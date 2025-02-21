Почему немецкие оккупанты расстреливали советских граждан за валенки

Согласно документам немецкого командования, жителям оккупированных территорий было запрещено владеть валяной (даже детской) обувью. Это «преступление» приравнивалось к незаконному ношению оружия и каралось точно так же, то есть расстрелом на месте.

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Запланированное ограбление

На самом деле грабительские установки были заранее продуманы и спланированы гитлеровским правительством. В издании Александра Звягинцева «Нюрнбергский набат» приведен секретный документ «рейхсмаршала германской империи» Германа Геринга под названием «Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях» («зеленая папка»), датируемый не позднее 16 июня 1941 года. В директивах говорилось:

«Согласно приказам фюрера, необходимо принять все меры к немедленному и возможно более полному использованию оккупированных областей в интересах Германии».

Все мероприятия, которые могли бы воспрепятствовать достижению данной цели, должны были быть отложены.

В документе отмечалось, что экономика оккупированных районов не подлежит восстановлению. Порядок надлежит поддерживать лишь там, где находятся значительные резервы (в частности сельскохозяйственной продукции и нефти). В остальных регионах экономическая деятельность должна быть ограничена использованием обнаруженных запасов. Владимир Побочный и Людмила Антонова, авторы издания «Предвоенные годы и первые годы войны» утверждают, что главнейшей задачей для Германии являлось полное обеспечение своих войск за счет захваченных территорий. Раздел «Снабжение войск из ресурсов страны» гласил:

«Выявленные… продукты питания, а также… одежды поступают для удовлетворения потребности войск».

Зима 1941 года

А в обмундировании германские войска действительно стали остро нуждаться уже через несколько месяцев после нападения на Советский Союз. Фридрих Хоссбах в своей книге «Пехота вермахта на Восточном фронте» пишет о том, что в 1941 году зима наступила в начале ноября. Если сперва снегопады и морозы чередовались с оттепелью, то 11 числа зима окончательно вступила в свои права. По данным Хоссбаха, 12 ноября температура воздуха достигла отметки -17 градусов. К этому моменту одежда и обувь немецких солдат абсолютно перестали соответствовать погодным условиям. Дело в том, что, если верить Якову Ингерману, автору издания «Еврей на «службе» в Рейхе», Гитлер рассчитывал на то, что нанесет полное поражение русским еще до холодов.

Для советских войск климатические условия были более привычными, чем для противника. По мнению Роберта Кершоу, автора книги «1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных», немцы оказались полностью неподготовленными к проведению зимних операций, поэтому интенсивность боевых действий в этот период снизилась. Тем более, что германской экономике было не под силу быстро решить внезапно возникшую проблему с соответствующим обмундированием. В рейхе развернулась целая пропагандистская акция по сбору теплой одежды для нужд фронта. Из Германии в Россию потянулись груженые необходимыми вещами составы, но из-за морозов и действий советских бойцов поезда доходили до пунктов назначения с огромным опозданием.

Вожделенные валенки

По этой причине, а также в соответствии с директивами Германа Геринга теплые вещи немцы принялись изымать у населения оккупированных территорий. Как указывает в своей книге «Сталин против военных преступников и поджигателей войны» Николай Стариков, в приложении к специальному приказу оперативного отдела Генерального штаба германской армии № 4376/41 отмечалось:

«Необходимо путем принудительного обложения населения занятых областей любыми способами добывать одежду».

А в указаниях командования Северной армейской группы № 1422/41 от 6 ноября 1941 года говорилось о том, что «все имеющиеся у русского населения валяные сапоги подлежат реквизиции». Обладание же валенками советским гражданам запрещалось и каралось расстрелом на месте.

К слову, немцы так и не смогли «освоить» русские валенки. Впрочем, Г. Г. Фоломьев, И.А. Зворыкин и Б.В. Милонов на страницах издания «Во имя жизни героев: Медицинская служба 4-й ударной армии в годы Великой Отечественной войны» упоминают «изобретенные» гитлеровцами так называемые эрзац-валенки, сделанные из соломы. Эти «заменители» русской обуви с деревянными подошвами, на гвоздях и с ремнями весили около 3-4 килограммов и вызывали со стороны советских бойцов только насмешки. Тяжелые и неудобные соломенные «бочонки» не пользовались популярностью и среди солдат германских войск. Больший интерес у немцев вызывали не только теплые, но и легкие русские валенки, которые к тому же быстро надевались на ноги.