июня Днем независимости. Официально в России нет праздника с таким названием. Путаница объясняется тем, что в начале 1990-х праздник позиционировался как День независимости, по аналогии с национальными праздниками других государств по случаю их отделения от других стран (например, 4 июля в США отмечают День независимости от Королевства Великобритании).

В 1993 году Ельцин впервые в качестве президента обратился к россиянам по случаю Дня России 12 июня. В конце своей речи он назвал праздник Днем независимости.

« С п р а з д н и к о м в а с , д о р о г и е р о с с и я н е , с Д н е м н е з а в и с и м о с т и , с Д н е м Р о с с и и ! » — Борис Ельцин, бывший президент России.

Исторические события в День России

В разные годы ко Дню России были приурочены разные важные события и премьеры.

Первые народные гуляния в Москве

В 2003 году российская столица впервые отпраздновала День России гуляниями на Красной площади. Сначала зрителям показали театральное представление, затем парадом по брусчатке прошли делегации из всех регионов страны, после чего начался военный парад. В завершении дня на Васильевском спуске устроили фейерверк, который раскрасил небо в цвета отечественного флага.

Открытие планетария

В 2011 году именно в День России открылся Московский планетарий, который 17 лет был на реконструкции.

Первый День России в Крыму

В 2014 году Крым впервые отпраздновал День России. Первые после присоединения полуострова гуляния были масштабными: жители республики увидели полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи», которые нарисовали в небе флаг России, соревнования по джигитовке, большой концерт со звездами, выставку-конкурс национальных блюд и, конечно, салют.

Футбольный День России

В 2018 году День России решили отметить тематически. В преддверии Чемпионата мира по футболу, который стартовал 14 июня в России, именно этот вид спорта стал темой праздника. В Саранске в этот день Калининграда провели акцию в поддержку национальной сборной.

Традиции Дня России

Награждение отличившихся в Кремлевском Дворце

12 июня в Кремле президент страны отмечает государственными наградами ученых, работников сферы технологий, литературы и искусства. А также вручает золотые звезды — медали «Героя труда РФ».

Флаги и ленты

Одним из обязательных символов Дня России является государственный флаг. В преддверии праздника его можно все чаще встретить на проезжающих мимо автомобилях, а также на фасадах зданий — особенно ведомственных.

12 июня по всей стране волонтеры раздают прохожим ленты в цветах государственного флага — белом, красном и синем. Акция получила название «Российский триколор». Ленту можно приколоть на груди, а также украсить ей машину.

Впервые триколоры начали вручать на улицах в 2007 году

Во время пандемии COVID-19 Любовь к России жители страны могли продемонстрировать даже во время пандемии. В 2020 году, когда люди были вынуждены сидеть по домам на самоизоляции, а в стране действовал запрет на массовые мероприятия, прошла акция «Флаги России». Каждый мог вывесить триколор из окна, сфотографировать его и выложить снимок в соцсетях со специальным хештегом.

Вручение первых паспортов

В День России 14-летние ребята, которые особенно отличились в учебе, спорте или в творчестве, могут в торжественной обстановке получить свой первый в жизни паспорт в Москве. Причем не важно, в каком регионе живет ребенок. Эта акция называется «Мы — граждане России!», она проводится с 2002 года. Чаще всего паспорта вручают Герои России или другие отличившиеся граждане, но в 2017 году 10 школьников получили свой первый серьезный документ из рук президента в Кремле.

Свадьбы

Некоторые будущие молодожены выбирают День России в качестве даты для бракосочетания. Традиционно в записях на регистрацию в этот день в ЗАГСах и Дворцах бракосочетаний аншлаг. Отделениям приходится открывать дополнительные места, чтобы все желающие успели зарегистрировать отношения.

В 2024 году в День России Анастасия Ракова.

Народные гуляния в регионах

Свою программу празднования в День России старается устроить каждый регион страны.

« 1 2 и ю н я п о в с е й с т р а н е о р г а н и з о в ы в а ю т м и р н ы е ш е с т в и я и м и т и н г и ; п р о в о д я т т у р и с т и ч е с к и е с л е т ы , ф е с т и в а л и , и с т о р и ч е с к и е р е к о н с т р у к ц и и ; о р г а н и з о в ы в а ю т р а з л и ч н ы е м а с т е р - к л а с с ы . Н а п л о щ а д к а х м у з е е в , в ы с т а в о ч н ы х ц е н т р о в и б и б л и о т е к с о з д а ю т т е м а т и ч е с к и е в ы с т а в к и , п о с в я щ е н н ы е Д н ю Р о с с и и » , — Ю л и я Н а д е х и н а , и с т о р и к .

В День России люди с семьей или друзьями выходят гулять — посмотреть концерты, сходить на выставки и, конечно, увидеть салют.

Главные концерты России

День России традиционно не проходит без большого концерта. Главные, с участием крупных отечественных знаменитостей — в Москве и Санкт-Петербурге. В столице концерт проводят на Красной площади, а в Петербурге — на площади Петропавловской крепости.

В 2023 году концерт был необычным: его устроили за день до праздника, 11 июня, а попасть на Красную площадь можно было только по пригласительному билету. Всего зрителей собралось четыре тысячи.

В 2024 году на главной площади страны тоже Полина Гагарина, Олег Газманов, SHAMAN, Леонид Агутин, Дима Билан и другие артисты.

Тематические акции

В День России в стране проводят разные акции, призванные объединить жителей страны. Например, в 2023 году провели «Танцевальный флешмоб ко Дню России». Школьники со всей страны смогли станцевать под песню «Моя Россия, моя страна» и опубликовать ролик в соцсетях, сопроводив необходимым хештегом.

А годом ранее в честь Дня России на Поклонной горе установили мировой рекорд — развернули самое большое Знамя Победы.

Праздничный салют

Салюты в честь Дня России начали запускать с 2001 года.

В 2024 году в Москве салюты в 22:00 запускали на разных площадках, а наблюдать шоу удобнее всего было в пределах Садового кольца, с набережных Москвы-реки и со смотровой площадки «Москва-Сити»

Традиционно во всех крупных городах страны и небольших населенных пунктах, которые могут себе это позволить, запускают фейерверки.