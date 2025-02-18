Какие праздники отмечаются 19 февраля в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День орнитолога в России

19 февраля в России отмечается неофициальный праздник День орнитолога. Его празднуют с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. В 1992-м оно было переименовано в Мензбировское орнитологическое общество в честь ученого-орнитолога Михаила Мензбира.

Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)

19 февраля в мире отмечается День защиты морских млекопитающих. Дата была учреждена в 1986 году, когда вступил в силу запрет на коммерческую добычу китов. Он был введен Международной китовой комиссией. Цель праздника привлечение внимания общественности к вопросам защиты этих животных. Каждый год в этот день природоохранные организации проводят различные акции в защиту китов и других морских млекопитающих. 23 июля в мире отмечается похожий праздник День китов и дельфинов.

День дарения книг в Армении

19 февраля в Армении отмечается общенациональный праздник День дарения книг. О восстановлении этой традиции было объявлено в 2008 году. Инициатором проведения праздника выступило правительство республики. Дата проведения была выбрана в связи с тем, что 19 февраля 1869 года родился величайший армянский поэт и писатель Ованес Туманян.

Также 19 февраля отмечаются День военно-оркестровой службы ВС РФ и Международный день перетягивания каната.

События 19 февраля:

299 лет назад (1726 год) императрица Екатерина I учредила Верховный тайный совет.

170 лет назад (1855 год) была представлена первая оперативная карта погоды.

118 лет назад (1907 год) был учрежден Московский коммерческий институт (ныне Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова).

35 лет назад (1990 год) вышла в свет первая официальная версия программы Photoshop.

Кто родился 19 февраля:

Польский астроном Николай Коперник (1473 1543).

Советский и российский эстрадный певец Юрий Антонов (1945).

Американский актер Джефф Дэниелс (1955).

Российский бард Олег Митяев (1956).