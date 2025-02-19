Какие города России могут провалиться под землю

Чуть ли не в любой момент в России, а конкретно в Пермском крае, может стать меньше городов. Нет, эти населённые пункты вовсе не потеряют в одночасье статус «каменных джунглей». Они просто могут провалиться сквозь землю...

После нас хоть потоп?

В 1430 году новгородские купцы братья Калинниковы основали на реке Усолке первые варницы соли. А в 1925 году в этих же местах были обнаружены и крупные залежи калийной соли. С этого момента жизнь Среднего Урала существенно преобразился. Из тихого уголка территория стала превращаться в промышленный район, где начали активно строиться предприятия по добыче и переработке этого полезного ископаемого.

Месторождение поражало своими размерами – обнаруженная соляная линза имела толщину в 500 метров, ширину в 55 километров, а длину – 205 километров. Но при разведывании геологи допустили несколько ошибок, что в итоге привело к техногенной катастрофе в Пермском крае – на шахтах стали образовываться провалы.

Генеральный директор Горного института УрФО Александр Барях считает, что причиной этого является неоднородность слоёв породы рудников. На нижнем уровне лежат калийные соли, на среднем находятся залежи каменной соли, а над ними – стометровый пласт, насыщенный пресными водами. За то время, что ведётся добыча полезных ископаемых, в соляных толщах могли образоваться трещинки, по которым вглубь начала проникать влага и «разъедать» растворимую породу.

Мнение специалиста разделяют и создатели интернет-портала «Метеовести», которые, правда, добавляют – причиной образования провалов может быть и дождевая вода.

«Масла в огонь» подлили советские геологи, которые не занимались проблемами герметизации и закрытия выработок. Только в 90-х годах прошлого столетия стало понятно, что закладка выработанного пространства позволяет уменьшить деформацию поверхности земли и предотвратить масштабные провалы и разрушения инфраструктуры.

Так какие же пермские города находятся в зоне риска в первую очередь?

Березники

1 января 1986 года шахтёры на руднике в окрестностях Березников обнаружили протечку рассола. Были предприняты попытки устранить течь, но вода продолжала поступать. Это привело к тому, что в ночь на 27 июля на этой выработке произошёл обвал грунта, сопровождавшийся выбросом и взрывом газа. Провал образовался на относительной удалённости от города, а поэтому местные жители прозвали его «Дальний родственник».

История получила продолжение в 2010 году, когда образовался очередной провал. На этот раз это произошло на железнодорожных путях. Следующие провалы появились в Березниках в 2011, 2015, 2017 годах. Каждый из них значительно изменил облик населённого пункта.

Соликамск

Провалиться сквозь землю рискует и ещё один город Пермского края. В 2014 году в Соликамске были обнаружены провалы «Скрудж» и «Дачник». Городские власти пытаются решать проблему и делают всё возможное, чтобы новых провалов больше в будущем не появилось. Но исправить ошибки советских геологов не так-то просто...

Кунгур

Кунгур привлекает туристов не только уникальной ледяной пещерой, но провалами, образовавшимися в городской черте. Любопытным приезжим очень уж интересно, как часть города может уйти под землю. А вот местным жителям не до праздного любопытства. На сегодняшний день 39 жилых домов Кунгура находятся в опасной зоне отселения, где провалы могут образоваться из-за отсутствия ливневой канализации и неправильной эксплуатации водонесущих коммуникаций.