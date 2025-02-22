Какой была Масленица в старину и как ее отмечают в других странах

В этом году на неделе с 24 февраля по 2 марта будет отмечаться праздник Масленицы. Он традиционно совпадает с Сырной седмицей православного календаря — последней перед 40-дневным Великим постом, который завершится на Пасху. Аналогичные торжества, посвящённые проводам зимы и предваряющие пост, есть и в других культурах. В России некоторые традиционные забавы остаются неизменными со времён становления империи. О том, как праздновали Масленицу в разное время, какой её запомнили деятели культуры и как встречают весну за рубежом, — в материале RT.

В 2025 году Масленица придётся на неделю с 24 февраля по 2 марта. Даты торжеств из года в год меняются, поскольку праздник совпадает с Мясопустной неделей в церковном календаре — это последняя неделя перед 40-дневным Великом постом. Вслед за ним наступает главная дата православного календаря — Пасха: в 2025 году это произойдёт 20 апреля.

Древние истоки

Существуют разные версии происхождения Масленицы. Так, российские фольклористы полагали, что до крещения Руси её даты приходились на весеннее равноденствие и начало нового года. От древних времён сохранились обряд сжигания чучела, а также карнавальные элементы, колядки, разведение костров и обильное угощение.

«Праздничные гулянья довольно часто далеки от норм христианского благочестия и сопровождались сомнительными игрищами, определённой долей разнузданности и чрезмерным весельем. Однако это скорее связано с общим уровнем культуры и какими-то укоренившимися способами веселиться, устраивать развлечения. Но никаких сакральных языческих смыслов ни блины, ни сжигание чучел, ни прыжки через костер и т. д. не несли и раньше, например во времена Ивана Грозного, когда Масленица упоминалась в переписке, тем более нет такого содержания в этих действиях и сейчас», — разъяснил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT.

Также он отметил, что празднование Масленицы не имеет ничего общего с язычеством.

«Язычества в России нет, оно безвозвратно потеряно — и слава богу — как традиция. Мы не знаем, как праздновали бы язычники Масленицу, если бы они сохранились. Другое дело, что разврат и пьянство, увы, возможны, и без язычества», — отметил эксперт.

В некоторых местах чучело было принято «хоронить». В Поволжье по улицам «водили» чучело коня, а в Витебской области перед началом Масленичной недели хоронили «деда». Западные славяне делали чучела толстяков, которые символизировали невоздержанность в еде, также символами праздника были музыкальные инструменты, в частности контрабас. Им тоже устраивали «похороны» и «поминки»: это действие символизировало переход от шумных увеселений к тихим неделям поста.

Южные славяне всю неделю жгли костры — на них сжигались в том числе старые вещи, объедки и праздничная утварь.

«Душе трезвомыслящего христианина не может повредить сожжённое чучело, точно так же, как не являются огнепоклонниками те люди, которым нравится сидеть у костра. Воздержаться следует от того, что может привести человека к греху, а именно от неумеренности в пище и питии, нарушения целомудрия, потери страха Божия. Нужно бояться нарушить заповеди Христовы, которые всем известны и понятны, а не искать сакральные смыслы там, где их уже давно нет», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

Царская забава

Во времена правления династии Романовых правители участвовали в торжествах и организовывали увеселения для подданных. Так, Пётр I традиционно открывал праздник у Красных ворот на Мясницкой улице в Москве. Известно, что на одну из Маслениц он распорядился устроить фейерверк, а другая была ознаменована «Служением Бахусу» — тематическим пиром в придворном кругу. В 1722 году, после победы над Швецией, Пётр I распорядился организовать грандиозное карнавальное шествие с парадом морских судов, которые поставили на сани.

В 1740 году императрица Анна Иоанновна организовала шутовскую свадьбу для князя Голицына в наказание за то, что он принял католичество во время учёбы в Европе. Для торжества на Неве выстроили ледяной дом со скульптурами, с пушками и даже предметами обихода — цветами и игральными картами. В процессии принимали участие представители разных народов империи, которые ехали на оленях, верблюдах, козах, собаках и даже свиньях.

Екатерина II в начале 1760-х устроила на Масленицу многотысячный маскарад. Организацию она поручила основателю первого русского драматического театра Фёдору Волкову. Всё действо заняло три дня. Сама императрица предстала как богиня мудрости Минерва: по замыслу, она побеждала пороки, присущие чиновникам.

В XIX веке «Масляная неделя» также оставалась временем увеселений. При Николае I в аристократической среде было принято гулять всю неделю чуть ли не круглые сутки. Проводились завтраки с танцами, после чего знать отправлялась на представления и маскарады, а вечерние балы завершались поздно ночью. Нескончаемое празднование отнимало много сил, однако участие в них было частью этикета.

Горожанам и крестьянам также были доступны различные забавы. Например, в 1846 году москвичей приглашали посмотреть на кита, которого разместили на Лубянской площади. В числе традиционных развлечений были и гонки на санях по льду (например, на Неве — между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью), кулачные бои, взятие снежных крепостей, катание с деревянных гор. Вокруг гор организовывалась ярмарка с балаганами, качелями и лавками, где можно было купить угощение и напитки.

Сохранились описания кулинарного изобилия на Масленицу: эта неделя была последней перед Великим постом, причём есть мясо уже не разрешалось. Поэтому в числе главных угощений на праздничном столе были блюда из рыбы, молочные и кисломолочные продуты, различные пироги и блины с начинками.

После Октябрьской революции 1917 года организация торжеств изменилась. Поначалу вводились альтернативные мероприятия — например «красная масленица», — но они не имели успеха. В 1960-х, чтобы отделить праздник от религиозного контекста, его стали называть проводами зимы.

Имперская и советская Масленица глазами современников

Всенародные гулянья отразились в творчестве ряда литераторов и художников. Так, Борис Кустодиев, творивший на рубеже веков, неоднократно писал полотна со сценками праздника и даже изобразил известного певца Фёдора Шаляпина в обстановке масленичных торжеств. В числе других живописцев, запечатлевших зимние увеселения, Пётр Грузинский, Константин Маковский, Василий Суриков, Константин Коровин, Федот Сычков, Леонид Соломаткин и Александр Бенуа.

Масленичные традиции освещали такие писатели, как М.Е. Салтыков-Щедрин и А.И. Куприн. Гуляньям и пирам посвящены сатирические произведения А.П. Чехова «Блины», «О бренности», а также «Масленичные правила дисциплины». В числе шуточных рекомендаций писателя и врача — «Перед масленицей сходи к мастеру и полуди свой желудок» или «Тратясь на муку, водку и зернистую икру, не забывай, что тебе предстоит ещё ведаться с аптекарской таксой». Тэффи (Надежда Лохвицкая) в рассказе «Блин» представляет попытку описать русские традиции итальянцам, а в «Широкой масленице» в юмористическом духе изображает застолье.

М. Зощенко в рассказе «Теперь-то ясно» отразил переживания людей в первые годы советской власти.

«В 1919 году многие граждане как шальные ходили и не знали, какой это праздник — Масленица. И можно ли советскому гражданину лопать блины? Или это есть религиозный предрассудок?» — писал литератор.

О Масленице вспоминали и писатели-эмигранты. И.С. Шмелёв посвятил описанию праздника отдельную главу романа «Лето Господне», который писал в 1930—1940-х. Его лирический герой вспоминает Масленицу как «пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней весёлыми санями, с весёлыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармоньи». Ужину с блинами в Прощёное воскресенье посвящена одна из сцен рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник» 1944 года.

Международные проводы зимы

В других культурах тоже встречаются аналогичные торжества перед Великом постом. Так, на территории Великобритании время празднования начинается во вторник, в Покаянный день, или Жирный вторник: верующие посещают церковь, чтобы им отпустили грехи, а затем принимают участие в разных увеселениях.

К слову, здесь в число традиций тоже входит приготовление блинов, правда, в непривычном нам формате. В разных городах проводятся блинные забеги: участники в чепцах и фартуках бегут со сковородой в руках и во время гонки должны трижды перевернуть и не испортить блинчик.

Также в ряде городов практикуется отдельный вид футбола — участвовать могут все жители, а полем становится целый населённый пункт.

Во Франции праздник именуется Марди Гра, «жирный вторник». Принято отмечать его карнавалом. Французы выбирают короля маскарада, угощаются традиционным тортом из печенья с корицей и сахаром.

В Испании, Италии, Португалии и странах Латинской Америки Великому посту предшествует карнавал. Самые масштабные проводятся в Рио-Де-Жанейро и Венеции. Свой вариант карнавала есть и в Германии: «пятый сезон» начинается в ноябре, однако также заканчивается перед постом.

В Дании и Норвегии празднование окончания зимы ориентировано в первую очередь на детей, которые разбивают пиньяты со сладостями. В старину датчане били по бочке с чёрной кошкой внутри — считалось, что этот обряд отгоняет зло.

В Польше и Чехии накануне поста молодые люди по традиции могут выбрать себе невесту. Если девушке предложение не понравится, ей придётся откупаться. Главное угощение на столе поляков — пончики, популярные и в Чехии (однако здесь предпочитают свинину с кнедликами).

В католической культуре веселье заканчивается к Пепельной среде — это первый день Великого поста. «Пепельным» он именуется из-за обычая посыпать голову пеплом в знак раскаяния.

На Балканах также существует покладная неделя перед постом. В числе главных блюд — яйца, приготовленные разными способами. В Греции не запрещено есть мясо — оно становится основой праздничных угощений.