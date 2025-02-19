Как деньги превратились в бумагу

Яков Миркин: Как деньги превращаются в бумагу
Любите валюту? С ней как за каменной стеной? Ну-ну! Зять Николая Второго, женатый на его сестре, великий князь Александр Михайлович бежал с семейством на британском линкоре "Мальборо" из Крыма в 1919 году, взяв с собой все, что мог, из наличности, но не в романовских рублях - они стали резаной бумагой (он так считал), - а в немецких марках и австрийских кронах, во всеми проклятой валюте врага.
И сразу же столкнулся с тем, что у него нет денег. В Париже у хозяина когда-то арендованной им до войны квартиры хранилась его сверхценная нумизматическая коллекция. Но выдать ему ее отказались, пока не выплатит всю аренду с 1 января 1915 г. по 31 декабря 1918 г. плюс пени за все время войны. А в получении письма князя (точнее, его секретаря) об отказе от аренды хозяин не признался. И никто раньше не подумал проверить, прервана аренда или нет.
Что ж, незаконченные дела могут настигнуть нас самым неподходящим образом. У каждого свой опыт. Ничто письмами и приказами не решается автоматически. Сто раз лучше проверить, получили или нет, закрыли или нет, подведена ли черта или дело по-прежнему в подвешенном состоянии. Даже мелкий вопрос может вдруг стать необычайно крупным, если его в свое время не закрыть.
Так и случилось. Риск безденежья, риск ликвидности. Так его называют в финансах. Приход денег меньше их расхода.
"Я вышел как оглушенный. Что я мог поделать? Теперь все зависело от того, сколько франков мне удастся выручить в обмен на немецкие марки и австрийские кроны, поскольку, уезжая из области России, оккупированной центральноевропейскими державами, я не взял с собой других денег. 124 580 франков значилось в сумме счета (так дотошен оказался хозяин в своей бессовестной жадности, что даже прибавил пеню в шесть процентов за три года), и я сомневался, дадут ли мне столько за мои пачки синих и желтых бумажек. Я не решился зайти в банк из страха слишком скоро узнать горькую правду и решил отдать свою судьбу, а также марки и кроны в руки управляющего "Ритца" (здесь и ниже - Великий князь Александр Михайлович. "Мемуары").
Он, конечно, жил в "Ритце". Невозможно жить в ином месте. Отель для президентов.
"Чем больше размер банкнот, тем меньше их действительная ценность, - назидательно заметил управляющий "Ритца", раскладывая стопки моих бумажек с водяными знаками и орлами на своем массивном столе. Я понимающе кивнул. Русские пятисотрублевые билеты, едва ли не самое крупное "произведение", когда-либо выпущенное каким-либо казначейством, дали бы мне сейчас еще меньше, чем эти сине-желтые останки былого величия кайзера и Священной Римской империи".
Старых "николаевских" денег больше нет? Они - просто бумага? Не так! В Париже может быть, но не в России. "Царские деньги" купюрами всех достоинств продолжали печататься в России и после Октября. В 1918 г. 500-рублевки образца 1912 г. были выпущены на 2,7 млрд руб. Ими в 1918 г. выплачивалась часть контрибуций Германии по Брест-Литовскому мирному договору (здесь и ниже - М. Ходяков. "Деньги революции и гражданской войны: 1917-1920 годы"). Царские 500-рублевки имели ценность в 1918-1922 гг., обращались как деньги, наряду с "керенками", советскими знаками и десятками видов местных валют. "Царские деньги" обменивались с совзнаками по курсу 1:1, печатались для внешней разведки, для ухода в подполье, если власть в России захватят белые. Отправлялись за границу "на нужды мировой революции". В октябре 1920 г. 1000 руб. царскими деньгами в купюрах по 500 руб. оценивалась... в 60-75 тыс. руб. совзнаками и в 4-4,6 тыс. руб. "керенками". В этих деньгах велась приграничная торговля (балтийские страны, Китай, Персия, Афганистан).
Были изъяты из обращения только осенью 1922 г. Вместе с "керенками", "пятаковками" и прочими эмиссиями были обменяны на "государственные денежные знаки РСФСР" в пропорции 10 000:1. А потом и те - как 100:1. А потом еще как 50 000:1. На 50 миллиардов "романовских" рублей - 1 новый рубль (в червонцах), обеспеченный золотом ("Денежная реформа 1921-1924 гг.: создание твердой валюты", 2008). Так "романовские" исчезли из жизни.
Пока же великий князь Александр Михайлович в тревожном настроении. У него нет старых царских денег, в этом радость, но есть немецкие марки и австрийские кроны, деньги побежденных.
"Управляющий взял карандаш, методично его очинил и начал строчить один за одним столбцы устрашающих цифр. Поскольку деньги центральных держав на Парижской фондовой бирже официально не обращались, ему пришлось продираться сквозь джунгли марок и крон, делая крюк через фунт и доллар. Это потребовало времени и основательных консультаций по телефону. По прошествии, как мне показалось, нескольких часов эксперты пришли к заключению, что за мою коллекцию германских и австрийских орлов мне полагается сто пятьдесят тысяч франков. Более чем достаточно, чтобы уплатить по счету хозяина квартиры... - Кошмар, - вздохнул управляющий. - Просто кошмар. Как подумаешь, что каких-то пять лет назад вы бы получили по меньшей мере пару миллионов. Я бы вам посоветовал отвергнуть это нелепое предложение и дождаться, когда Европа придет в себя, пусть даже на это уйдет несколько месяцев".
Итак, что делать великому князю? Ждать усиления немецких марок и австрийских крон или менять их сейчас, с гигантскими курсовыми потерями? Испытать - именно сейчас - валютный и инфляционный риски? Подвергнуться еще и риску ликвидности валюты, когда у нее нет хорошего рынка и она продается с большой уценкой? Или ждать, ждать, ждать усиления марки и кроны, как мы ждем окончательного и бесповоротного укрепления рубля?
"Несколько месяцев на это уйдет, - весело ответил я, - а то и больше. Поэтому я принимаю предложение ваших банкиров".
И князь был прав. Он точно угадал момент. В конце 1918 г. Австро-Венгрия развалилась. Австро-венгерская крона и австрийская крона смешались. Крона стала быстро обесцениваться. В 1921-1922 гг. в Австрии началась гиперинфляция. Еще хлеще - в Германии. В ноябре 1918 г. Германия стала республикой, последовала череда восстаний. Немецкая "бумажная марка" стремительно проваливалась. Гиперинфляция 1922-1923 гг. имела устрашающие размеры. Дело дошло до выпуска банкнот в 100 трлн марок.
1924 год. Самая крупная банкнота того времени в 100 триллионов марок
Так что лучше было не ждать несколько месяцев. Князь угадал, выручил свои многие тысячи франков, погасил долг за квартиру и вернул свою нумизматическую коллекцию. Ура! Новый источник дохода в будущем. Ее можно продать и жить.
Считайте валютные риски (потери от изменения курсов валют). Помните о риске инфляции. Думайте об операционном риске (украдут, сгорят и т.п.). О регулятивном риске (запреты, обновление купюр, денежные реформы). О риске ликвидности (нет спроса именно на эту валюту). Каждый знает, что есть десятки способов превратить бумажную наличность, какой бы твердой валютой она ни казалась, в стопку резаной бумаги. Все может быстро меняться - внутри страны и за границей. Не перебирайте с накоплением наличности, любой, в иностранной валюте или в рублях. Чересчур - не стоит. Все средства вложить в валютную наличность (так бывает) - значит когда-нибудь сойти с ума. Управлять своими активами - значит прыгать со льдины на льдину. Иметь в активах - разное. Одно имущество умрет или погаснет - спасет другое, второе, третье и т.д. Таковы законы финансовой жизни в любые времена.