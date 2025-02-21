Операция «Бегемот-2»: как советские подводники установили вечный рекорд

Если бы Холодная война в одночасье переросла в «горячую», военный успех сторон во многом зависел бы от темпа запуска баллистических ракет. На исходе Перестройки, в 1991 году, советские подводники установили рекорд по количеству выпущенных ракет в единицу времени. Субмарины ВМФ США не смогли приблизиться к этому результату до сегодняшнего дня.

Подводная угроза

Атомные подлодки Советского Союза, оснащённые баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, десятилетиями бороздили просторы океанов, готовые в «День X» нанести смертоносный удар по Соединённым Штатам. Отработка скорости ракетных пусков началась во второй половине 1960-х годов, когда на воду были спущены ракетоносцы проекта 667А «Навага», способные нести по 16 баллистических ракет каждая. Осенью 1969 года подлодка К-140 в учебных целях выпустила восемь ракет (два залпа по четыре ракеты). Однако ни русские, ни НАТОвские подводники до самого конца Холодной войны не готовы были испытать возможность единовременного расходования всего боекомплекта субмарины.

Операция «Бегемот»

Когда Михаил Горбачёв договорился с американцами о сокращении стратегических вооружений, перед военными СССР встал непростой вопрос – какую именно часть ядерной триады «пустить под нож». Подводники, ракетчики и представители стратегической авиации отстаивали приоритет своих родов войск. У флота в этом отношении было преимущество – запаса ракет на одной субмарине хватало, чтобы сровнять с землёй целую европейскую страну. Однако следовало доказать командованию, что в случае единовременного запуска боекомплекта не возникнет проблем.

С этой целью в 1989 году была проведена операция, названная в честь свирепого водного животного – «Бегемот». Однако она закончилась неудачно.

«Из-за срыва предстартовой подготовки по причине нештатного наддува баков пяти из 16-ти предназначенных к залпу ракет и выхода подводной лодки из стартового коридора глубин, во время старта произошла авария, и последующие пуски были отменены», – сообщают исследователи Анна Данилова и Александр Чепель.

«Бегемот-2»

Через два года операцию решили повторить. Технические неполадки, вызвавшие аварию, были устранены – вместо жидкого имитатора топлива, спровоцировавшего коррозию стенок трубопроводов, в подлодках стали использовать кварцевый песок и металлический балласт.

Ответственную задачу возложили на капитана 2-го ранга Сергея Егорова, командира новейшей АПЛ К-407 (в 1996 году подводный крейсер был переименован в «Новомосковск»). Эта субмарина сошла со стапелей 28 февраля 1990 года.

Экипаж подлодки месяцами «репетировал» запуск, доводя действия до автоматизма. Убедившись в выучке моряков, контр-адмирал Юрий Егоров дал добро на проведение стрельб.

Операция «Бегемот-2» состоялась в открытом море 6 августа 1991 года, в присутствии контр-адмирала Леонида Сальникова и генерального конструктора ПЛАРБ Сергея Ковалёва. Поначалу стрельбы чуть было не сорвались из-за потери связи с надводным кораблём, сопровождавшим К-407. Однако с разрешения Сальникова, взявшего ответственность на себя, капитан отдал приказ стрелять. Две ракеты Р-29РМУ2 «Синева» (первая и последняя) пролетев 8 тысяч километров, нанесли удары по учебной цели на полигоне «Кура» на Камчатке. Остальные 14 снарядов самоликвидировались в атмосфере. Зрелище, когда ракеты с интервалом в 14 секунд вылетали из-под воды, выглядело, как начало Армагеддона.

«Вот, проклюнувшись из воды, оставив на поверхности моря облако пара, взмыла ввысь и скрылась в полярном небе первая ракета; через несколько секунд за ней устремилась с воем вторая, третья... пятая... восьмая... двенадцатая... шестнадцатая! Облако пара тянулось по ходу подводного крейсера», – описывал операцию офицер-подводник Николай Черкашин.

Но блестяще проделанная боевая работа оказалась никому не нужна: через 12 дней в Москве произошёл Августовский путч, окончательно «похоронивший» коммунистическую сверхдержаву. Наград за операцию моряки не получили.

Что касается вероятного противника, то его операция «Бегемот-2» сильно обеспокоила. По свидетельству историка Рэя Риверы, на совещании в Пентагоне обсуждалось, способна ли американская система предупреждения о ракетном нападении оперативно отреагировать на пуск сразу 16 ракет. Однако с распадом Советского Союза острота ядерного противостояния на морях резко снизилась. Поэтому американцы не стали повторять подвиг русских подводников. Залповый огонь ПЛАРБ – слишком сложная и дорогостоящая операция. А по сведениям, полученным разведкой, даже после единичного пуска ракеты с американской субмарины, та потом сразу же должна отправляться на полугодовой ремонт и обслуживание. Возможно, военные США просто не хотят опозориться, если что-то у них пойдёт не так.