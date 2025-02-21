Топ-5 самых сильных снегопадов в истории

Зима иногда проявляет себя особенно бурно. Снегопады могут стать настоящим испытанием для жителей целых регионов, вызывая транспортные коллапсы, отключения электроэнергии и другие серьезные последствия. MIR24.TV cобрал информацию о пяти самых мощных снегопадах, которые оставили след в истории человечества.

© Мир24

Великая метель в США. 1888 год

Этот легендарный снегопад вошел в историю как одна из самых разрушительных зимних катастроф в Северной Америке. В конце февраля 1888 года восточное побережье США оказалось под мощным ударом циклона, который принес с собой невероятное количество снега. Всего за два дня выпало около 130 сантиметров осадков. Нью-Йорк был буквально погребен под белоснежной лавиной, а многие здания обрушились под тяжестью снежных масс. Этот снегопад получил название «Великая метель и до сих пор считается одним из самых катастрофичных в истории Соединенных Штатов.

Снегопад в Токио, 2014 год

Хотя Япония известна своими сильными снегопадами, особенно в горных районах, Токио редко сталкивается с такими масштабными осадками. Но в 2014 году ситуация изменилась кардинально. В середине февраля город накрыл мощный снегопад, который принес более 27 сантиметров снега всего за одни сутки. Это стало рекордом для японской столицы, вызвав хаос на дорогах и массовое закрытие школ и предприятий. Для жителей мегаполиса, непривычных к таким объемам снега, этот день стал настоящим вызовом.

Гигантские сугробы в Москве, 2013 год

Российская столица не раз оказывалась в центре внимания из-за экстремальных погодных условий. Но снегопад 2013 года выделялся среди прочих своей мощностью и продолжительностью. В течение нескольких недель город переживал серию интенсивных осадков, общая высота которых составила более метра. Московские улицы превратились в снежные просторы, а коммунальщики работали круглосуточно, чтобы очистить дороги и тротуары. Несмотря на трудности, москвичи сумели адаптироваться и даже находили радость в необычной зиме.

Удар стихии по Аляске, 1955 год

Аляска — территория, известная своими суровыми климатическими условиями. И именно там в 1955 году произошел один из самых мощных снегопадов в истории Америки. В городе Бёрч-Крик выпало почти 200 сантиметров снега всего за 24 часа. Это событие попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый сильный однодневный снегопад. Местные жители вспоминают тот день с ужасом и восхищением одновременно, ведь такие природные явления происходят крайне редко.

Снежный коллапс в Пекине, 2008 год

Китайский снегопад 2008 года стал настоящим испытанием для Пекина и всей страны. Зима в Китае обычно мягкая, но в этот раз всё изменилось. В течение января-февраля на столицу обрушилось огромное количество снега, превышающее среднегодовые нормы. Ситуация усугубилась тем, что китайские города плохо подготовлены к таким погодным условиям, и система отопления и очистки дорог быстро вышла из строя. Многие районы остались без электричества, а движение транспорта было практически парализовано. Этот случай показал, насколько важно быть готовым к любым капризам природы.

Эти события демонстрируют, что даже самые развитые страны и мегаполисы могут оказаться бессильными перед мощью зимы. Но вместе с тем, каждый такой случай напоминает нам о силе человеческой стойкости и способности справляться с любыми трудностями.