«Робинзон» с пулеметом: как сбежавший от войны сибиряк выжил в тайге

Робинзонада в нашем представлении связана с героическим выживанием человека, из-за непредвиденных обстоятельств оказавшегося вдали от цивилизации. Но это стереотип, навязанный нам литературой и кино. Среди подобных отшельников было немало мерзавцев, вполне заслуживших тяготы и лишения. Были и просто люди, бегущие от войны и прочих бед. Именно таким Робинзоном был дезертир Марк Гурский.

© Кадр из фильма "Выживший"

История, произошедшая на севере Новосибирской области почти 80 лет назад, местные жители помнят до сих пор. В 1943 году сибиряк Марк Гурский, не желая отправляться на фронт, сбежал в лес. Никто точно не знает, оставил дезертир свою часть или просто скрылся от мобилизации, но спрятаться от опасности у Марка получилось.

Сначала Гурский отправился к своим родственникам Красиковым, жившим в селе Крещенском Убинского района. В доме родни оставаться было опасно поэтому сделав запасы, беглец отправился жить в лес. Он обосновался за десятки километров от человеческого жилья, в верховьях реки Тартас.

Несмотря на жизнь в глухомани, Гурский не чувствовал себя в безопасности и очень боялся ареста. С такими как он в военное время особо не церемонились, поэтому нужно было проявлять осторожность. Марк построил целую сеть избушек и землянок, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Он старался долго не задерживаться в своих берлогах и постоянно кочевал между ними.

Жизнь в лесах

Питался сибирский Робинзон всем, что могла дать коренному сибиряку тайга. Он добывал зверя, ловил рыбу, собирал птичьи яйца и грибы. Обладая большой физической силой и ловкостью, Гурский выходил победителем даже из схватки с медведем, имея при себе только нож или топор.

Угодья Марка раскинулись на десятки километров. Он нашел плодородные участки земли, очистил их от растительности и посадил несколько огородов. Вдоль маршрутов, по которым перемещался в тайге отшельник, находились тайники с припасами. Однажды Гурскому несказанно повезло — он нашел в лесу обломки военного самолета. Это была «Аэрокобра», которую поставляли в СССР по ленд-лизу американцы.

В разбитом истребителе нашлась ценная для Гурского вещь — авиационный пулемет. Он был полностью исправен и тут же в коробках лежали патроны. Марк очень обрадовался находке — его старенькое ружье работало очень плохо. Даже для силача оружие оказалось тяжеловатым — пулеметы такого типа не предназначены для стрельбы с рук. Но лесной житель смог приспособить его для охоты. Отныне он выходил победителем из схватки с любым хищником.

Кроме пулемета, Гурский снял с самолета динамо-машину. Теперь таежный житель мог проводить вечера при электрическом свете. Но благами цивилизации сибирский Робинзон не злоупотреблял. Человек, спокойно побеждающий в схватке медведя, панически боялся милицейской облавы на дезертиров. Поэтому он строго соблюдал светомаскировку. Даже обломки самолета Марк скрыл под ветками и мхами.

Таежный роман

Несмотря на страх перед властями, Гурский был вынужден иногда появляться у родственников в поселке. Добытое в лесу мясо и грибы он обменивал на одежду, некоторые продукты и предметы быта. Мечтой Марка было встретить в селе ту, что согласилась бы разделить его таежную жизнь. Природа брала свое — Робинзону очень не хватало женского общества. Но как познакомиться и тем более уговорить местную даму оставить дом, он не знал.

Вскоре все решилось само собой. Гурский встретил в тайге девушку, собиравшую грибы, и просто ее похитил. Чтобы пленница не нашла дорогу назад, он вел ее к своим угодьям окружными путями, в основном по ночам. Но пленница пробыла в лапах дезертира недолго. По одной из версий она просто сбежала, а по другой — ее отпустил сам Марк, узнав о беременности.

Девушка оказалась единственным человеком, побывавшим в гостях у таежного Робинзона. Ее допросили в милиции и, опираясь на обрывочные сведения, смогли примерно определить место, где скрывался Гурский. Потратив несколько дней на блуждание по тайге, правоохранители все же нашли Марка в одной из его землянок.

Когда связанного отшельника привели в деревню, все ахнули. Он на голову возвышался над своими стражами, а позади два милиционера несли пулемет, служивший Марку ружьем. Вот как описывает Гурского один из очевидцев, Николай Вдовин:

«Когда доставили Тарзана в деревню, крепко удивились люди. Сам огромный, рыжий, волосы на голове и бороде длиннющие, одет в звериные шкуры — чистый Робинзон».

В окрестных деревнях Марка называли Тарзаном, в честь героя американского фильма, шедшего в советском прокате в конце 30-х годов. До этого видели его немногие, а кто-то и вовсе считал персоной вымышленной. Вскоре выяснилось, что от людей Робинзон скрывался ровно десять лет.

Какое наказание постигло отшельника и было ли оно вообще, неизвестно. Одни говорят, что он получил срок за дезертирство, другие — что его простили из-за срока давности. Мы знаем только то, что Марк Гурский обосновался в деревне и быстро поладил с местными жителями. Местные мужики уважали его за силу и умение выслеживать зверя. Бывшего лесного жителя даже сделали бригадиром охотников.

Но за годы уединенной жизни Гурский отвык от людей и их общество было ему в тягость. Через несколько месяцев Марк уехал в Красноярский край, где его никто не знал. Там он поселился в тайге, но уже ни от кого не прятался. Ходили слухи, что он даже забрал с собой девушку и своего ребенка, но подтверждения этому нет. Никто не знает и о том, как закончилась жизнь сибирского Робинзона и где его могила.