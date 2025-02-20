Почему Юрий Антонов перестал завидовать Владимиру Высоцкому

В преддверии своего 80-летия народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов признался «Мосленте», что завидовал Владимиру Высоцкому. Вот только причиной этой зависти была не популярность или народная любовь, и точно не талант. Все было намного прозаичнее.

В советскую эпоху автомобиль все-таки был больше роскошью, чем средством передвижения, особенно если речь шла об иномарках. У людей, известных на всю страну, были возможности поставить себе в гараж зарубежные машины, а не «Москвич», «Волгу» или «Победу».

«Высоцкий ездил на мерседесе, и я ему завидовал», — признался Юрий Антонов.

В то время, чтобы купить подобную иномарку, нужно было получить специальное разрешение от ЦК КПСС или ЦК ВЛКСМ. «Один из руководителей отдела культуры ЦК ВЛКСМ согласился мне помочь», — вспоминает Антонов.

Но с мерседесом у артиста все равно ничего не вышло — на стоянке правительственного корпуса, где и можно было найти такую машину, все они были заняты.

«Но нашлась Volvo 244 с разбитым стеклом и одной фарой, которая раньше принадлежала атташе посольства Аргентины в России», — продолжает Антонов.

Именно эту иномарку артист и приобрел. Цена у нее по тем временам была космическая — 14 000 рублей. И это при средней зарплате порядка 120-140 рублей по стране.

По словам Антонова, на этой машине он проездил 15 лет. Причина завидовать Высоцкому исчезла.