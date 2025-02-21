Пять профессий, которые навсегда ушли в прошлое

В современном мире влияние искусственного интеллекта и роботизированных систем усиливается ежегодно. В «Пятерочках» и «Магнитах» все больше касс самообслуживания. Последние достижения генеративного ПО заставляет авторов, художников и редакторов задумываться о будущем своей профессии. Все чаще и громче раздаются голоса, предрекающие страшный социальный взрыв. Однако на протяжении всей истории человечества возникали, расцветали и уходили в небытие многие профессии. Некоторые из них существовали и были востребованы веками. Другие изначально оказались тупиком или временным решением.

Лектор на фабрике

Как в прошлом, так и сегодня в мире полно скучной, монотонной работы. Хотя конвейер, автоматизация и роботизация предприятий последовательно и неуклонно сужают эту нишу. К тому же сегодня у любого человека есть смартфон с интернетом и частично работающим «Ютубом». Впрочем, по-прежнему можно скачать любимую музыку или аудиокниги. 100–150 лет назад никаких телефонов не существовало, в качестве развлечения для рабочих на некоторые заводы и фабрики приглашали специальных лекторов.

Впервые такие вакансии появились на сигарных фабриках Кубы. Естественно, первыми «лекторами» стали священнослужители, пропагандирующие терпимость и покорность. Чуть позже явление добралось до Европы. В качестве лекторов выступали люди, имеющие хоть какое-то образование. В обычные дни зачитывались новости из газет или классическая литература вроде Шекспира, Сервантеса и других признанных мастеров пера.

Закат профессии был обусловлен человеческим фактором. Некоторые лекторы стали примыкать к рабочим профсоюзам и уже не просто развлекали коллег, а пропагандировали лозунги о правах, равенстве, свободе и прочих вредных вещах. Наиболее радикально настроенных лекторов выгоняли с работы, иногда это приводило к стычкам и забастовкам.

Фонарщик

Благодаря современным технологиям уличное освещение в наших городах полностью автоматизировано. Однако так было не всегда. До конца XIX века в каждом крупном населенном пункте существовала профессия фонарщика.

Работа этого человека заключалась в том, чтобы незадолго до наступления темноты лично пройти по улицам и зажечь фонари. Тогда они были газовыми или вообще на китовом жире. На самом рассвете этот же человек снова выходил на улицы и проверял состояние фонарей. Работа была не только ответственной, но и не самой простой. Как минимум фонарщику приходилось носить лестницу и набор инструментов. С одной стороны, эта профессия несильно отличается от такого же необходимого дворника, трубочиста или сапожника. С другой — фонарщик имел специальную форму, пользовался определенным авторитетом и был овеян романтической аурой. В общем-то, неудивительно, ведь он буквально приносит свет, разгоняя тьму. Этот свет снижал уровень преступности, позволяя городу жить даже ночью.

В Англии профессия считалась престижной и часто передавалась по наследству.

Резчик льда

Что может быть проще, чем несколько кубиков льда для коктейля или газировки. Открываешь холодильник, достаешь формочку — и готово. Но что делать, если холодильника нет? Дело в том, что первые охлаждающие аппараты появились только в середине XIX века, а доступными для дома обычного человека они вовсе стали лишь век спустя. До того лед оставался скорее экзотикой или использовался строго по необходимости, в зависимости от географии и времени года.

В первую очередь лед требовался для хранения продуктов. Особенно в ресторанах, на рынках и в погребах богатых домов. Спрос рождал предложение. Группы резчиков льда, рискуя здоровьем и жизнью, отправлялись к замерзшим водоемам. Большие глыбы предстояло доставить до города, где их можно будет продать. Это была непростая логистическая задача. С помощью тяговой силы лед доставлялся до незамерших водоемов, после чего сплавлялся дальше. Ближе к населенному пункту глыбы разрезались на меньшие по размеру куски и помещались в специальные ящики. Товар следовало продать как можно скорее, иначе он превратится в воду, которая уже ничего не стоит.

Телефонистка

Несмотря на то, что первым в мире телефонистом был мужчина по имени Фрэнк Мур, сегодня профессия считается исключительно женской. Вернее, считалась, ведь телефонисток больше не осталось. Во всяком случае, в цивилизованной части мира. Набирая чей-то номер на смартфоне, мы ожидаем скорейшего соединения, которое зависит от качества сигнала. Представь, что на каждый вызов должен реагировать настоящий, живой сотрудник оператора сотовой связи. В его задачи входит соединение абонентов. В руки берется провод и физически подключается в соответствующее гнездо — одно из нескольких сотен или тысяч, находящихся прямо перед глазами телефонистки.

Именно так и происходило вплоть до середины XX века, а в некоторых странах до самого конца прошлого тысячелетия. Скорее всего, твои родители еще помнят, как бабушки с дедушками заказывали междугородний звонок, разговаривая с телефонисткой. В СССР требовалось не только подтвердить намерение, но и объяснить, кому и с какой целью совершается звонок.

Стукарь

Название происходит от слова «стук-стучать». Представь картину: ранним утром по улице идет человек, держащий в руке длинную палку. Он планомерно двигается от дома к дому и стучит в каждую дверь или окно. Всего один раз — ненавязчиво, но с явным обязательством. При этом человек (как правило, мужчина) не произносит ни слова. Ничего не продает, никуда не зазывает. Так выглядел общественный будильник в Англии и некоторых странах Европы на протяжении XVIII-XIX веков, пока личные часы оставались недоступной для большинства людей роскошью.

Каждый стукарь получал зарплату, хотя его работодателем могли быть как частные лица, владельцы фабрик, так и представители городской власти. На должность набирали преимущественно мужчин, потому что далеко не каждый горожанин был рад раннему стуку в дверь. Самые лихие могли и выскочить из дома. Можно сказать, что к таким живым будильникам относились немного лучше, чем к сборщикам налогов.