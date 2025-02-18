Китовые рекорды ко Дню китов

19 февраля мы отмечаем Всемирный день морских млекопитающих, также известный как День китов. 19 февраля 1986 года вступил в силу запрет Международной китобойной комиссии на коммерческий китобойный промысел. Беречь китов есть за что — этим млекопитающим принадлежит множество самых впечатляющих рекордов. К празднику Рамблер нашел для вас пять самых впечатляющих китовых достижений.

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Самый тяжелый

Величайшим тяжеловесом на суше является слон со средней массой около 6 тонн. Но слон — просто пушинка в сравнении с голубым китом, который в среднем весит 150 тонн. Абсолютный рекорд принадлежит особи массой 199,6 тонн, что делает синего кита самым тяжелым животным на планете из ныне живущих. Однако примерно 40 млн лет назад в мировом океане обитал так называемый перуанский кит (Perucetus colossus), достигавший массы 340 тонн. И современный, и исторический рекорд веса в обоих случаях принадлежат китам.

Самый долгоживущий

Некоторые черви и моллюски могут жить по несколько сотен лет, а медузы и гидры в отсутствие врагов вообще живут вечно. Но среди млекопитающих главным долгожителем считается гренландский кит. Учёные вычислили, что отдельные особи могут жить больше 200 лет. Кстати, сразу после кита в рейтинге долгожителей-млекопитающих идёт человек.

Самый глубоководный

Так как кит — не рыба, а млекопитающее, жабр для дыхания под водой у него нет. Киты дышат лёгкими, делая вдох при подъёме на поверхность. Но если киту нужно надолго скрыться под водой, он может задержать дыхание на несколько часов. Зафиксированный рекорд задержки дыхания китом составил 222 минуты — никто из млекопитающих и близко не подобрался к выдержке кита.

Также киты ныряют глубже всех других млекопитающих. Прикрепив оборудование к небольшому киту клюворылу, учёные зафиксировали погружение на глубину 3 км!

Самый путешествующий

И вновь среди млекопитающих киты берут очередной приз, на этот раз в категории «Самая длинная миграция». Разным животным порой приходится преодолевать сотни и тысячи километров в поисках пищи или благоприятных мест для размножения. Но если на суше млекопитающие обычно проходят не более 2000–3000 км, то в воде ничто не мешает тем же китам проплывать более 8000 км. Но безоговорочный рекорд поставила самка серого кита по имени Вавара. За 172 дня она преодолела 22 511 км от востока России до тихоокеанского побережья Мексики к местам размножения серых китов, после чего вернулась обратно. Был ли вояж в поисках партнёра успешным — учёные не сообщают.

Самый опасный

Кто же по праву может считаться «царём зверей»? Лев, бегемот, слон, белый медведь? Исходя из всех пищевых цепочек, на самом верху расположилась касатка. Недаром она носит имя кит-убийца — голодные касатки нападают даже на больших белых акул, желая отведать их калорийной печени. Естественных врагов у этих китов нет совсем, кроме, пожалуй, человека. Всё живое, что попадёт в воду, может быть убито и съедено касаткой. Ни один потенциальный кандидат на звание «царя зверей» не выдержит поединка с китом-убийцей.