Почему в древности люди боялись зеркал

В старину к зеркалам относились с мистическим страхом. Их связывали с потусторонними силами, душой человека и даже судьбой. Многие древние народы считали, что отражение — это больше, чем просто картинка, и боялись зеркал как проводников в мир духов. «‎Рамблер» подробнее расскажет о суеверных преданиях, которые ходили вокруг зеркал.

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Зеркало как ловушка для души

Одно из самых распространенных поверий заключалось в том, что зеркало может «захватить» душу человека. В Древнем Китае считали, что отражение показывает не только физический облик, но и духовную сущность. Если долго смотреть в зеркало, можно потерять связь с реальностью или даже привлечь злых духов.

Славяне верили, что зеркала способны похищать души усопших. Именно поэтому их завешивали тканью в доме, где кто-то умер, — чтобы покойник не «застрял» в зазеркалье и не тревожил живых.

Вход в другой мир

Во многих мифах зеркало воспринималось как портал между мирами. В древнегреческих легендах говорилось о реках и водоемах, в которых можно увидеть образы из другого измерения. Позже это перенесли на зеркала: их гладкая поверхность напоминала стоячую воду, в которой обитали духи.

Средневековые алхимики и оккультисты тоже использовали зеркала для предсказаний. Считалось, что в них можно увидеть будущее или узнать тайны невидимого мира. Однако у таких экспериментов была и обратная сторона — риск привлечь злых сущностей.

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Разбитое зеркало — к несчастью

Примета о том, что разбитое зеркало приносит несчастье, родом из Древнего Рима. Тогда верили, что зеркало отражает жизненную энергию человека. Разбить его означало навлечь на себя семь лет неудач, так как, согласно римским поверьям, именно за такой срок обновляется душа.

Другие народы тоже связывали разбитые зеркала с бедами. В Европе считали, что в отражении содержится часть человека, и если зеркало разбивается, то это вредит его владельцу.

Страх перед зеркалами в ночное время

Во многих культурах запрещалось смотреть в зеркало ночью. Считалось, что в темноте человек особенно уязвим, и зеркало может показать что-то пугающее — призраков, демонов или предзнаменование смерти.

До сих пор во многих странах есть приметы, связанные с ночными зеркалами. Например, в России и некоторых восточноевропейских странах существует поверье, что нельзя оставлять зеркало напротив кровати — иначе ночью можно увидеть дурной знак или потерять энергию во сне.

И хотя развитием науки мистика вокруг зеркал постепенно рассеялась, некоторые поверья все еще живы. Современные психологи объясняют страх перед отражением явлением, известным как эффект незнакомца в зеркале: при длительном рассматривании своего лица в полумраке мозг начинает искажать изображение, что может вызвать тревогу. До сих пор в фильмах ужасов и городских легендах зеркала играют роль порталов в параллельные миры, а поверья о них передаются из поколения в поколение.

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