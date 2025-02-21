Как советский ученый доказал существование души

В тот момент, когда фантом ДНК был впервые зафиксирован, ученые решили, что сломалась аппаратура. Однако оказалось, что аппаратура была исправна, а произошло сенсационное открытие, которое подтвердило существующие верования о душе.

Эксперименты с «кричащими» ядрами

В середине 1980-х годов Петр Петрович Гаряев был известен разве что в узких научных кругах. Гаряев работал в Институте физико-технических проблем АН СССР, где вместе со своими коллегами занимался исследованиями ДНК. Как пишет Николай Непомнящий в издании «100 великих загадок современности», сотрудники института брали ДНК зобной железы теленка и, поместив ее в кювету спектрометра, облучали пучком красного лазера. В процессе облучения молекул ДНК лазером фотоны рассеивались, отображая свойства препарата. Таким образом Гаряев и другие ученые пытались дать ответ на вопрос о том, как микроскопические наборы мужской и женской хромосом «руководят» созданием целой биологической системы.

По спектру светового рассеяния можно было судить и о звуках, которые исходили от ядер. Дело в том, что ядра совершают колебательные движения, рождающие акустические волны. Так что, образно говоря, под воздействием лазера ядра «танцевали» и «пели». Когда советские исследователи снимали спектр рассеяния с неповрежденных ядер, они «пели» спокойно на низких частотах. Эти звуки некоторые авторы называют «гимном жизни». Однако в тот момент, когда ядра подвергались неблагоприятным факторам вроде лазера, они начинали «пронзительно кричать», словно призывая на помощь. При сильном нагревании жидкие кристаллы, на которых была записана наследственная информация ДНК, плавились. Оставалась лишь мертвая материя, издававшая звуковой хаос.

Случайное открытие

В общем-то в подобных опытах не было ничего удивительного, это были обычные исследования. Однако все решил случай. В 1985 году Петр Гаряев извлек пробирку из аппарата и по невнимательности подверг облучению уже пустую кювету из-под расплава уничтоженных ядер. Впрочем, надо отдать должное, Гаряев быстро обнаружил свою ошибку, но мельком все же взглянул на монитор. Как утверждает Е. П. Ищенко, автор издания «Новый век криминалистики», Петр Петрович увидел, что спектры по сути пустого места были похожи на те, что были недавно сняты с ДНК, только сигнал теперь оказался слабее. Иными словами, молекулы уже на свете не было, а след ее продолжал существовать.

Решив, что такой результат связан с тем, что следы ДНК остались на кювете, Петр Гаряев повторил эксперимент с идеально чистой приборкой. Однако молекулы продолжали «кричать» точно так же, как они «кричали» при разрушении клеточных ядер. Через много лет Гаряев признавался: «Я не мог поверить своим глазам! Лазерный луч вел себя так, будто он проходил через препарат ДНК!». Между тем результат «случайного» эксперимента подтвердился рядом последующих опытов. Мало того, Гаряев рассказывал, что спектрометр регистрировал фантом ДНК в течение 40 дней. Именно столько времени, по религиозным представлениям, душа остается рядом с умершим.

«В начале было слово…»

Благодаря приведенным выше исследования Петр Гаряев, как отмечает в издании «Мистика и философия спецслужб» Дмитрий Соколов, доказал, что наследственная информация в ДНК записана по тому же принципу, что лежит в основе любого языка. Молекула обладает памятью и способна передавать сведения даже к тому месту, где раньше находился образец ДНК. По мнению Гаряева, «тесты ДНК, письменность людей, устная речь выполняют одинаковые управленческие функции». Поэтому с ДНК можно общаться точно так же, как с текстовым материалом. Так, «научив» аппаратуру имитировать «язык» хромосом, Петру Гаряеву удалось восстановить поврежденные семена пшеницы и ячменя.

Однако Гаряев уверяет, что одни слова могут оказывать целительное воздействие, а другие – губительное. По аналогичному принципу действуют молитвы и проклятия соответственно. То есть доктор биологических наук Гаряев, доказал, что «в начале было Слово», а «человек есть самочитаемая текстовая структура». Например, фантом убитого человека способен, согласно данной теории, повредить генетический аппарат убийцы, что вызовет психосоматические расстройства. Отсюда и заповедь: «Не убий». Между тем член-корреспондент РАН Корочкин считает, что в рассуждениях Гаряева «нет никакой генетики». Но Геннадий Пахарьков, автор издания «Биомедицинская инженерия», напоминает, что еще совсем недавно лженаучными направлениями объявляли генетику и квантовую физику.