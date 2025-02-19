Какие праздники отмечаются 20 февраля в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день социальной справедливости

20 февраля в мире отмечается День социальной справедливости. Дата была установлена резолюцией Генассамблей ООН в ноябре 2007 года. Инициатором учреждения праздника была делегация Кыргызстана, которую поддержали около 80 государств членов ООН. В первый раз Всемирный день социальной справедливости отмечался в 2009-м.

Всемирный день управления информацией

В третий четверг февраля ежегодно отмечается Всемирный день управления информацией. Праздник посвящен искусству и науке работы с данными, системами и знаниями, формирующими основу современного мира. Этот праздник тесно связан с другой датой, установленной решением Международного форума информатизации в 1992 году, — Всемирным днем информации, он отмечается 26 ноября. Ноябрьский праздник посвящен информации как таковой, он призван подчеркнуть ее важность в XXI веке.

День леденцовых петушков

20 февраля отмечается День леденцовых петушков. Это праздник, который обожают сладкоежки всех возрастов. Несмотря на большой выбор сладостей, петушки на палочке не утратили свою популярность и в наши дни.

Также 20 февраля отмечаются День комфорта, День яблока и День любви к своему питомцу.

События 20 февраля:

320 лет назад (1705 год) указом Петра I были введены рекрутские наборы.

39 лет назад (1986 год) Советский Союз вывел в космос научную станцию «Мир.

30 лет назад (1995 год) был подписан Указ «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Кто родился 20 февраля:

Герой Советского Союза Лев Доватор (1903 1941).

Российский врач-реаниматолог, общественный деятель, филантроп Доктор Лиза (Елизавета Глинка) (1962 2016).

Американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн (1967 1994).

Американская певица Рианна (1988).