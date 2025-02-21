История тюрьмы «Кресты» в Петербурге

История

В начале XVIII века выходящая на правый берег Невы территория Выборгской стороны Санкт-Петербурга (ныне Арсенальная набережная) развивалась как производственный район. Там возникли канатный, кожевенный, пивоваренный заводы. В 1730-х гг. пивоваренный завод был перестроен в казенный винный городок — это были два здания П-образной формы, соединенные между собой стеной и образующие внутренний двор.

В 1866 году в Российской империи стартовала судебная реформа, инициированная императором Александром II. В соответствии с ней были отменены телесные наказания, значительно чаще начал применяться арест в качестве меры пресечения и тюремное заключение в виде меры наказания. На тот момент в городе существовала только одна большая тюрьма — Литовский замок, — которая уже не вмещала всех заключенных. По проекту архитектора и директора Санкт-Петербургского тюремного комитета Владислава Львова винный городок на Выборгской стороне был перестроен в так называемую срочную тюрьму.

В 1884 году на месте "срочной" тюрьмы началось возведение нового тюремного комплекса в кирпичном стиле, спроектированного архитектором Антонием Томишко. Всего комплекс включал более 20 отдельно стоящих построек, главными из которых были два пятиэтажных корпуса, имевших в плане форму креста, — они и дали впоследствии название тюрьме. В центре одного из корпусов на верхнем этаже была построена церковь cвятого Александра Невского. По своей организации тюрьма соответствовала популярной в то время "филадельфийской" модели: в центре каждого корпусов располагалась сводчатая башня, в стороны расходились коридоры-лучи, вдоль стен корпусов размещались одиночные камеры. Такая система позволяла охранникам иметь быстрый доступ в любую часть комплекса. В тюрьме было электрическое освещение, система автономного водоснабжения, принудительная вентиляция и водяное отопление. Она считалась одной из самых образцовых и больших в Европе.

"Кресты" изначально были рассчитаны на содержание порядка 1 тыс. человек в одиночных камерах.

По аналогии с "Крестами" были выстроены и другие пенитенциарные сооружения в Российской империи, в частности тюрьма Катаянокка в Хельсинки. Она имела один четырехэтажный корпус в виде креста, в 2007 году он был переоборудован в отель.

Тюрьма и СИЗО "Кресты"

Строительство "Крестов" было завершено в 1892 году.

До 1917 году в "Крестах" наряду с уголовными преступниками находились революционеры и политические деятели: в частности, после революционных событий 1905 года там содержались Александр Керенский, Павел Милюков, Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Владимир Антонов-Овсеенко, Лев Каменев.

В 1917–1918 годах в камерах "Крестов" содержались бывшие министры, полицейские и военные чины царского правительства. В 1918 году тюремный храм был закрыт и переоборудован в клуб.

В 1930-х годах здесь содержались историк Лев Гумилев (сын поэтессы Анны Ахматовой, которая написала об этом поэму "Реквием"), востоковед Теодор Шумовский, будущий маршал Константин Рокоссовский, артист Георгий Жженов и многие другие. В советское время в структуру "Крестов" была включена тюрьма специального назначения для содержания и организации труда осужденных — специалистов военного профиля (опытное конструкторское бюро — ОКБ-172). В нем трудились талантливые конструкторы, инженеры, математики, физики, в том числе кораблестроитель Виктор Бродский.

С 1964 году тюрьма "Кресты" стала следственным изолятором №1. Здесь до вынесения приговора суда находились лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.

В 1993 году при СИЗО №1 был открыт музей, который функционирует до сих пор, — посещение возможно в составе организованных экскурсионных групп.

В 1995 году на Воскресенской набережной напротив "Крестов" по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака был открыт памятник жертвам политических репрессий в виде двух "метафизических сфинксов" (скульптор — Михаил Шемякин).

В 1998 году "Кресты" вместе с другими пенитенциарными учреждениями были переданы из ведения Министерства внутренних дел в Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России, в 2004 году перешли в состав вновь образованной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В 2001 году возобновились богослужения в храме Александра Невского.

Согласно приказу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга от 20 февраля 2001 года комплекс СИЗО "Кресты" и 13 зданий на его территории отнесены к выявленным объектам культурного наследия.

"Кресты-2"

К началу 2000-х гг. СИЗО №1 оставалось самым большим в России по количеству заключенных. В следственном изоляторе, по данным СМИ, могло находиться до 12 тыс. заключенных при норме в 2 тыс. Перенаселенность "Крестов" поставила вопрос о строительстве нового следственного изолятора.

В августе 2006 года губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и спикер законодательного собрания города Вадим Тюльпанов сообщили СМИ, что по предложению президента РФ Владимира Путина СИЗО "Кресты" будет выведен из центра города.

5 сентября 2006 года была утверждена федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 гг.)". В нее были заложены средства на строительство нового следственного изолятора в Санкт-Петербурге вместимостью до 4 тыс. заключенных.

В конце 2006 года для размещения "Крестов-2" был выбран участок площадью 35 га в Колпинском районе города. Новый комплекс был введен в эксплуатацию в 2017 году, на его территории имеются два восьмиэтажных корпуса в виде креста. 22 декабря 2017 года последние арестанты из "Крестов" были переведены в новый комплекс в Колпино (он получил официальное название СИЗО №1 "Колпино"). После этого старые "Кресты" не использовались для содержания подследственных, но оставались в ведении ФСИН.

После закрытия СИЗО

20 июля 2019 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Калининского района города предложил переоборудовать бывшие "Кресты" в "арт-объект, соответствующую гостиницу, какие-то рестораны, музеи".

26 ноября 2022 года стало известно, что комплекс бывшего СИЗО "Кресты" будет передан госкомпании "ДОМ.РФ" и после консультаций с властями города, жителями и потенциальными инвесторами территория получит новые функции.

24 мая 2023 года УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что "Кресты" были переданы АО "ДОМ.РФ". 5 декабря 2024 года комплекс был выставлен на аукцион. Всего лот включает в себя участок в 3,9 га и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. После реставрации и приспособления для современного использования здесь может расположиться многофункциональный центр. Начальная стоимость лота — 1,052 млрд руб.