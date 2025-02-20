Какие приборы ловят слова с «того света»

В культурах всех народов и религий есть понимание того, что существует загробный мир, куда отправляются души умерших. С момента появления звукозаписывающих и воспроизводящих приборов некоторые исследователи утверждают, что с их помощью можно «поймать» речь людей с «того света» и приводят тому некие доказательства.

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Работы Эдисона

О феномене электронного голоса – трансляции странных звуков и фрагментов речи, которые возможно уловить через аудиоприборы, известно с конца XIX века. Заинтересованные люди уже тогда начали осуществлять подобное, используя для этого фонограф. Даже в российских дворянских усадьбах устраивали целые спиритические сеансы, пытаясь таким образом «поговорить» с мертвецами. Возможно, что к этому явлению ученые отнеслись бы не столько со скепсисом, сколько с откровенной иронией, указывая на бурную фантазию устроителей «шоу». Но на сегодняшний день среди исследователей данного феномена оказалось немало уважаемых и серьезных людей.

Одним из первых, кто стал изучать феномен «звучания голоса с того света», стал американский изобретатель и предприниматель, собственно создатель фонографа и электрической лампы накаливания, Томас Эдисон. 30 октября 1920 года в очередном выпуске научного журнала «Scientific American» он опубликовал следующее: «…Если личность или то, что мы называем душой, продолжает жить после смерти, то естественно предположить, что она хотела бы общаться с теми, кого оставила здесь, на земле. Я думаю, что можно создать инструмент, который запишет потусторонние послания…» По свидетельствам самого Эдисона, на базе фонографа он сконструировал что-то вроде некрографа — аппарата, способного улавливать те волны, которые излучает субстанция умершего человека, продолжающая энергетически существовать, где-то в атмосфере земли или в космосе.

Американские историки, изучающие жизнь и научные открытия Томаса Эдисона заявляют, что к началу 1930-х годов он заключил несколько контрактов со своими последователями, среди которых было немало ученых, механиков и журналистов, с тем условием, что если они скончаются до 1930 года, то непременно попытаются связаться с ним «с того света». И якобы у изобретателя остались записи разговоров с его скоропостижно умершим другом и коллегой, Уильямом Динуди, который вышел с ним на связь из «загробного мира». Причем документы, подтверждающие это и чертежи некрографа, все-таки сохранились и содержатся у некоего коллекционера, который в начале Первой мировой войны приобрел их у наследников.

Случаи, о которых писали в газетах

По мнению подобных исследователей, электронные приборы, способные улавливать звуки и радиоволны, могут конвертировать неслышимый для человеческого уха сигнал в абсолютно различимый. И в 1930-х годах об этом немало писали в европейских газетах. Сначала норвежские и британские летчики во время одного из совместных заданий целой эскадрильей слушали в наушниках странные голоса, которые транслировались непонятно откуда. Многие офицеры уверяли, что узнали в говоривших своих умерших родственников. Затем в лондонском концертном зале Уигмор-Холл сотни зрителей оказались свидетелями необычного явления. Приготовившись слушать концерт и глядя, как на пустой сцене рабочие установили микрофон, они вдруг услышали, что из динамиков зазвучали голоса, произносящие фразы на разных языках. Звукотехники никак не смогли объяснить это явление.

В сентябре 1952 года в Милане два католических священника, некие Джемелли и Эрнетти, установили в церкви громкоговоритель, чтобы все прихожане смогли хорошо расслышать мессу. Поскольку это было праздничное богослужение с массой песнопений, они решили записать все на пленку. И вдруг во время мессы звук пресекся и послышалась фраза: «Я всегда с тобой и помогу тебе!» Уже после окончания богослужения священники прослушали запись сначала до конца и узнали отразившийся на ней голос – он принадлежал одному из их коллег, скончавшемуся незадолго до этого дня. Магнитная пленка в церкви сохранилась.

«Эффект Юргенсона»

Но самый известный задокументированный случай произошел с эстонско-шведским художником и режиссером-документалистом Фридрихом Юргенсоном.

В 1959 году он записывал в лесу голоса птиц, а когда уже дома прослушал пленку, то обнаружил, что на эти звуки наложилась другая запись. Какой-то мужчина на эстонском языке рассуждал о повадках пернатых. Юргенсон решил, что каким-то образом он записал радиопередачу, посвященную птицам, и даже обзвонил все работающие радиостанции. Но оказалось, что ничего подобного в тот день никто не транслировал. А когда через несколько недель Фридрих Юргенсон прослушал ту же запись, рассказа орнитолога там уже не было, но вместо этого зазвучал взволнованный голос его матери: «Фридель, мой маленький Фридель, ты слышишь меня?!» Юргенсон утверждал, что так в детстве его называла только мама.

Несколько лет этот художник и режиссер посвятил изучению возможной связи с безвременно ушедшими людьми и в 1960-х годах написал книги «Радиосвязь с миром мертвых» и «Голоса из Вселенной». Одним из его читателей оказался латвийский философ и профессор Константин Раудив, который поначалу скептически отнесся к подобным исследованиям и даже назвал их «бредом сумасшедшего». А затем Раудив задумал самостоятельно проверить «радиосвязь с мертвыми» на практике, привлек к работе инженеров-электронщиков и создал специальный приемник. С его помощью в дальнейшем он записал несколько тысяч мистических голосов, один из которых, как он утверждал, даже принадлежал поэту Владимиру Маяковскому. На основе этих исследований Константин Раудив написал множество книг и немалую часть из них впоследствии перевели на разные европейские языки.

Однако на волне таких «буржуазных открытий» в 1960-х годах в одной из советских одесских газет было опубликовано интервью местного жителя. Он рассказывал, что лично знал Фридриха Юргенсона. Вплоть до 1925 года он с родителями проживал в Одессе. Это был увлекающийся юноша, который то посещал Одесскую художественную академию, то бросал ее и отправлялся изучать музыку в Одесской консерватории. Юргенсон уже тогда считал себя невероятно одаренным, художественно-чувствительным и мечтал прославиться тем, что увидит или услышит нечто потустороннее, которое сможет запечатлеть на холсте или записать нотами.

Иногда люди действительно слышат и видят то, что сильно хотят получить. И возможно этим объясняются многочисленные случаи по всему миру, когда устанавливается аудио и даже видеосвязь ныне живущих с умершими родственниками, по которым тоскуют семьи. Возможности воображения и желания человека настолько безграничны и до конца не изучены, что врачи всего мира всерьез исследуют «эффект плацебо» — искреннюю веру в то, что больному помогает некое чудодейственное лекарство от смертельной болезни и он реально выздоравливает, приняв курс какого-нибудь глюконата кальция