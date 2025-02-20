Какой на самом деле был рост у Сталина

Как утверждает политический публицист Сергей Кремлев, ему не раз приходилось читать о том, что рост Сталина составлял 155 сантиметров, если не меньше. Впрочем, авторы исторической литературы приводят самые различные данные, касающиеся роста генералиссимуса. Да и в сохранившихся документах рост Сталина колеблется от 162 до 174 сантиметров.

Разные данные

Как утверждает Борис Илизаров, автор книги «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого», со ссылкой на труд «Психика Сталина» русиста Дэниэла Ранкура-Лаферриера, до сих пор во многих источниках фигурирует информация о том, что рост Иосифа Сталина не превышал 160 сантиметров. И это действительно так. Сергей Кремлев на страницах своей книги «Имя России: Сталин» заявляет о том, что ему не раз приходилось читать о том, что рост советского лидера составлял 155 сантиметров и даже ниже.

Впрочем, некоторые авторы называют цифры и больше 160. Американский политолог Роберт Такер, слова которого приведены в сборнике Евгения Гуслярова «Сталин в жизни», так описывал Сталина: «Роста был небольшого, вероятно, не более 5 футов и 4-5 дюймов», то есть 1 метр 63 сантиметра. Сергей Нечаев, автор издания «Русская история на пальцах», в качестве цифры, отражающей реальный рост Сталина, указывает 165 сантиметров. А Владимир Большаков в своей книге «Майдан в России» упоминает о том, что рост Иосифа Виссарионовича был 166 сантиметров. Таким образом данные о росте генералиссимуса Советского Союза настолько разнятся, что, кажется, невозможно понять, где здесь правда, а где вымысел.

Мнения современников и документальные свидетельства

Немного ясности в данный вопрос вносит Сьюзен Батлер, автор издания «Сталин и Рузвельт. Великое партнерство». По словам Батлер, Сталин действительно был чуть выше 160 сантиметров, но замечали это далеко не все. Например, американский президент Франклин Рузвельт отмечал, что Иосиф Виссарионович был крепким и коренастым мужчиной. Именно благодаря подобному телосложению он якобы и казался выше, чем был на самом деле. Поэтому и у соратника Рузвельта, Гарри Гопкинса, который встречался со Сталиным, как утверждает Батлер, сложилось ошибочное мнение о том, что тот был около 1 метра 70 сантиметров ростом. Крепкое телосложение и «огромные сильные руки» Сталина, если верить Батлеру, ввели Гопкинса в заблуждение.

Для того, чтобы не повторять ошибок современников Сталина, историки обращаются к документальным свидетельствам. Известно, что будучи революционером Джугашвили регулярно попадал за решетку. Его внешность, как пишет Александр Островский в своей книге «Кто стоял за спиной Сталина?», одним из первых описал батумский врач Г.Л. Элиава под руководством подполковника С.П. Шабельского. По данным врача, рост Сталина в июле 1902 года составлял «2 аршина 4,5 вершка», что соответствует 162 сантиметрам. Однако Игорь Пыхалов, автор издания «Как клевещут на Сталина. Факты против лжи о Вожде», не сомневается в том, что и эта цифра, зафиксированная в документах, является неверной.

Ближе к правде

Дело в том, что, как утверждает Игорь Пыхалов, в 1904 году, когда Джугашвили бежал из ссылки, в ориентировке, отправленной в адрес Иркутского охранного отделения, значилось: «Приметы: 24 лет, 38 вершков…». По словам Пыхалова, в перерасчете на метрическую систему рост Сталина за 2 года «увеличился» до 169 сантиметров. Впрочем, аналогичные данные касательно роста будущего вождя, то есть 169 сантиметров, фигурировали и в учетной карточке жандармского управления города Баку. Кроме того, такой же рост был указан в документах, датированных июлем 1912 года. Тогда Иосиф Виссарионович отправился в очередную ссылку.

Согласно регистрационным картам, оформленным на Иосифа Джугашвили Петербургским охранным отделением в 1911 и 1913 годах, рост революционера составлял уже 174 сантиметра. Если верить Борису Соколову, автору книги «Иосиф Сталин – беспощадный созидатель», никакого злого умысла со стороны властей здесь не было: просто в то время рост преступников обычно определяли на глаз. Действительный рост Сталина, как пишет Соколов, был 171 сантиметр. По данным же Пыхалова, рост вождя в конце жизни составляя 170 сантиметров. Такое расхождение объясняется тем, что рост человека в с годами несколько уменьшается.