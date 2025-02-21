Кот случайно переплыл Атлантику в товарном контейнере

Кот из Нидерландов забрался в грузовой контейнер товарного судна и приплыл к берегам Венесуэлы, сообщает вещательная корпорация Omroep Brabant. Весь путь занял около четырех недель, которые животное провело в темноте без еды. Черно-белого кота обнаружили на Карибах после открытия контейнера.

Истощенный хвостатый путешественник отказывался подпускать к себе людей, поэтому на место вызвали ветеринаров. С помощью еды им удалось заманить кота в клетку. Как усатый пассажир попал в контейнер и кому он принадлежит, остается загадкой. Сейчас за ним наблюдают волонтеры.

Ранее Ленинградский зоопарк сообщил о смерти тигра Зевса на фоне сердечной недостаточности. Главный ветврач зоопарка Иннокентий Булавинов объяснил, что последние несколько дней животному проводилась интенсивная инфузионная, противовирусная и антибактериальная терапия.

До этого сообщалось, что в уголовном деле обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей Ивана Некрасова следствие добавило два новых пункта, рассказали в Ярославском областном суде. Теперь преступнику вменяют кражу в крупном размере и незаконное проникновение в помещение.