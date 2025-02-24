Когда в Арктике росли пальмы

Неоспоримые свидетельства изменения климата в далеком прошлом обнаружили ученые из Канады. При проведении изысканий в арктической зоне она нашли окаменелости пальм, которые произрастали там около 48 миллионов лет назад.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Botany, а коротко о нем рассказывает Sci News. Открытие совершила команда профессора Питера Сивера из Коннектикутского колледжа. Она обнаружила окаменелые фитолиты деревьев вида Trachycarpeae в древних озерных отложениях, извлеченных из кимберлитовой трубки на северо-западе Канады.

Возраст окаменелостей составляет около 48 миллионов лет, то есть, в то далекое время канадская Арктика была свободна ото льда. В пользу данной теории говорит и тот факт, что в тех же отложениях исследователи обнаружили четыре водных организма, потомки которых в наше время обитают только в тропиках.

"Окаменелости возрастом 48 миллионов лет (эпоха раннего эоцена) указывают на то, что климат был намного теплее, чем считалось ранее, что ставит под сомнение предположения о том, когда и где впервые образовался лед в Северном полушарии", - пишут исследователи.

Кроме того, в рамках исследования впервые задокументированы окаменелые стегмы - линейные ряды фитолитов в пальмовой листве. Тем самым установлено, что эта эволюционная черта появилась в раннем эоцене. Целом находки указывают на то, что в доисторическом арктическом регионе существовала цветущая экосистема умеренного климата.