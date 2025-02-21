Какие праздники отмечаются 22 февраля в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день энцефалита

22 февраля в мире отмечается День энцефалита, или Всемирный день борьбы с энцефалитом. Цель праздника повысить осведомленность широкой общественности об этом инфекционном заболевании. Дата была учреждена в 2013 году по инициативе Общества энцефалита, чтобы напомнить об опасности болезни и помочь людям, которые от нее пострадали. Энцефалит группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Его может вызвать укус зараженного клеща при посещении человеком лесов, парков или при заносе клещей домашними животными, при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров.

Международный день поддержки жертв преступлений

22 февраля в мире отмечается День поддержки жертв преступлений. В 1990 году в этот день британское правительство приняло «Хартию жертв преступлений. В этом документе подробно описывались изменения в законодательстве и судебной практике, касавшиеся вопросов обеспечения безопасности и социальной помощи лицам, которые пострадали от преступных посягательств. В мире насчитывается 200 программ помощи людям, потерпевшим от криминальных действий.

День работников землеустройства, регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии Кыргызстана

22 февраля свой профессиональный праздник в Кыргызстане отмечаются геодезисты и картографы. Дата была установлена постановлением правительства страны № 24 от 31 января 2007 года по предложению Государственного агентства прав на недвижимое имущество при правительстве Кыргызской Республики. С 22 февраля 1999-го регистрация сделок с недвижимостью была возложена на Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при правительстве (Госрегистр Кыргызской Республики). В 2009-м оно было преобразовано в Государственную регистрационную службу. В 2019-м было образовано Государственное агентство по земельным ресурсам, на основе которого в конце 2023 года было основано Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

22 февраля также отмечаются День кошек в Японии, День матери в Индии, День солнечного гало и Всемирный день размышлений.

События 22 февраля:

311 лет назад (1714 год) в Санкт-Петербурге был основан Аптекарский огород (ныне Ботанический сад Петра Великого).

197 года назад (1828 год) между Россией и Персией был подписан Туркманчайский мирный договор.

104 года назад (1921 год) была образована Государственная общеплановая комиссия (Госплан).

Кто родился 22 февраля:

Американский государственный деятель, первый президент США Джордж Вашингтон (1732 1799).

Немецкий философ Артур Шопенгауэр (1778 1860).

Русская дворянка, пушкинский «гений чистой красоты Анна Керн (1800 - 1879).

Итальянская киноактриса Джульетта Мазина (1921 1994).

Актриса, кинорежиссер, модель Дрю Бэрримор (1971).

Актриса театра и кино, педагог, заслуженная артистка России Дарья Михайлова (1965).