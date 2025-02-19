Как деньги превратились в бумагу

Любите валюту? С ней как за каменной стеной? Ну-ну! Зять Николая Второго, женатый на его сестре, великий князь Александр Михайлович бежал с семейством на британском линкоре "Мальборо" из Крыма в 1919 году, взяв с собой все, что мог, из наличности, но не в романовских рублях - они стали резаной бумагой (он так считал), - а в немецких марках и австрийских кронах, во всеми проклятой валюте врага.

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И сразу же столкнулся с тем, что у него нет денег. В Париже у хозяина когда-то арендованной им до войны квартиры хранилась его сверхценная нумизматическая коллекция. Но выдать ему ее отказались, пока не выплатит всю аренду с 1 января 1915 г. по 31 декабря 1918 г. плюс пени за все время войны. А в получении письма князя (точнее, его секретаря) об отказе от аренды хозяин не признался. И никто раньше не подумал проверить, прервана аренда или нет.

Что ж, незаконченные дела могут настигнуть нас самым неподходящим образом. У каждого свой опыт. Ничто письмами и приказами не решается автоматически. Сто раз лучше проверить, получили или нет, закрыли или нет, подведена ли черта или дело по-прежнему в подвешенном состоянии. Даже мелкий вопрос может вдруг стать необычайно крупным, если его в свое время не закрыть.

Так и случилось. Риск безденежья, риск ликвидности. Так его называют в финансах. Приход денег меньше их расхода.

" Я в ы ш е л к а к о г л у ш е н н ы й . Ч т о я м о г п о д е л а т ь ? Т е п е р ь в с е з а в и с е л о о т т о г о , с к о л ь к о ф р а н к о в м н е у д а с т с я в ы р у ч и т ь в о б м е н н а н е м е ц к и е м а р к и и а в с т р и й с к и е к р о н ы , п о с к о л ь к у , у е з ж а я и з о б л а с т и Р о с с и и , о к к у п и р о в а н н о й ц е н т р а л ь н о е в р о п е й с к и м и д е р ж а в а м и , я н е в з я л с с о б о й д р у г и х д е н е г . 1 2 4 5 8 0 ф р а н к о в з н а ч и л о с ь в с у м м е с ч е т а ( т а к д о т о ш е н о к а з а л с я х о з я и н в с в о е й б е с с о в е с т н о й ж а д н о с т и , ч т о д а ж е п р и б а в и л п е н ю в ш е с т ь п р о ц е н т о в з а т р и г о д а ) , и я с о м н е в а л с я , д а д у т л и м н е с т о л ь к о з а м о и п а ч к и с и н и х и ж е л т ы х б у м а ж е к . Я н е р е ш и л с я з а й т и в б а н к и з с т р а х а с л и ш к о м с к о р о у з н а т ь г о р ь к у ю п р а в д у и р е ш и л о т д а т ь с в о ю с у д ь б у , а т а к ж е м а р к и и к р о н ы в р у к и у п р а в л я ю щ е г о " Р и т ц а " ( з д е с ь и н и ж е - В е л и к и й к н я з ь А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч . " М е м у а р ы " ) .

Он, конечно, жил в "Ритце". Невозможно жить в ином месте. Отель для президентов.

" Ч е м б о л ь ш е р а з м е р б а н к н о т , т е м м е н ь ш е и х д е й с т в и т е л ь н а я ц е н н о с т ь , - н а з и д а т е л ь н о з а м е т и л у п р а в л я ю щ и й " Р и т ц а " , р а с к л а д ы в а я с т о п к и м о и х б у м а ж е к с в о д я н ы м и з н а к а м и и о р л а м и н а с в о е м м а с с и в н о м с т о л е . Я п о н и м а ю щ е к и в н у л . Р у с с к и е п я т и с о т р у б л е в ы е б и л е т ы , е д в а л и н е с а м о е к р у п н о е " п р о и з в е д е н и е " , к о г д а - л и б о в ы п у щ е н н о е к а к и м - л и б о к а з н а ч е й с т в о м , д а л и б ы м н е с е й ч а с е щ е м е н ь ш е , ч е м э т и с и н е - ж е л т ы е о с т а н к и б ы л о г о в е л и ч и я к а й з е р а и С в я щ е н н о й Р и м с к о й и м п е р и и " .

Старых "николаевских" денег больше нет? Они - просто бумага? Не так! В Париже может быть, но не в России. "Царские деньги" купюрами всех достоинств продолжали печататься в России и после Октября. В 1918 г. 500-рублевки образца 1912 г. были выпущены на 2,7 млрд руб. Ими в 1918 г. выплачивалась часть контрибуций Германии по Брест-Литовскому мирному договору (здесь и ниже - М. Ходяков. "Деньги революции и гражданской войны: 1917-1920 годы"). Царские 500-рублевки имели ценность в 1918-1922 гг., обращались как деньги, наряду с "керенками", советскими знаками и десятками видов местных валют. "Царские деньги" обменивались с совзнаками по курсу 1:1, печатались для внешней разведки, для ухода в подполье, если власть в России захватят белые. Отправлялись за границу "на нужды мировой революции". В октябре 1920 г. 1000 руб. царскими деньгами в купюрах по 500 руб. оценивалась... в 60-75 тыс. руб. совзнаками и в 4-4,6 тыс. руб. "керенками". В этих деньгах велась приграничная торговля (балтийские страны, Китай, Персия, Афганистан).

Были изъяты из обращения только осенью 1922 г. Вместе с "керенками", "пятаковками" и прочими эмиссиями были обменяны на "государственные денежные знаки РСФСР" в пропорции 10 000:1. А потом и те - как 100:1. А потом еще как 50 000:1. На 50 миллиардов "романовских" рублей - 1 новый рубль (в червонцах), обеспеченный золотом ("Денежная реформа 1921-1924 гг.: создание твердой валюты", 2008). Так "романовские" исчезли из жизни.

Пока же великий князь Александр Михайлович в тревожном настроении. У него нет старых царских денег, в этом радость, но есть немецкие марки и австрийские кроны, деньги побежденных.

" У п р а в л я ю щ и й в з я л к а р а н д а ш , м е т о д и ч н о е г о о ч и н и л и н а ч а л с т р о ч и т ь о д и н з а о д н и м с т о л б ц ы у с т р а ш а ю щ и х ц и ф р . П о с к о л ь к у д е н ь г и ц е н т р а л ь н ы х д е р ж а в н а П а р и ж с к о й ф о н д о в о й б и р ж е о ф и ц и а л ь н о н е о б р а щ а л и с ь , е м у п р и ш л о с ь п р о д и р а т ь с я с к в о з ь д ж у н г л и м а р о к и к р о н , д е л а я к р ю к ч е р е з ф у н т и д о л л а р . Э т о п о т р е б о в а л о в р е м е н и и о с н о в а т е л ь н ы х к о н с у л ь т а ц и й п о т е л е ф о н у . П о п р о ш е с т в и и , к а к м н е п о к а з а л о с ь , н е с к о л ь к и х ч а с о в э к с п е р т ы п р и ш л и к з а к л ю ч е н и ю , ч т о з а м о ю к о л л е к ц и ю г е р м а н с к и х и а в с т р и й с к и х о р л о в м н е п о л а г а е т с я с т о п я т ь д е с я т т ы с я ч ф р а н к о в . Б о л е е ч е м д о с т а т о ч н о , ч т о б ы у п л а т и т ь п о с ч е т у х о з я и н а к в а р т и р ы . . . - К о ш м а р , - в з д о х н у л у п р а в л я ю щ и й . - П р о с т о к о ш м а р . К а к п о д у м а е ш ь , ч т о к а к и х - т о п я т ь л е т н а з а д в ы б ы п о л у ч и л и п о м е н ь ш е й м е р е п а р у м и л л и о н о в . Я б ы в а м п о с о в е т о в а л о т в е р г н у т ь э т о н е л е п о е п р е д л о ж е н и е и д о ж д а т ь с я , к о г д а Е в р о п а п р и д е т в с е б я , п у с т ь д а ж е н а э т о у й д е т н е с к о л ь к о м е с я ц е в " .

Итак, что делать великому князю? Ждать усиления немецких марок и австрийских крон или менять их сейчас, с гигантскими курсовыми потерями? Испытать - именно сейчас - валютный и инфляционный риски? Подвергнуться еще и риску ликвидности валюты, когда у нее нет хорошего рынка и она продается с большой уценкой? Или ждать, ждать, ждать усиления марки и кроны, как мы ждем окончательного и бесповоротного укрепления рубля?

" Н е с к о л ь к о м е с я ц е в н а э т о у й д е т , - в е с е л о о т в е т и л я , - а т о и б о л ь ш е . П о э т о м у я п р и н и м а ю п р е д л о ж е н и е в а ш и х б а н к и р о в " .

И князь был прав. Он точно угадал момент. В конце 1918 г. Австро-Венгрия развалилась. Австро-венгерская крона и австрийская крона смешались. Крона стала быстро обесцениваться. В 1921-1922 гг. в Австрии началась гиперинфляция. Еще хлеще - в Германии. В ноябре 1918 г. Германия стала республикой, последовала череда восстаний. Немецкая "бумажная марка" стремительно проваливалась. Гиперинфляция 1922-1923 гг. имела устрашающие размеры. Дело дошло до выпуска банкнот в 100 трлн марок.

1924 год. Самая крупная банкнота того времени в 100 триллионов марок

Так что лучше было не ждать несколько месяцев. Князь угадал, выручил свои многие тысячи франков, погасил долг за квартиру и вернул свою нумизматическую коллекцию. Ура! Новый источник дохода в будущем. Ее можно продать и жить.

Считайте валютные риски (потери от изменения курсов валют). Помните о риске инфляции. Думайте об операционном риске (украдут, сгорят и т.п.). О регулятивном риске (запреты, обновление купюр, денежные реформы). О риске ликвидности (нет спроса именно на эту валюту). Каждый знает, что есть десятки способов превратить бумажную наличность, какой бы твердой валютой она ни казалась, в стопку резаной бумаги. Все может быстро меняться - внутри страны и за границей. Не перебирайте с накоплением наличности, любой, в иностранной валюте или в рублях. Чересчур - не стоит. Все средства вложить в валютную наличность (так бывает) - значит когда-нибудь сойти с ума. Управлять своими активами - значит прыгать со льдины на льдину. Иметь в активах - разное. Одно имущество умрет или погаснет - спасет другое, второе, третье и т.д. Таковы законы финансовой жизни в любые времена.