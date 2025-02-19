Мохенджо-Даро: город, который исчез без следа

Где-то среди бесплодных равнин современной провинции Синд, в Пакистане, покоятся руины одного из самых загадочных городов древности — Мохенджо-Даро. Он был крупным центром Индской цивилизации, процветавшим около 4 000 лет назад, но затем исчез с лица земли, оставив после себя лишь обожженные кирпичи и вопросы без ответов. «‎Рамблер» расскажет, какие версии исчезновения Мохенджо-Даро рассматривают историки и почему эта загадка до сих пор остается неразгаданной.

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Мохенджо-Даро — город, название которого в переводе означает «Холм мертвых» был одним из самых развитых городов своего времени (около 2600–1900 гг. до н. э.), сравнимым по уровню организации с древними Месопотамией и Египтом. Однако в отличие от пирамид или зиккуратов, он не был сосредоточен вокруг храмов и дворцов, а представлял собой практичное и организованное городское пространство.

Планировка: город был разделен на две части — Цитадель (укрепленный административный центр) и Нижний город (жилые кварталы);

город был разделен на две части — Цитадель (укрепленный административный центр) и Нижний город (жилые кварталы); Технологии: улицы располагались по сеточной системе, дома строились из обожженного кирпича, использовались дренажные и канализационные системы;

улицы располагались по сеточной системе, дома строились из обожженного кирпича, использовались дренажные и канализационные системы; Благоустройство: в городе были общественные бани, склады, резервуары для воды, что говорит о высоком уровне санитарии и организации жизни.

Что делает эту цивилизацию особенно загадочной — отсутствие следов монархии, армии или храмов. Кто управлял городом? Какие боги поклонялись его жители? Как они вели войны, если велись ли они вообще? Ответов нет.

Исчезновение цивилизации: катастрофа или постепенный упадок?

Археологи и историки до сих пор не пришли к единому мнению о том, что привело к гибели Мохенджо-Даро. Существует несколько основных теорий:

1. Природные катастрофы

Мохенджо-Даро находился вблизи реки Инд, что делало его уязвимым перед природными катаклизмами. Река могла неоднократно выходить из берегов, смывая постройки и разрушая систему канализации.

Еще одна версия гласит, что резкие изменения температур и снижение уровня воды могли привести к исчезновению сельского хозяйства, что сделало город непригодным для жизни. Однако раскопки показывают, что жители не покидали город в спешке, а их жизнь продолжалась какое-то время перед окончательной гибелью цивилизации.

2. Вторжение ариев

Некоторые исследователи предполагают, что гибель города могла быть связана с нашествием ариев — племен, пришедших с северо-запада около 1900–1500 годов до н. э. В пользу этой теории говорят найденные скелеты людей, которые, по мнению некоторых археологов, могли быть жертвами массовой резни.

В древних индийских текстах («Ригведа») описаны разрушительные битвы, в которых использовалось оружие, испепеляющее города. Некоторые полагают, что речь идет именно о вторжении ариев. Однако против этой версии говорит тот факт, что среди руин не найдено оружия или следов разрушений, характерных для военных конфликтов.

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3. Ядерный удар

Среди альтернативных версий особенно выделяется гипотеза о мощном взрыве, который мог уничтожить город. Во время раскопок археологи обнаружили, что некоторые кирпичи и участки стен были оплавлены – такое бывает при воздействии высоких температур.

Более того, уровень радиации в некоторых местах превышал естественный фон, что породило гипотезы о древнем ядерном ударе или мощном взрыве метеорита. Эта теория, хотя и звучит фантастически, не нашла научного подтверждения – вероятнее всего, оплавленные участки могли возникнуть в результате пожара или вулканической активности.

Почему город исчез без следа?

В отличие от египетской, месопотамской или китайской цивилизаций, Индская цивилизация не оставила после себя письменных источников, которые можно было бы расшифровать. До сих пор язык этой культуры остается непонятным, а найденные артефакты не дают четкого ответа на вопрос, кем были жители Мохенджо-Даро. Кроме того, после упадка города на его месте никто больше не селился, что сильно отличает его от других древних центров.

Мохенджо-Даро остаеся одной из величайших археологических загадок. Это был развитый город с передовыми технологиями, но он исчез, оставив лишь руины и бесконечные гипотезы. Пока археология не дает окончательного ответа на вопрос, что могло его уничтожить, но каждая находка на территории руин открывает новые страницы истории этой затерянной цивилизации.

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