Традиции родительских суббот

Родительские субботы в 2025 году: даты, традиции, что можно и чего нельзя делать
В православии даты, в которые поминают усопших, называются родительскими субботами или родительскими днями. Их в календаре несколько. В какие числа в 2025 году будут родительские субботы, а также какие приметы и традиции с ними связаны — в материале «Вечерней Москвы».
Родительские субботы в 2025 году
Родительские субботы зачастую выпадают на соответствующий день недели, но бывает и такое, что они приходятся и на будни. В этом году родительские субботы будут:
- 22 февраля — Мясопустная или Вселенская родительская суббота. Проводится за неделю до Великого поста;
- 15 марта — во время Великого поста;
- 22 марта — во время Великого поста;
- 29 марта — во время Великого поста;
- 29 апреля — Радоница, наступающая после Пасхи;
- 9 мая — в этот день верующие поминают погибших в Великой Отечественной войне;
- 7 июня — Троицкая родительская суббота;
- 11 сентября — День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных;
- 1 ноября — Дмитриевская родительская суббота.
Родительские субботы делятся на два типа:
- дни, которые ежегодно выпадают на одни и те же даты;
- плавающие родительские субботы, привязанные к церковным праздникам, которые также каждый год отмечаются в разные числа.
В чем суть родительских суббот
Согласно православным традициям, поминать усопших полагается регулярно и, как правило, в субботу. Однако родительские дни имеют большое значение, так как привязаны к важным датам в церкви, будь то Пасха или Великий пост.
Почему родительские субботы так называются
Напрямую с усопшими матерями и отцами родительские субботы не связаны. Дело в том, что в древности под словом «родители» имелись в виду все родственники и предки.
Что принято делать в родительские субботы
В родительские субботы принято:
- посещать храмы;
- молиться за упокоение душ умерших;
- ставить свечи.
Многие задаются вопросом: можно ли ездить на кладбище в родительские субботы? Прямого запрета от церкви на это нет, однако священнослужители подчеркивают, что важнее всего именно посетить церковь и помолиться за ушедших в мир иной. Поездки на кладбище и уборки могил скорее являются светской традицией.
Вселенские родительские субботы
Вселенскими считаются две родительские субботы:
- Мясопустная (22 февраля);
- Троицкая (7 июня).
Они так называются, потому что в эти дни православные молятся не только за усопших родных, но и вообще за всех, кто когда-либо ушел в мир иной.
Мясопустная родительская суббота отмечается чуть больше чем за неделю до Великого поста. После нее следует Масленица, а неделя эта называется Мясопустной.
Троицкая родительская суббота предшествует одному из главных христианских праздников — Дню Святой Троицы. Этот день поминовения зависит от того, на какое число приходится празднование Пасхи.
Радоница
Название «Радоница» происходит от слова «радость». Ее отмечают на девятый день после празднования Пасхи. В этом году это будет 29 апреля.
Дмитриевская родительская суббота
Дмитриевская родительская суббота связана с днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского.
Также эта дата связана с князем московским Дмитрием Донским. Именно после битвы Куликовом поле появилась традиция поминать в этот день сначала погибших воинов, а затем и всех усопших христиан. В 2025 году отмечается 1 ноября.
Родительские субботы в честь погибших воинов
9 мая вместе с Днем Победы отмечается и День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Появился относительно недавно — в 1994 году. В эту родительскую субботу также принято молиться и о тех, кто пережил войну, но скончался позже, в мирное время.
11 сентября отмечается День памяти православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных, который возник в XVIII веке в период Русско-турецких войн. Сейчас эта родительская суббота не повсеместна, зачастую в этот день панихиды не совершаются.
Традиции родительских суббот
Согласно церковному календарю, день начинается не с утра, а с вечера предыдущего, поэтому в родительские субботы первые службы проходят накануне вечером, их называют «парастас». На следующий день проводятся литургии, а после них панихиды.
Перед богослужением и панихидой нужно подавать записки с именами умерших. Важно отметить, что необходимо указать имена тех, кто был крещен в православной церкви.
Одна из главных традиций родительских суббот — подавать милостыню и в целом заниматься любой благотворительностью. Обычно верующие приносят в храм продукты, которые священники потом раздают малоимущим людям.
Трапеза в поминальные дни должна быть скромной и умеренной. Главным блюдом в такие дни считается кутья.
Чего нельзя делать в родительские субботы
В родительские дни действуют запреты на определенные действия. Так, в эти дни:
- необходимо воздерживаться от застолий, особенно с употреблением спиртного;
- нельзя не подавать милостыню, если о ней просит нуждающийся человек;
- не рекомендуется посвящать этот день домашним делам, лучше сделать их заранее;
- нельзя ссориться и вступать в конфликты.
Приметы на родительские субботы
В народе существует ряд примет, связанных с родительскими субботами:
- Нельзя приносить ничего с кладбища домой, особенно если предмет был найден на земле.
- На поминальные дни нельзя устраивать никакие торжества и празднования. Если, например, день рождения выпадает на одну из родительских суббот, то лучше дождаться ее завершения и отпраздновать на следующий день.
- Также считается, что накануне родительского дня может присниться вещий сон.
Стоит отметить, что это именно народные приметы, которые не всегда приветствуются официальной церковью.
Православные священники назвали дни, в которые строго запрещено ходить на кладбище. По словам духовников, существует строгий регламент, в какие дни можно навещать усопших, — специально для этого как раз и есть родительские субботы.