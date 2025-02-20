Как советский истребитель без пилота улетел в НАТО

В начале июля 1989 года в самом «сердце» НАТО – Бельгии – приземлился советский МиГ-23М. На место инцидента тут же прибыла полиция, но в кабине пилота обнаружить стражам порядка не удалось. Бельгийские правоохранители, а потом и военные пришли к выводу, что истребитель самостоятельно преодолел более 1000 километров, пролетел через территорию нескольких стран НАТО и при этом не был сбит силами ПВО. Только одна мысль о том, что летательный аппарат мог нести ядерное, химическое или бактериологическое оружие, ужаснула натовских командиров. Но как такое могло произойти?

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Посторонним вход…

В ходе расследования было установлено, что пилот у истребителя всё же был, но он катапультировался в районе польского города Колобжег на берегу Балтийского моря. Пилот 1-го класса полковник Николай Скуридин во время планового полёта неожиданно услышал в левом воздухозаборнике самолёта громкий хлопок. В следующее мгновение истребитель потерял тягу и, планируя, начал терять высоту. Скурдин немедленно доложил командованию о нештатной ситуации и ему приказали катапультироваться, предварительно направив воздушное судно в сторону моря. Предполагалось, что истребитель упадёт в воду и неприятностей удастся избежать. Но поисковые самолёты, отправленные следом в район предполагаемой катастрофы, так и не смогли обнаружить следы МиГ-23М. Исполняющий обязанности командующего авиацией Северной группы войск генерал-майор авиации В. Огнев доложил о случившемся командованию ВВС, сообщив, что неисправный самолёт упал в море и затонул.

В гостях у НАТО

МиГ, оставшись без пилота, «прочихался», выровнял траекторию полёта и на автопилоте продолжил путешествие – в сторону европейских стран. Пока он летел над территориями государств, входящих в состав Организации Варшавского договора, то откликался на позывной «свой-чужой». А вот в странах НАТО – ФРГ, Нидерландах и Бельгии – истребитель тут же засекли. На перехват непрошенному гостю с базы Сустерберг поднялись два F-16 из 32-й тактической истребительной эскадрильи ВВС США.

Поравнявшись с советским самолётом, американские пилоты оказались шокированы увиденным – в кабине пилота никого не было. Они предположили, что это боевой вылет нового секретного аппарата СССР, а поэтому, от греха подальше, решили его не трогать и вернулись обратно. Свой поступок они объясняли тем, что, истребитель мог нести оружие массового поражения.

После того как детали инцидента были установлены, Амстердам и Брюссель направили Москве ноты протеста. Советское правительство признало свою вину и выплатило 685 тысяч долларов в качестве компенсации.

Расследование со стороны СССР показало, что в воздухе недалеко от Балтийского моря случилось самопроизвольное отключение форсажа двигателя. Комментируя произошедшее, маршал авиации Шапошников заявил – данный случай оказался единственным в истории боевой авиации.