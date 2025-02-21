Традиции родительских суббот

В православии даты, в которые поминают усопших, называются родительскими субботами или родительскими днями. Их в календаре несколько. В какие числа в 2025 году будут родительские субботы, а также какие приметы и традиции с ними связаны — в материале «Вечерней Москвы».

Родительские субботы в 2025 году

Родительские субботы зачастую выпадают на соответствующий день недели, но бывает и такое, что они приходятся и на будни. В этом году родительские субботы будут:

22 февраля — Мясопустная или Вселенская родительская суббота. Проводится за неделю до Великого поста;

15 марта — во время Великого поста;

22 марта — во время Великого поста;

29 марта — во время Великого поста;

29 апреля — Радоница, наступающая после Пасхи;

9 мая — в этот день верующие поминают погибших в Великой Отечественной войне;

7 июня — Троицкая родительская суббота;

11 сентября — День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных;

1 ноября — Дмитриевская родительская суббота.

Родительские субботы делятся на два типа:

дни, которые ежегодно выпадают на одни и те же даты;

плавающие родительские субботы, привязанные к церковным праздникам, которые также каждый год отмечаются в разные числа.

В чем суть родительских суббот

Согласно православным традициям, поминать усопших полагается регулярно и, как правило, в субботу. Однако родительские дни имеют большое значение, так как привязаны к важным датам в церкви, будь то Пасха или Великий пост.

Почему родительские субботы так называются

Напрямую с усопшими матерями и отцами родительские субботы не связаны. Дело в том, что в древности под словом «родители» имелись в виду все родственники и предки.

Что принято делать в родительские субботы

В родительские субботы принято:

посещать храмы;

молиться за упокоение душ умерших;

ставить свечи.

Многие задаются вопросом: можно ли ездить на кладбище в родительские субботы? Прямого запрета от церкви на это нет, однако священнослужители подчеркивают, что важнее всего именно посетить церковь и помолиться за ушедших в мир иной. Поездки на кладбище и уборки могил скорее являются светской традицией.

Вселенские родительские субботы

Вселенскими считаются две родительские субботы:

Мясопустная (22 февраля);

Троицкая (7 июня).

Они так называются, потому что в эти дни православные молятся не только за усопших родных, но и вообще за всех, кто когда-либо ушел в мир иной.

Мясопустная родительская суббота отмечается чуть больше чем за неделю до Великого поста. После нее следует Масленица, а неделя эта называется Мясопустной.

Троицкая родительская суббота предшествует одному из главных христианских праздников — Дню Святой Троицы. Этот день поминовения зависит от того, на какое число приходится празднование Пасхи.

Радоница

Название «Радоница» происходит от слова «радость». Ее отмечают на девятый день после празднования Пасхи. В этом году это будет 29 апреля.

Дмитриевская родительская суббота

Дмитриевская родительская суббота связана с днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

Также эта дата связана с князем московским Дмитрием Донским. Именно после битвы Куликовом поле появилась традиция поминать в этот день сначала погибших воинов, а затем и всех усопших христиан. В 2025 году отмечается 1 ноября.

Родительские субботы в честь погибших воинов

9 мая вместе с Днем Победы отмечается и День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Появился относительно недавно — в 1994 году. В эту родительскую субботу также принято молиться и о тех, кто пережил войну, но скончался позже, в мирное время.

11 сентября отмечается День памяти православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных, который возник в XVIII веке в период Русско-турецких войн. Сейчас эта родительская суббота не повсеместна, зачастую в этот день панихиды не совершаются.

Традиции родительских суббот

Согласно церковному календарю, день начинается не с утра, а с вечера предыдущего, поэтому в родительские субботы первые службы проходят накануне вечером, их называют «парастас». На следующий день проводятся литургии, а после них панихиды.

Перед богослужением и панихидой нужно подавать записки с именами умерших. Важно отметить, что необходимо указать имена тех, кто был крещен в православной церкви.

Одна из главных традиций родительских суббот — подавать милостыню и в целом заниматься любой благотворительностью. Обычно верующие приносят в храм продукты, которые священники потом раздают малоимущим людям.

Трапеза в поминальные дни должна быть скромной и умеренной. Главным блюдом в такие дни считается кутья.

Чего нельзя делать в родительские субботы

В родительские дни действуют запреты на определенные действия. Так, в эти дни:

необходимо воздерживаться от застолий, особенно с употреблением спиртного;

нельзя не подавать милостыню, если о ней просит нуждающийся человек;

не рекомендуется посвящать этот день домашним делам, лучше сделать их заранее;

нельзя ссориться и вступать в конфликты.

Приметы на родительские субботы

В народе существует ряд примет, связанных с родительскими субботами:

Нельзя приносить ничего с кладбища домой, особенно если предмет был найден на земле.

На поминальные дни нельзя устраивать никакие торжества и празднования. Если, например, день рождения выпадает на одну из родительских суббот, то лучше дождаться ее завершения и отпраздновать на следующий день.

Также считается, что накануне родительского дня может присниться вещий сон.

Стоит отметить, что это именно народные приметы, которые не всегда приветствуются официальной церковью.

Православные священники назвали дни, в которые строго запрещено ходить на кладбище. По словам духовников, существует строгий регламент, в какие дни можно навещать усопших, — специально для этого как раз и есть родительские субботы.