«Ваше Величество, раздевайтесь, пожалуйста». Чем Ельцин шокировал Елизавету II

В середине 1990-х годов Елизавета II впервые посетила Россию с официальным визитом. В программу ее пребывания вошло почти 50 мероприятий. Принимать королеву довелось президенту РФ Борису Ельцину, удивившему гостью своим дружеским отношением и простодушными попытками обойти строгие правила британского этикета.

Уникальное событие

Елизавета II и ранее получала приглашения посетить Москву, однако не спешила принимать их. Одной из причин, мешавших королеве решиться на визит в Советский Союз, был расстрел царской семьи в 1918 году. Николай II приходился двоюродным братом деду Елизаветы, Георгу V. Из-за этого британские монархи зареклись когда-либо посещать страну Советов. Лишь после распада СССР королева вновь вернулась к мысли о поездке и знакомстве с новым государственным лидером.

В 1994 году состоялся первый и единственный визит Елизаветы II в Россию. Согласно протоколу, королева может совершить официальную поездку в ту или иную страну лишь однажды – чтобы не обижать представителей других стран. Все остальные посещения считаются просто путешествиями и могут повторяться несколько раз. Знакомство с Россией королева начала с осмотра столичных достопримечательностей и открыла мемориальный камень на строительной площадке нового здания британского посольства в Москве. Затем Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, в торжественной обстановке присутствовали на открытии музея «Старый английский двор» на Варварке, который стал филиалом Музея истории Москвы. Экспозиция английского двора рассказывает о путешествиях англичан в поисках новых земель, когда мореплаватель Ричард Ченслер пытался добраться до Китая и Индии через Северный Ледовитый океан, а попал к берегам Русской Лапландии. Так, по счастливой случайности, в XVI веке было положено начало дипломатическим и торговым отношениям двух стран. На этом «культурная программа» королевы не закончилась. В сопровождении Бориса Ельцина она посетила Большой театр и даже побывала в одной из специализированных английских школ. Увидев королеву на улице, люди приходили в восторг и начинали скандировать ее имя. Сложности протокола Не обошлось во время королевского визита и без неловких ситуаций. Принимая Елизавету II в Кремле Ельцин решил проявить галантность и помочь гостье снять пальто. Произнеся:

«Здравствуйте, Ваше Величество, раздевайтесь, пожалуйста, здесь не холодно!», он потянулся к воротнику пальто королевы, однако та элегантно увернулась и поспешила присесть на диван.

Елизавета II не позволила президенту поухаживать за собой из-за строгих правил протокола: дотрагиваться до монаршей особы строжайше запрещено. Похожая ситуация произошла двумя годами ранее, когда Борис Ельцин был в Лондоне. Тогда он и вовсе попытался по-дружески приобнять королеву, но она тактично уклонилась от неподобающего жеста. Справедливости ради стоит отметить, что в России были мало знакомы с тонкостями протокола и правилами поведения в присутствии монарших особ. Политики не только не знали, как вести себя с королевой, но и во что одеваться для встречи с ней. В результате наряжались «кто во что горазд»: женщины – в яркие платья, а мужчины – во взятые напрокат смокинги, поверх которых по незнанию надевали еще и кожаные пальто.

На завершающем этапе официального визита случился еще один казус. В последний день пребывания королевы в России на борту ее яхты «Британия», пришвартованной у берегов Санкт-Петербурга, прошел торжественный прием. Во время обеда президент разрядил обстановку, повторив поведение королевы. Перед своим тостом он внезапно громко постучал кулаком по столу по примеру Елизаветы II, которая перед началом собственного выступления по традиции стукнула деревянным молотком. На мгновение все присутствующие замерли, а королева в шутку охнула и всплеснула руками – инцидент был исчерпан. Когда прием закончился, Ельцин остался на причале и ждал, что королева помашет ему с палубы. Увы, требования протокола и здесь оказались нерушимы – Елизавета II сразу прошла к себе, не задерживаясь для прощаний. На память о своем визите она оставила президенту РФ необычный подарок – шкатулку с семенами из королевского сада.