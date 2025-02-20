Герой и сокровище: история гибели «серебряного» судна

17 февраля 1941-го в Атлантике немецкая подлодка атаковала и потопила британское судно. Для того времени – обычная история. Но судно оказалось не простым, а «серебряным». Его груз превратился в один из самых дорогих морских кладов, а экипаж стал символом мужества.

© Архангельский краеведческий музей

Когда нарушаются правила

1940 год для Великобритании стал временем горьких поражений в Атлантике от вражеских ВВС и подводных лодок. Начало же 1941-го также не сулило Лондону ничего хорошего. Теперь у британского флота, помимо «волчьих стай», в океане появился новый противник – немецкие линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау», а также тяжелый крейсер «Хиппер».

Британцам в то время катастрофически не хватало военных кораблей, чтобы защищать свои конвои на всем пути их следования. Конвои охранялись лишь короткое время после выхода из порта и перед заходом в порт, зачастую проходя большую часть пути без надежной защиты.

Примером здесь может служить история конвоев SL-64 и SL-64S, которые состояли из пароходов, разделенных в зависимости от того, какую скорость они могли развивать. Суда, способные дать ход в восемь узлов, включили в ордер SL-64, более тихоходные вошли в состав SL-64S.

Утром 30 января 1941-го оба конвоя покинули Фритаун и направились в Ливерпуль. После выхода из гавани их какое-то время охраняли местные корабли ПЛО. После расставания с ними транспортам предстояло преодолеть около 3 тыс. миль через воды, где действовали вражеские субмарины, самолеты и надводные рейдеры. Правда, SL-64 все еще сопровождал вспомогательный крейсер «Агава» – бывший пассажирский лайнер, вооруженный несколькими старыми орудиями. Но его боевая ценность была минимальной. SL-64S же должен был идти без охранения до Азорских островов. Там он присоединился бы к конвою HG-53, охранявшемуся лишь одним эсминцем.

В такой ситуации встреча с вражеским рейдером грозила обернуться для судов конвоев неминуемой гибелью. Это и произошло с SL-64S между Азорами и Лиссабоном, где его 12 февраля атаковал крейсер «Хиппер», потопивший семь транспортов. Правда, остальные успели разбежаться и уцелели.

Узнав о нападении, коммодор SL-64 решил отказаться от правила, гласившего: скорость конвоя определяется самым медленным судном. Теперь все его транспорты должны были придерживаться установленных восьми узлов. Тех же, кто отставал от ордера, никто ждать не собирался. Поэтому медленные пароходы должны были следовать в ближайшие порты в одиночку. Среди них был и «Гэйрсоппа».

Одиночное плавание

Это старое судно, названное в честь одного из красивейших водопадов мира, покинуло Калькутту в декабре 1940-го. Но на этот раз, помимо привычного груза чая, чугуна, слюды и удобрений, на его борту находилось 200 тонн серебра для лондонского монетного двора стоимостью около £600 тыс.

Это сокровище никто не охранял – «Гэйрсоппа» должна была пройти из Индийского в Атлантический океан в одиночку. При этом на ней находились 86 человек, и лишь один из них, Уильям Прайс, был военным моряком – артиллеристом старого орудия, установленного на судне для защиты от подлодок и рейдеров. Остальные члены экипажа – 14 британцев, включая капитана Джеральда Хайланда, 50 матросов-индийцев и корабельного плотника-китайца – были обыкновенными торговыми моряками.

30 января 1941-го «Гэйрсоппа» прибыла в Кейптаун, после чего совершила переход до Фритауна, присоединившись к судам SL-64. Этот конвой оказался счастливее своего собрата с литерой S, попавшего под удар «Хиппера». Миновав опасный район Азорских островов, SL-64 устремился на север, чтобы как можно скорее достичь Ливерпуля, обогнув Ирландию с запада. Скорость все еще играла важную роль, поскольку теперь конвой входил в зону, где немецкие подлодки атаковали транспорты на подходах к Великобритании. Так что шансы SL-64 без потерь добраться до порта напрямую зависели от того, как быстро ему удастся встретиться с британскими кораблями ПЛО.

Но чем дальше конвой углублялся в северные широты, тем безжалостнее к нему становилась Атлантика. Необходимость поддерживать нужную скорость в штормовую погоду потребовала большего расхода топлива. К 14 февраля, когда SL-64 находился юго-западнее Ирландии, на «Гэйрсоппе» уже осталось мало угля. Капитан Хайланд вынужден был уведомить коммодора конвоя, что пароход больше не может держать нужные восемь узлов. После этого «Гэйрсоппа» снизила ход, отстала от ордера и направилась к Голуэю – ближайшему порту на западе Ирландии, чтобы пополнить запас топлива. Этот маршрут стал для «Гэйрсоппы» последним.

Охотник и жертва

24 января 1941-го из Лориана вышла лодка U-101 подводного аса Эрнста Менгерсена. Она собиралась поохотиться на британские конвои в районах севернее и западнее Ирландии. Однако погода там была отвратительной. Менгерсен смог обнаружить два конвоя, но атаковать их ему помешал шторм и корабли ПЛО. В последующие две недели Менгерсен не нашел ни одной цели для своих торпед.

Расход топлива на U-101 оказался столь большим, что уже 13 февраля Менгерсен решил вернуться на базу. При этом он планировал атаковать суда по пути во Францию. Ему повезло, и уже на следующий день Менгерсен потопил британский транспорт «Белкрест», отставший от конвоя SC-21. А вечером 16 февраля с U-101 заметили дым из трубы «Гэйрсоппы».

Поскольку море было бурным, лодка смогла догнать судно лишь спустя пять часов. Последовала первая атака, затем вторая, но все безрезультатно. Только уже после полуночи во время третьей атаки «Гэйрсоппа» была торпедирована. Менгерсен видел, как судно загорелось и начало садиться носом в воду. Однако попытка добить его оказалась неудачной. Тогда командир U-101 решил, что тратить торпеды не имеет смысла, поскольку в такой шторм подбитая «Гэйрсоппа» и так обречена.

Герой и сокровище

Перед тем как «Гэйрсоппа» пошла на дно, ее экипаж покинул судно на трех шлюпках. Их судьба сложилась по-разному. Две пропали без вести. О третьей, в которой было восемь британцев и 23 индийца, известно больше.

От ближайшего берега шлюпку отделяли сотни миль. И, вероятно, находившиеся в лодке люди быстро погибли бы, если б не второй помощник капитана Ричард Эйрес. Он знал, что помощь не придет, так как из-за поломки судовых антенн радист не смог передать в эфир сообщение о гибели «Гэйрсоппы». Эйрес понимал, что находящиеся в шлюпке могут рассчитывать только на самих себя. Он старался поддерживать дисциплину, постоянно подбадривал собратьев по несчастью, призывая бороться за жизнь.

Кроме того, Эйрес был единственным в шлюпке, кто хорошо знал морское дело и мог ею управлять. Когда во время спуска на воду шлюпка лишилась руля, он быстро нашел выход из положения, сколотив новый руль из весла. Поставив парус, Эйрес принял командование над шлюпкой, выбрав себе в помощники двух наиболее сильных духом и телом мужчин.

Сменяя друг друга у руля, они старались держать курс на северо-восток, чтобы достичь южного побережья Ирландии. Но шторм бушевал девять дней подряд. Волны швыряли шлюпку, как скорлупку, неся ее неизвестно куда. Определить же свое местонахождение было невозможно, так как и днем и ночью небо было затянуто тучами.

Но хуже всего было то, что на три десятка человек в шлюпке было лишь несколько банок концентрированного молока и небольшой запас галет. Пресная вода кончилась на третий день. К тому моменту, как пошли спасительные дожди, половина людей в шлюпке погибла.

Земля появилась на горизонте лишь 1 марта, когда в живых остались только семь человек: Эйрес, радист Роберт Хэмпшир, матрос Норман Томас и четыре индийца. Оказалось, что течение отнесло шлюпку не к Ирландии, а прямо к Ла-Маншу. В результате она оказалась у маяка Лизард на самой южной оконечности Корнуолла, в 300 милях от места, где затонула «Гэйрсоппа».

Хотя выжившие достигли берега, их злоключения еще не закончились. Шлюпку принесло в скалистую бухту, где ее опрокинули волны. Четверо обессиленных моряков утонули. Но Эйрес не сдавался. Увидев, что волны вернули шлюпке прежнее положение, он втащил в нее Хэмпшира и Нормана.

После этого тройка истощенных людей продолжила сражаться с прибоем, но схватку с ним выиграл лишь один из них. Очередная волна сбила Хэмпшира, и он утонул. Но Эйрес и Норман все-таки смогли добраться до камней, упав на них без сил. В этот момент на скалы обрушилась большая волна и утащила Нормана. Он утонул в нескольких метрах от берега. К счастью для Эйреса, их борьбу с волнами заметили местные жители. Они успели вытащить моряка, прежде чем прибой унес и его.

После двух недель мучительной борьбы за выживание Эйресу пришлось лечиться девять месяцев. 18 ноября 1941-го король Георг VI наградил его орденом Британской империи с формулировкой: «Несмотря на страдания и грозящую смерть, он сохранил стойкость и сделал все, что мог, чтобы подбодрить товарищей и привести их в безопасное место». В тот же день Эйрес также получил Военную медалью Ллойда.

Но история «Гэйрсоппы» на этом не закончилась. Почти 70 лет спустя корпус судна был обнаружен российским научно-исследовательским судном «Южморгеология» на глубине около 4,7 тыс. метров. Работы проводились в рамках совместного проекта британского правительства и американской компании «Одиссей» по поиску груза «Гэйрсоппы». К тому моменту стоимость этого морского «клада» превысила £150 млн.

Работы по его подъему начались в 2011 году, и, согласно открытым источникам, в течение нескольких лет из трюмов «Гэйрсоппы» было извлечено свыше 100 тонн серебряных слитков. 80% стоимости найденного груза должно было остаться

у компании «Одиссей», а оставшиеся 20% полагались Министерству финансов Великобритании. В 2014-м лондонский монетный двор выпустил 20 тыс. памятных монет, отчеканенных с использованием части найденного серебра. На них было выгравировано «Гэйрсоппа».