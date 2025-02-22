Какие народы мира считаются самыми бесстрашными

Любой народ переживает время активных войн и экспансий. Но есть племена, у которых воинственность и жестокость – неотъемлемая часть их культуры. Это идеальные воины без страха и морали.

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Маори

Название новозеландского племени «Маори» означает «обычный», хотя, по правде говоря, ничего обычного в них нет. Еще Чарльз Дарвин, которому довелось встретиться с ними во время своего путешествия на «Бигле», отмечал их жестокость, особенно по отношению к белым (англичанам), с которыми им довелось сражаться за территории вовремя маорийских войн.

Маори считаются автохтонным населением Новой Зеландии. Их предки приплыли на остров, приблизительно, 2000-700 лет назад из Восточной Полинезии. До прихода англичан в середине XIX века серьезных врагов у них не было, развлекались, в основном, междоусобицами.

За это время сформировались их уникальные обычаи, свойственные многим полинезийским племенам. Например, они отрубали головы плененным врагам и съедали их тела – так, по их верованиям, к ним переходила сила противника. В отличие от своих соседей – австралийских аборигенов, маори участвовали в двух мировых войнах.

Причем во время Второй мировой они сами настояли на формировании собственного 28 батальона. Кстати, известно, что во время Первой мировой войны они прогнали противника своим боевым танцем «хаку», в ходе наступательной операции на Галлипольском полуострове. Этот ритуал сопровождался воинственными криками и страшными лицами, что, в буквальном смысле, обескуражило врагов и дало маори преимущество.

Гуркхи

Другой воинственный народ, который тоже повоевал на стороне британцев – непальские гурхки. Еще во время колониальной политики англичане отнесли их в категорию «самых воинствующих» народов, с которыми им пришлось столкнуться.

По их словам, гуркхов отличала агрессивность в бою, храбрость, самодостаточность, физическая сила и пониженный болевой порог. Самой Англии пришлось сдаться перед напором их воинов, вооруженных одними только ножами.

Неудивительно, что еще в 1815 году была развернута широкая компания по привлечению добровольцев-гуркхов в британскую армию. Умелые бойцы быстро сыскали славу лучших солдат мира.

Они успели поучаствовать в подавлении восстания сикхов, Афганской, Первой, Второй Мировых войнах, а также в Фолклендском конфликте. Сегодня – гуркхи, по-прежнему, элитные бойцы английской армии. Набирают их все там же – в Непале. Надо сказать, конкурс на отбор сумасшедший – по данным портала modernarmy, на 200 мест приходится 28000 кандидатов.

Сами британцы признают – гуркхи лучшие солдаты, чем они сами. Может потому что они более мотивированы. Хотя сами непальцы утверждают, дело здесь совсем не в деньгах. Они гордятся своим воинским искусством и всегда рады применить его в деле. Даже если кто-то дружески похлопает их по плечу – в их традиции это считается оскорблением.

Даяки

Когда одни малочисленные народы активно интегрируются в современный мир, другие предпочитают сохранять традиции, даже если они далеки от ценностей гуманизма.

Например, племя даяков с острова Калимантан, которые заслужили страшную репутацию охотников за головами. Что поделать – мужчиной можно стать только принеся в племя голову своего врага. По крайней мере, так было еще в XX веке. Народ даяков (по-малайски — «язычник») – это этническая группа, которая объединяет многочисленные народы, населяющие остров Калимантан в Индонезии.

Среди них: Ибаны, кайяны, моданги, сегаи, тринги, инихинги, лонгваи, лонгхаты, отнадомы, сераи, мардахики, улу-айеры. До сел некоторых и сегодня добраться можно только на лодке.

Кровожадные обряды даяков и охота за людскими головами официально были прекращены в XIX веке, когда местный султанат попросил англичанина Чарльза Брука из династии белых раджей, как-то повлиять на народ, которые не знали иного способа стать мужчиной, кроме как отсечь кому-то голову.

Захватив в плен наиболее воинственных вождей, «политикой кнута и пряника» ему удалось наставить даяков на мирный путь. Но люди продолжили бесследно исчезать. Последняя кровавая волна прокатилась по острову в 1997-1999 годах, когда все мировые агентства кричали о ритуальном каннибализме и играх маленьких даяков с человеческими головами.