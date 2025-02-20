Муж отомстил жене, ушедшей от него после того, как он нашел ей работу

В Индии мужчина столкнулся с предательством жены после того, как он за взятку устроил ее на работу. Об этом пишет News 9 Live.

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Житель деревни Ронаси, штат Раджастан, Маниш Мина женился на Сапне Мина из деревни Тигрия в 2022 году. По словам Маниша, он помогал жене получать образование и даже взял кредит на ее обучение. Вскоре после этого дядя Сапне Четанрам предложил устроить девушку на работу на железной дороге. Однако он попросил 15 тысяч рупий в качестве взятки за посредничество железнодорожного охранника Раджендры и подставного кандидата, который, как утверждается, успешно прошел экзамен на должность, используя поддельные документы и удостоверение личности. Чтобы заплатить такую сумму, Маниш заложил свою землю.

После получения работы Сапна начала работать стрелочником на железнодорожной станции Согария в городе Кота. Через полгода она бросила мужа, назвав в качестве причины отсутствие у него работы. Чувствуя себя обманутым, Маниш решил отомстить и рассказал о мошеннической схеме представителям Западной центральной железной дороги и Центральному бюро расследований. В своем заявлении Маниш также сообщил, что Четанрам обманом заставил его заплатить еще девять тысяч рупий, пообещав найти ему работу техника.

Расследование показало, что история Маниша правдива. По его результатам Сапне Мину отстранили от должности. В отношении нее и остальных участников мошеннической схемы были возбуждены административные дела.

Ранее сообщалось, что жительница штата Западная Бенгалия, Индия, обманом заставила мужа продать почку, украла полученные им деньги и ушла от него к любовнику. Она уверяла супруга, что все деньги пойдут на будущее их дочери.